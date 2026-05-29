Presa internațională despre incidentul din Galați: „Prima dată când cetățeni din România au fost răniți”

Presa internațională alocă spații largi incidentului cu dronă de la Galați, fiind considerat unul dintre cele mai grave episoade de la începutul războiului din Ucraina.

Cazul de la Galați a a fost preluat de agenții și publicații internaționale, după ce autoritățile române au confirmat că o dronă rusească a ajuns pe un bloc din Galați, provocând un incendiu și rănirea a două persoane.

Cotidianul britanic The Guardian are deschidere de site despre acest subiect.

„O dronă rusească, care făcea parte dintr-un atac nocturn asupra Ucrainei, s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din estul României, rănind două persoane, au declarat autoritățile, într-un comunicat oficial condamnat drept o „escaladare iresponsabilă” de către Moscova. Drona a fost urmărită de radar în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit vineri pe acoperișul unei clădiri din Galați, a declarat Ministerul Apărării din România. Impactul a fost urmat de un incendiu. Două persoane au suferit răni care au necesitat îngrijiri medicale, iar mai multe persoane au fost evacuate. Poliția și alte agenții au intervenit la fața locului. Galațiul se află pe Dunăre, la est de granița cu Moldova și Ucraina”, potrivit cotidianului britanic.

The Guardian mai scrie că Ministerul de Externe al României a descris incidentul cu drona drept o „escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Rusiei și că România va lua măsurile diplomatice necesare pentru a răspunde la ceea ce a descris ca fiind o „încălcare gravă a dreptului internațional” și a spațiului său aerian.

La rândul său, BBC publică un material despre incidentul din România, sub titlul ”O dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de apartamente din România”.

Publicația precizează că dronele rusești au trecut granița țării membre NATO de mai multe ori în timpul războiului cu Ucraina, dar aceasta a fost prima dată când cetățeni din România au fost răniți.

„Acest incident reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse”, a declarat Ministerul de Externe al României, adăugând că Bucureștiul l-a informat pe secretarul general NATO și „a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-drone către România”, scrie BBC.

Incidentul în care o dronă a lovit un bloc din Galați a fost relatat pe larg și de presa din Ucraina, care a prezentat cazul drept unul dintre cele mai grave episoade produse pe teritoriul României pe fondul atacurilor rusești din apropierea graniței.

Publicațiile au remarcat că incidentul s-a produs pe teritoriul unui stat membru NATO și al Uniunii Europene. Relatările au inclus imagini și înregistrări video de la fața locului, cu acoperișul avariat al blocului și intervenția echipelor de urgență. Unele publicații au descris momentul drept o nouă dovadă a riscurilor generate de atacurile rusești desfășurate în apropierea frontierei româno-ucrainene.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.