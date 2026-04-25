Angajat de la salubrizare, oprit cu greu în zona dronei prăbușite din Galați: „Am venit să iau drona”

Un moment neobișnuit a avut loc în Galați, în zona unde s-au prăbușit fragmentele unei drone de tip Geran-2, când un angajat al firmei de salubrizare a orașului a încercat să ajungă la locul incidentului cu un buldoexcavator.

Bărbatul, angajat al Ecosal Galați, a fost oprit de polițiștii care asigurau perimetrul de siguranță instituit după incident. Acesta le-a explicat că a fost trimis la fața locului pentru a interveni.

„Am venit să iau drona. Sunt trimis de la Ecosal unde este căzută o dronă. Să vedem ce rezolvăm. Mă dirijează persoanele care răspund de așa ceva”, a declarat șoferul buldoexcavatorului în momentul în care a fost oprit în trafic, potrivit România TV.

Incidentul s-a produs în timpul misiunii desfășurate de Ministerul Apărării Naționale în cartierul afectat, unde echipele de intervenție continuă verificările după prăbușirea dronei în cursul nopții.

Amintim că un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică.

Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut.

„Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.

Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localitățiiReni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean

Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public”, a mai precizat MApN sâmbătă după-amiază

La fața locului se află reprezentanți ai autorităților locale, precum și forțe ale IGSU, Poliției Române și MApN pentru investigarea cazului,

MApN sprijină acțiunea cu echipe de specialiști pentru a pune obiectul în stare de siguranță, urmânda fi ridicat și transportat într-un loc sigur pentru neutralizare.

„Aceste evenimente grave au ca origine războiul din Ucraina și acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse împotriva infrastructurii civile a Ucrainei”, a subliniat MApN.