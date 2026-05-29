Consulul rus de la Constanța are 72 de ore să plece din România, după incidentul dronei de la Galați. MAE: „Este de o gravitate fără precedent”

Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 mai, la Ministerul Afacerilor Externe, după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, provocând răniți și panică în rândul populației.

Ministerul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. FOTO: Facebook
Ministerul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. FOTO: Facebook

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a calificat incidentul drept unul „de o gravitate fără precedent” și a anunțat că autoritățile române pregătesc măsuri diplomatice ca răspuns la atac.

„Incidentul este de o gravitate fără precedent. Am convocat ambasadorul Federației Ruse la sediul Ministerului Afacerilor Externe astăzi după-amiază. Îi vor fi comunicate măsurile pe care România le va lua la nivel diplomatic, ca răspuns la acest incident”, a declarat Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, consulul rus de la Constanța are 72 de ore să părăsească teritoriul României.

”Avem o claritate din partea echipelor care au fost în teren privind apartenenţa dronei. Este o dronă a Federaţiei Ruse care a avut şi explozibil. Ambasadorul nu a confirmat acest lucru, însă ştim atât din reacţiile dumnealor, din trecut în România, cât şi din reacţiile pe care le au de fiecare dată când este un incident similar, cum au fost şi în ţările Baltice sau în alte ţări de pe flancul estic, tentativa lor de a-şi nega responsabilitatea nu este una care poate avea succes. Sunt responsabili de acest lucru şi trebuie să înceteze să pună aceste riscuri asupra cetăţenilor României, asupra cetăţenilor europeni”, a afirmat ministrul Oana Ţoiu.

Șefa diplomației române a precizat că România și-a informat încă din timpul nopții partenerii din NATO și Uniunea Europeană despre situația de la Galați și a subliniat că reacțiile de solidaritate au venit rapid.

„Este important de menționat că atât pe parcursul nopții, cât și în această dimineață, atât eu, cât și ministrul Apărării am informat partenerii noștri aliați, celelalte state membre ale Uniunii Europene. Până la acest moment, avem reacția de solidaritate a multora dintre ei și acest lucru e foarte important, pentru că nicio țară nu este singură în fața acestor riscuri. Le vom răspunde cu fermitatea necesară”, a afirmat ministrul de Externe.

Oana Țoiu a declarat că autoritățile române discută în permanență cu președintele și premierul despre pașii care urmează să fie luați.

„Suntem în discuții și cu președintele, și cu premierul României. Acest lucru s-a întâmplat și pe parcursul nopții, și în această dimineață. Președintele va anunța deciziile privind pașii următori”, a spus aceasta.

Incidentul de la Galați a determinat convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării de către președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a descris cazul drept „cel mai grav incident” care a afectat teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit autorităților, drona cu încărcătură explozibilă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați.

Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat.

Două persoane au fost rănite și transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că întreaga încărcătură explozivă a dronei de tip Geran-2, de proveniență rusească, a detonat în momentul impactului.

