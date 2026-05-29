Radu Miruță, discuție cu șeful NATO după incidentul din Galați: „Avem nevoie de mai multe sisteme antiaeriene”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri, 29 mai, că, după incidentul cu drona din Galați, a discutat cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, și i-a transmis din nou că România consideră foarte important ca măsurile cerute oficial de la NATO pentru zona Dobrogei să fie puse în aplicare cât mai repede.

Radu Miruță/FOTO: Facebook
„Războiul de la granițele României este o realitate. La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații. În urma incidentului din noaptea trecută, am informat imediat Președintele României și aliații noștri din NATO”, a transmis ministrul pe Facebook.

Radu Miruță adaugă că a discutat telefonic cu secretarul general al NATO.

„Am avut o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate.”

Radu Miruță spune că drona care a intrat în spațiul aerian românesc era de tip Geran-2 și că aceasta a fost detectată și urmărită cu ajutorul noului radar instalat în zona Galați după incidentul anterior.

El afirmă că avioanele de vânătoare aveau permisiunea de a deschide focul, însă nu s-a tras deoarece exista riscul ca proiectilele să provoace pagube în Galați sau să ajungă în afara României, ceea ce ar fi putut fi interpretat drept o implicare în războiul din Ucraina.

„Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă.

Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic. O parte dintre aceste măsuri vor fi anunțate în următoarele ore”, a afirmat ministrul Apărării.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ulterior, Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.

Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a transmis șeful statului.

