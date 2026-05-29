Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
Nicușor Dan convoacă CSAT în urma incidentului cu drona rusească din Galați: „Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”

Președintele României, Nicușor Dan, va convoca vineri, 29 mai, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din municipiul Galați.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării/FOTO: Presidency.ro
„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.

Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a transmis șeful statului.

Acesta adaugă că, în urma acestui incident, este necesar „un răspuns ferm, coordonat și pe măsură, la nivel național, aliat și internațional.”

„Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse.

Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni.”

Șeful statului explică ce măsuri au fost luate după incident

Nicușor Dan spune că armata a respectat procedurile și avea ordin să doboare drona imediat ce putea face asta fără a pune în pericol civilii sau clădirile de la sol.

El explică faptul că drona a fost urmărită de avioane F-16 și un elicopter militar după ce a intrat în spațiul aerian al României, însă nu a fost atacată deoarece existau riscuri pentru siguranța populației.

„Răspunsul României este ferm și pe mai multe paliere. Am dispus și am angajat următoarele măsuri, parte dintre ele deja realizate:

*1. Informarea aliaților* - Toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident. Comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare în timp real.

*2. Capabilități antidrone aliate suplimentare* - România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.

*3. Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU* - România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă”, a explicat acesta.

LIVE TEXT Dronă rusească prăbușită pe un bloc din Galați. Doi răniți și zeci de persoane evacuate. Momentul exploziei

Nicușor Dan spune că a fost deschisă o anchetă completă pentru a se stabili cum a căzut drona, iar fragmentele vor fi analizate pentru identificarea exactă a armamentului și a traseului acesteia.

De asemenea, el a cerut Ministerului de Externe să pregătească măsuri în privința relației cu Federația Rusă, considerate proporționale cu gravitatea incidentului.

„România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună.

Sprijinul României pentru Ucraina — politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene — rămâne neclintit. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”, a declarat președintele țării.

Incidentul de vineri a fost urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. De asemenea, două persoane au fost rănite.

Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției informare și relații publice din MApN, a explicat la Antena 3 CNN că radarele convenționale au limitări în urmărirea țintelor aeriene care evoluează la altitudini foarte joase. 

„Sub 200 de metri, radarele convenționale nu pot urmări astfel de ținte aeriene”, a spus el.  

Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului.

„Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului. Cele două persoane care au fost rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale. Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

