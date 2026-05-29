search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Generalul Grumaz, după cel mai grav incident de la Galați: Avioanele F-16 nu pot vâna drone pe blocuri. Salvarea vine de la MEROPS

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cel mai grav incident de securitate de pe teritoriul României de la debutul războiului din Ucraina - prăbușirea unei drone rusești încărcate cu explozibil pe un bloc din Galați - readuce în prim-plan vulnerabilitățile apărării noastre antiaeriene în fața țintelor de joasă altitudine, explică pentru „Adevarul” generalul (r) Alexandru Grumaz.

Drona a explodat
O dronă rusească a căzut pe un bloc la GalațiFOTO ISU

Deși radarele au detectat amenințarea, iar avioanele F-16 au fost ridicate de urgență cu autorizație de tragere, drona „cât un frigider” nu a putut fi doborâtă înainte de impact. Episodul scoate în evidență o lacună operațională critică exact în momentul în care România și NATO se pregătesc să implementeze, pe Flancul Estic, o „zonă tampon” tehnologizată, bazată pe noul sistem anti-dronă cu inteligență artificială MEROPS, testat recent la Marea Neagră.

România a testat un nou sistem de apărare aeriană bazat pe inteligență artificială, în cadrul unor exerciții la Marea Neagră. În centrul testelor s-au aflat interceptoarele de drone Merops, dezvoltate de compania americană Project Eagle, fondată de fostul CEO Google Eric Schmidt.

Potrivit ministrului Apărării Radu Miruță, sistemul urma să fie operațional în România în câteva zile (testele au avut loc în aprilie 2026). Sistemele de contra-drone MEROPS sunt deja în serviciu în armatele Statelor Unite, Poloniei și Lituaniei. NATO pregătea o schimbare fundamentală a modului în care protejează Flancul Estic, din Finlanda până în România — un plan ce vizează crearea unei „zone tampon" tehnologizate, unde senzori, inteligența artificială și sisteme autonome să funcționeze integrat. Implementarea acestei linii nu înseamnă însă retragerea trupelor clasice, prezența fizică a militarilor rămânând vitală pentru descurajare. Incidentul de la Galați scoate în evidență tocmai lacuna operațională — România are sisteme de detecție funcționale (drona a fost urmărită radar și interceptoarele au decolat), dar nu a reușit doborârea țintei deasupra unei zone nepopulate.

Sistemul MEROPS anti-dronă cu AI, aflat în curs de operaționalizare, ar trebui să acopere exact acest tip de amenințare la altitudini joase. F-16-ul e construit să distrugă avioane de luptă și blindate, nu să vâneze drone lente cât un ”frigider” care zboară la 50 de metri deasupra blocurilor — iar dacă tragi și ratezi, racheta de un milion de dolari cade tot pe oraș”, arată generalul pe blogul său de pe adevărul.ro.

România dispune în prezent de capacități de apărare aeriană care includ avioane F-16, sisteme Patriot, lansatoare HIMARS, rachete sol-aer cu rază scurtă și sisteme antiaeriene Gepard, completează expertul.

Cum funcționează sistemul Merops

Amintim că, la finalul anului trecut, generalul american Curtis King, comandantul Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană și Antirachetă al armatei SUA, a transmis că Flancul Estic, inclusiv România, intră direct în centrul programelor americane de apărare antidrone.

Sistemul Merops adoptă o abordare diferită față de apărarea aeriană tradițională. În locul unei rachete interceptoare clasice, sistemul este de fapt o dronă proiectată pentru a distruge alte drone.

Odată lansată, drona are capacitatea de a căuta autonom ținte folosind unde radio, radar sau semnătura termică a acestora. Când ajunge la aproximativ un kilometru de țintă, inteligența artificială de la bord fixează ținta și declanșează o explozie în apropiere pentru a o distruge.

Potrivit operatorilor, interceptorul poate atinge viteze de peste 290 km/h și altitudini de până la aproximativ 5.000 de metri.

