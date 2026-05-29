Președintele Nicușor Dan: „Remarc iresponsabilitatea unor lideri politici şi lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia faţă de acest incident”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, 29 mai, că remarcă „iresponsabilitatea” unor lideri politici şi lideri de opinie români, care încearcă „să scuze Rusia” față de incidentul cu drona rusească din Galați.

„Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici şi lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia faţă de acest incident. Şi acum, cetăţenii români pot să vadă cine este prooccidental şi cine mimează prooccidentalismul”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a subliniat că la Galaţi a fost vorba de o dronă „plecată din Rusia”, îi cunosc traseul de la plecarea din Rusia, parcursul prin Ucraina și punctul prin care a intrat în România.

Nicușor Dan explică faptul că drona făcea parte dintr-un grup de 43 de drone lansate de Rusia, însă doar una a ajuns pe teritoriul românesc.

De asemenea, șeful statului a evidenţiat că există o solidaritate şi o unitate euroatlantică.

„Vreau să mulţumesc pentru solidaritate partenerilor, manifestat atât individual, cât şi în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedeşte că există o solidaritate şi o unitate euroatlantică”, a precizat preşedintele.

După ce drona rusească a lovit un bloc din municipiul Galați și a explodat, incident care s-a soldat cu rănirea a două persoane, șeful statului a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”, anunțase Nicușor Dan.

În urma ședinței, acesta a anunțat expulzarea consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea consulatului.

„Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a spus președintele.