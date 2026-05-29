Cine plătește pagubele provocate de drone? Asigurarea obligatorie nu acoperă astfel de daune

Avarierea unei locuinţe din România din cauza războiului din Ucraina nu este acoperită de asigurarea obligatorie, care prevede doar trei situaţii. Inclusiv asigurarea facultativă ar putea fi insuficientă, consideră unii specialişti din domeniul asigurărilor, care cer lămuriri legislative în acest sens.

"Asigurarea obligatorie acoperă doar trei tipuri de evenimente: inundaţii, alunecări de teren şi cutremur", a explicat pentru News.ro Viorel Vasile, preşedintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR) din România. "Un incident de tipul celui în care o dronă avariază o locuinţă nu este prevăzut", susţine el.

Precizările vin pe fondul incidentului de vineri dimineaţă, când o dronă a căzut pe un bloc turn din Galaţi şi a avariat grav un apartament, rănind uşor doi locatari.

În opinia lui Viorel Vasile, problema ar avea deja o soluţie.

"Populaţia ar trebui să-şi facă asigurări facultative, acestea acoperă şi acest tip de risc. Nu este necesar să fie specificat acest tip de incident (avarierea de către drone, n.r.) atât timp cât noi nu suntem în război, ca ţară. Poliţa facultativă acoperă orice tip de risc", este de părere preşedintele PRBAR.

Conform acestuia, efortul financiar nu ar fi unul semnificativ. La o valoare a imobilului de 100.000 de euro, poliţa facultativă ar costa aproximativ 20 de euro.

Opinia sa referitoare la această soluţie nu este împărtăşită de toţi membrii breslei.

"Este o întreagă discuţie, pentru că, în condiţiile de asigurare de la toate companiile de asigurare, este exclus războiul", a transmis pentru News.ro Dorel Duţă, preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR)

"Chiar dacă incidentul de care vorbim acum nu este un act propriu-zis de război, ci o consecinţă a conflictului de la graniţă, trebuie lămurit cum va fi tratată o astfel de situaţie, pentru că războiul nu este un risc acoperit. Ar trebui o clarificare legislativă pentru astfel de situaţii, cel puţin în zonele expuse războiului", este de părere preşedintele UNSICAR.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.