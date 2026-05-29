Primarul Galațiului: „Dacă drona cădea pe dormitor, oamenii din apartament mureau”

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați a declarat vineri dimineață că în blocul din Cartierul Mazepa, pe care a căzut drona, este afectat doar un apartament de la etajul 10 și scara liftului.

„Drona a căzut deasupra holului apartamentului, care, așa cum am văzut la fața locului, avea două dormitoare. Dacă ar fi căzut deasupra dormitorului unde dormeau cele două persoane rănite probabil că nu ar mai fi fost în viață acum”, a declarat Ionuț Pucheanu, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit edilului, vineri dimineața, o echipă de la Inspectoratul de Sat în Construcții va face o expertizare a clădirii. Totodată, Primăria și Consiliul Local Galați vor întocmi o hotărâre prin care vor aloca fonduri în vederea refacerii apartamentului afectat.

”Noi eram pregătiți de azi noapte pentru a-i caza pe cei răniți. Pentru cele 70 de persoane este o chestiune de ore până se pot întoarce în apartamentele lor”, a spus primarul Pucheanu la Antena 3.

Edilul Galațiului spune că orașul are o situație forte bună în ce privește situația adăposturilor antiaeriene.

”Toate adăposturile sunt funcționale, am terminat precedura de predare a cheilor către asociațiile de proprietari, cheile sunt la președinții de asociații, prin urmare accesul ar trebui să fie facil”, a mai spus edilul.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.