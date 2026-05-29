Majoritatea ucrainenilor susțin trimiterea de trupe pentru a apăra Polonia, țările baltice și Republica Moldova în cazul unei agresiuni ruse

În timp ce cancelariile europene continuă să dezbată intens amploarea sprijinului militar pentru Kiev și calendarul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, societatea ucraineană trimite un semnal puternic de solidaritate continentală. Un sondaj de opinie realizat recent de laborator sociologic Rating Group arată că o majoritate covârșitoare a ucrainenilor ar susține trimiterea propriilor trupe pentru a apăra șase state europene în cazul unui atac din partea Federației Ruse.

Conform datelor publicate pe 25 mai, disponibilitatea ucrainenilor de a lupta pentru aliații lor europeni variază între 58% și 63%, în funcție de țara vizată, primele pe listă fiind statele baltice, urmate de Republica Moldova, Finlanda și Polonia, scrie euromaidanpress.

O percepție neschimbată de la începutul invaziei

Pentru publicul ucrainean, misiunea armatei lor a depășit demult granițele naționale. Aproape trei sferturi dintre cei chestionați (73%) consideră că Forțele Armate ale Ucrainei apără în acest moment întreaga Europă, nu doar propria țară. Această cifră a rămas remarcabil de stabilă din 2022 până în prezent, demonstrând o conștientizare profundă a rolului geopolitic pe care Kievul și l-a asumat în fața expansionismului de la Kremlin.

Întrebați punctual dacă ar fi de acord ca soldații ucraineni să intervină militar pentru a ajuta anumite state în cazul unei agresiuni ruse, respondenții au oferit majorități clare pentru toate opțiunile analizate:

-Lituania: 63% pro / 33% contra

-Letonia: 62% pro / 33% contra

-Estonia: 61% pro / 33% contra

-Republica Moldova: 60% pro / 35% contra

-Finlanda: 59% pro / 33% contra

-Polonia: 58% pro / 37% contra

Identitatea europeană și ambițiile de lider regional

Analiza datelor relevă o corelație directă între aspirațiile euroatlantice ale cetățenilor și disponibilitatea acestora la sacrificiu militar colectiv. În rândul ucrainenilor care ar vota pentru aderarea la UE într-un eventual referendum, procentul celor care văd armata națională ca pe un apărător al Europei urcă la 84%. În schimb, printre euro-sceptici, acest indicator scade la 57%.

Această dinamică este vizibilă și în cazul sprijinului pentru state punctuale. De pildă, în cazul Estoniei, 73% dintre susținătorii integrării europene ar aproba asistența militară ucraineană, comparativ cu doar 37% dintre cei care se opun aderării la blocul comunitar.

Conexiunea emoțională și politică cu Uniunea Europeană dictează în mod direct gradul de atașament față de securitatea aliaților din flancul estic.

Totodată, războiul pe scară largă a provocat o mutație majoră în modul în care Ucraina își percepe propriul statut pe continent. Astăzi, 40% dintre ucraineni consideră țara lor ca fiind un „lider” printre statele europene, o creștere fulminantă față de pragul de doar 8% înregistrat în ianuarie 2022, înainte ca tancurile rusești să treacă granița.

Sondajul a fost realizat de Rating Group în perioada 15-17 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.000 de respondenți cu vârste de peste 18 ani, prin interviuri telefonice, având o marjă de eroare de maximum 3,1%. Cifrele confirmă nu doar reziliența unei națiuni, ci și cristalizarea unei viziuni strategice în care Ucraina se proiectează deja ca pilon central al arhitecturii de securitate europene.