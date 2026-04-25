Încă o dronă a căzut la sol pe teritoriul României. Aparatul s-a prăbușit în județul Tulcea: „Perimetrul a fost securizat”

Încă o dronă a căzut la granița României după cea prăbușită la Galați. Al doilea aparat căzut în localitatea Văcăreni din județul Tulcea sâmbătă după-amiază.

UPDATE „Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră”

Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, a precizat MApN.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Știrea inițială

Cea de-a a doua dronă s-a prăbușit în apropierea unei ferme, potrivit Digi 24 .

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În momentul în care aparatul de zbor s-a prăbușit. în zonă nu erau persoane.

Este foarte posibil ca această a doua dronă să facă parte din roiul de aparate de zbor care a fost localizat noaptea trecută și din care s-a desprins și aparatul care s-a prăbușit la Galați, potrivit sursei citate.

Este al doilea incident de acest fel înregistrat sâmbătă în România, după cel semnalat la Galați.

Precizări despre celalată drona, căzută în Galați

Amintim că, în jurul orei 2:00 dimineața, radarele MApN au detectat un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre.

„Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea. Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere”, a transmis MApN.

Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut.

„Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localitățiiReni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucraineanUna din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public”, a mai precizat MApN sâmbătă după-amiază.

Drona rusească recuperată din Galați a fost detonată controlat, la 2 km de locul unde a fost găsită, pe malul lacului Brateș.