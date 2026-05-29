Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
Nicușor Dan a ajuns la Galați după incidentul cu drona prăbușită pe un bloc: șeful statului vizitează mama și copilul răniți în urma exploziei

Președintele Nicușor Dan a ajuns vineri, 29 mai, la Galați, după ce, în cursul nopții, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din centrul orașului. În urma atacului, o mamă și un copil au fost răniți și sunt internați în spital.

Președintele Nicușor Dan Foto: Inquam photos
Președintele Nicușor Dan a ajuns în Galați și este în drum spre Spitalul de Pediatrie, unde este internat băiatul de 14 ani, rănit în urma prăbușirii unei drone rusești asupra unui bloc din Galați.

Potrivit primelor date, șeful statului va vizita cele două persoane rănite în urma prăbușirii dronei, mama și copilul de 14 ani.  Ulterior, va merge la blocul afectat de drona rusească. 

Nicușor Dan va fi însoțit de ministrul Apărării, Radu Miruță. 

Vizita celor doi nu a fost confirmată oficial, deocamdată.

Președintele Nicușor Dan a convocat vineri, de la ora 11.00, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după ce dronă de tip „Gheran-2” a lovit un bloc de locuințe și a rănit două persoane, o mamă și un copil.

În urma incidentului grav, Nicușor Dan a cerut expulzarea consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea consulatului. În același timp, președintele a anunțat accelerarea programelor de apărare antiaeriană și antidronă, în cooperare cu partenerii NATO, Statele Unite și Ucraina.

Dronă a distrus un apartament din Galați FOTO : FB
O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. 

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul, cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului, a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.

