Exclusiv Generalul Grumaz, după cel mai grav incident de la Galați: Avioanele F-16 nu pot vâna drone pe blocuri. Salvarea vine de la MEROPS

Cel mai grav incident de securitate de pe teritoriul României de la debutul războiului din Ucraina - prăbușirea unei drone rusești încărcate cu explozibil pe un bloc din Galați - readuce în prim-plan vulnerabilitățile apărării noastre antiaeriene în fața țintelor de joasă altitudine, explică pentru „Adevarul” generalul (r) Alexandru Grumaz.

Deși radarele au detectat amenințarea, iar avioanele F-16 au fost ridicate de urgență cu autorizație de tragere, drona „cât un frigider” nu a putut fi doborâtă înainte de impact. Episodul scoate în evidență o lacună operațională critică exact în momentul în care România și NATO se pregătesc să implementeze, pe Flancul Estic, o „zonă tampon” tehnologizată, bazată pe noul sistem anti-dronă cu inteligență artificială MEROPS, testat recent la Marea Neagră.

„România a testat un nou sistem de apărare aeriană bazat pe inteligență artificială, în cadrul unor exerciții la Marea Neagră. În centrul testelor s-au aflat interceptoarele de drone Merops, dezvoltate de compania americană Project Eagle, fondată de fostul CEO Google Eric Schmidt.

Potrivit ministrului Apărării Radu Miruță, sistemul urma să fie operațional în România în câteva zile (testele au avut loc în aprilie 2026). Sistemele de contra-drone MEROPS sunt deja în serviciu în armatele Statelor Unite, Poloniei și Lituaniei. NATO pregătea o schimbare fundamentală a modului în care protejează Flancul Estic, din Finlanda până în România — un plan ce vizează crearea unei „zone tampon" tehnologizate, unde senzori, inteligența artificială și sisteme autonome să funcționeze integrat. Implementarea acestei linii nu înseamnă însă retragerea trupelor clasice, prezența fizică a militarilor rămânând vitală pentru descurajare. Incidentul de la Galați scoate în evidență tocmai lacuna operațională — România are sisteme de detecție funcționale (drona a fost urmărită radar și interceptoarele au decolat), dar nu a reușit doborârea țintei deasupra unei zone nepopulate.

Sistemul MEROPS anti-dronă cu AI, aflat în curs de operaționalizare, ar trebui să acopere exact acest tip de amenințare la altitudini joase. F-16-ul e construit să distrugă avioane de luptă și blindate, nu să vâneze drone lente cât un ”frigider” care zboară la 50 de metri deasupra blocurilor — iar dacă tragi și ratezi, racheta de un milion de dolari cade tot pe oraș”, arată generalul pe blogul său de pe adevărul.ro.

România dispune în prezent de capacități de apărare aeriană care includ avioane F-16, sisteme Patriot, lansatoare HIMARS, rachete sol-aer cu rază scurtă și sisteme antiaeriene Gepard, completează expertul.

Cum funcționează sistemul Merops

Amintim că, la finalul anului trecut, generalul american Curtis King, comandantul Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană și Antirachetă al armatei SUA, a transmis că Flancul Estic, inclusiv România, intră direct în centrul programelor americane de apărare antidrone.

Sistemul Merops adoptă o abordare diferită față de apărarea aeriană tradițională. În locul unei rachete interceptoare clasice, sistemul este de fapt o dronă proiectată pentru a distruge alte drone.

Odată lansată, drona are capacitatea de a căuta autonom ținte folosind unde radio, radar sau semnătura termică a acestora. Când ajunge la aproximativ un kilometru de țintă, inteligența artificială de la bord fixează ținta și declanșează o explozie în apropiere pentru a o distruge.

Potrivit operatorilor, interceptorul poate atinge viteze de peste 290 km/h și altitudini de până la aproximativ 5.000 de metri.

O soluție mult mai ieftină

Unul dintre cele mai mari avantaje ale sistemului Merops este costul său redus. Fiecare dronă interceptoare costă mai puțin de 10.000 de dolari, potrivit unui oficial militar american. Pe măsură ce producția va crește, prețul ar putea scădea până la aproximativ 7.000 de dolari pe unitate.

Costul este mult mai mic comparativ cu sistemele tradiționale de apărare aeriană. De exemplu, o rachetă interceptoare din sistemul Patriot produs în SUA poate costa aproximativ 4 milioane de dolari, iar producția acestor rachete este lentă.

Forțele Aeriene ale SUA au testat și alte metode mai ieftine, inclusiv rachete ghidate cu laser montate pe avioane de luptă, folosite anul trecut pentru a doborî drone inamice în confruntările cu rebelii houthi.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.