O soluție mult mai ieftină

Unul dintre cele mai mari avantaje ale sistemului Merops este costul său redus. Fiecare dronă interceptoare costă mai puțin de 10.000 de dolari, potrivit unui oficial militar american. Pe măsură ce producția va crește, prețul ar putea scădea până la aproximativ 7.000 de dolari pe unitate.

Costul este mult mai mic comparativ cu sistemele tradiționale de apărare aeriană. De exemplu, o rachetă interceptoare din sistemul Patriot produs în SUA poate costa aproximativ 4 milioane de dolari, iar producția acestor rachete este lentă.

Forțele Aeriene ale SUA au testat și alte metode mai ieftine, inclusiv rachete ghidate cu laser montate pe avioane de luptă, folosite anul trecut pentru a doborî drone inamice în confruntările cu rebelii houthi.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
stirileprotv.ro
image
O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți. MApN: Două avioane F-16 şi un elicopter, ridicate
gandul.ro
image
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
mediafax.ro
image
Se naşte o nouă forţă în fotbalul românesc?! Echipa susţinută de 7000 de fani la fiecare meci a promovat în Liga 2
fanatik.ro
image
Mărturiile unor oameni din Galați, despre momentul prăbușirii dronei rusești: „Am văzut explozia din pat. E la 2 blocuri de noi. Am crezut ca e o glumă Ro-Alert”
libertatea.ro
image
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
digi24.ro
image
Un lucru banal, doar cu aprobare specială! Interdicția impusă de SUA înainte de Cupa Mondială!
gsp.ro
image
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
digisport.ro
image
Declarațiile lui Raed Arafat după explozia provocată de drona căzută la Galați: „Suntem la al doilea incident într-o lună”
click.ro
image
Momentul în care drona a căzut pe blocul din Galați a fost filmat. Oamenii sunt terifiați: „Am crezut că au aruncat o bombă”
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Facultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elită
observatornews.ro
image
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
cancan.ro
image
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Ce este drona Geran-2 și de ce este dificil de interceptat? Acţionează diferit, explicaţiile MApN: de ce nu a fost neutralizată
playtech.ro
image
Dronă prăbușită pe un bloc din Galați. Încărcătura a explodat, iar zeci de oameni au fost evacuați. Video cu momentul impactului
fanatik.ro
image
Cât și când se lasă bacșiș în Grecia. Valoarea care "pare potrivită" pentru localnici
ziare.com
image
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l voi vedea așa”
digisport.ro
image
Kaufland celebrează Ziua Copilului cu surprize dulci la doar 1 ban prin Kaufland Card XTRA și reduceri de până la 50% la jucării
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 29 mai. Zodiile pentru care ar putea apărea oportunități în carieră, finanțe și dragoste
mediaflux.ro
image
Fiul lui Schumacher și-a făcut apariția cu noua iubită. Ce ocupație are superba Clara
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Ce face ursul noaptea pe străzile din Brașov | VIDEO
actualitate.net
image
29 mai 1945. Ziua în care Mihail Sebastian, autorul pieselor „Steaua fără nume“ şi „Jocul de-a vacanţa“, moare la doar 37 de ani. Modul absurd în care și-a pierdut viața marele scriitor
click.ro
image
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
click.ro
image
Costi Ioniță a încins Internetul cu remixul piesei „M-am născut lângă Carpați”. Reacția lui Dragoș Dolănescu: „Nu e pentru cei de 50 de ani, dar...”
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirela Retegan, dezvăluiri după Asia Express! Cât a slăbit și ce s-a schimbat în relația cu fiica ei, Maya: „Am avut timp doar pentru noi”
image
29 mai 1945. Ziua în care Mihail Sebastian, autorul pieselor „Steaua fără nume“ şi „Jocul de-a vacanţa“, moare la doar 37 de ani. Modul absurd în care și-a pierdut viața marele scriitor

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică