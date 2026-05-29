Video România recunoaște că nu poate doborî toate dronele care intră în țară, după patru ani de război la graniță

Ministerul Apărării Naționale a recunoscut oficial, după incidentul în care o dronă a căzut pe un bloc din Galați, că România are încă „limitări legislative” care împiedică armata să intervină în anumite situații, deși războiul din Ucraina durează de aproape patru ani și jumătate.

Declarația a fost făcută de generalul de brigadă Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite, în cadrul conferinței de presă organizate după incidentul de la Galați.

Întrebat de ce drona nu a fost doborâtă imediat după intrarea în spațiul aerian românesc, generalul a invocat în primul rând „o limitare legală”.

„Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc, astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei”, a spus acesta.

Oficialul MApN a explicat că timpul de reacție a fost extrem de redus.

„Timpul la dispoziție pe care l-am avut – patru minute – a fost extrem de scurt”, a declarat generalul Maxim.

Momentul tensionat al conferinței a venit după ce un jurnalist a remarcat faptul că România discută încă despre limitări legislative după ani întregi de război la graniță.

„Este război de patru ani și jumătate. Și noi, după patru ani și jumătate, discutăm despre limitări legislative. (...) Nu considerați că este prea mult ca să vorbim despre limitări legislative?”, a întrebat reporterul.

Generalul Maxim a răspuns invocând din nou regulile NATO și riscul ca România să lovească accidental teritoriul altui stat.

„Decizia NATO în acest sens este să nu angajăm nimic în afara spațiului aerian național”, a afirmat reprezentantul Armatei.

Tot în cadrul conferinței, oficialii MApN au admis că sistemele actuale de apărare nu pot acoperi întreaga frontieră.

„Nu poți acoperi întreaga graniță. Ai nevoie de mult mai multe sisteme ca să poți să acoperi întreaga suprafață”, a explicat generalul.

Acesta a mai spus că armata nu poate instala sisteme antiaeriene oriunde dorește, deoarece România se află în stare de pace și este nevoie inclusiv de acordul proprietarilor terenurilor.

„Proprietatea privată este ocrotită prin lege. Noi nu suntem în război. Suntem în situație de pace. Acolo unde am primit acordul să instalăm sisteme am instalat. Acolo unde nu am primit acordul, nu am putut să le instalăm”, a declarat acesta.

Generalul Maxim a precizat că în zona de nord a Dobrogei există sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv Ghepard, tunuri antiaeriene și sisteme sol-aer cu rază scurtă de acțiune, însă traiectoria dronei nu a intrat în raza lor de angajare.

Conferința vine după ce o dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.