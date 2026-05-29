Înalta Curte a respins contestațiile depuse de procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Decizia privind arestarea preventivă este definitivă

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate de inculpații Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță împotriva încheierii din 15 mai 2026 prin care fusese dispusă măsura arestării preventive.

Potrivit minutei instanței, contestația formulată de Gigi Valentin Ștefan a fost respinsă în unanimitate ca nefondată.

În cazul lui Teodor Niță, decizia a fost luată în majoritate, instanța respingând, de asemenea, contestația ca nefondată.

Cei doi inculpați au fost obligați să plătească câte 300 de lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată vineri, 29 mai 2026, în Camera de consiliu a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În documentul instanței este menționată și o opinie separată. Unul dintre judecători a susținut admiterea contestației formulate de Teodor Niță, desființarea parțială a încheierii contestate și respingerea propunerii de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit opiniei separate, Teodor Niță ar fi trebuit pus în libertate de îndată de sub puterea mandatului de arestare preventivă emis pe 15 mai 2026, iar cheltuielile judiciare să rămână în sarcina statului.

„Nici măcar n-am făcut așa ceva”

Potrivit anchetei, procurorul Teodor Niță ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU Constanța pentru a ajuta un apropiat, om de afaceri. Acuzația formulată în cazul său este de instigare la abuz în serviciu, anchetatorii susținând că Niță ar fi încercat să influențeze modul în care era soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia.

„Nici măcar n-am făcut așa ceva”, a spus Niță, marți, când a fost adus la Parchetul General.

În cazul procurorului Gigi Valentin Ștefan, ancheta este însă mult mai amplă. Potrivit Parchetului General, acesta ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, precum și diverse bunuri și servicii, în doar cinci luni. În schimb, ar fi promis intervenții la magistrați funcționari publici, polițiști și autorități administrative, pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale sau în cauze administrative. Acuzațiile care îl vizează pe Gigi Valentin Ștefan sunt de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată.

Cei doi au fost suspendați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din funcțiile de procurori.