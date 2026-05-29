Val de comentarii după incidentul de la Galați. În timp ce străinii critică reacția NATO, românii se întreabă de ce nu a fost doborâtă drona

Și românii și străinii comentează activ pe rețelele sociale după ce o dronă de proveniență rusească a căzut pe un bloc din Galați. „Cetățenii <suverani> vor da vina pe Ucraina și vor susține că UE a făcut asta”.

Curg reacțiile în mediul online după ce o dronă de proveniență rusească a căzut pe un bloc din municipiul Galați, provocând rănirea a două persoane - o mamă și fiul de 14 ani al acesteia -, dar și pagube materiale. În timp ce românii își dau cu părerea cu privire la explicațiile pe care le-ar putea oferi acum demnitarii din blocul suveranist care s-au opus, la votul în parlament, proiectului prin care Armata Română să poată doborî drone, dar și susținătorii lor, străinii se arată uimiți că în continuare de la nivelul NATO se exprimă doar „îngrijorarea”. Tot străinii mai menționează că sunt surprinși de câți români pro-ruși întâlnesc în mediul online.

„Acum ajungem să vedem cât de lipsit de putere este, de fapt, NATO”

„Groaznic. Cineva vizează un război mondial!”, este una dintre reacțiile pe care străinii le-au exprimat pe platforma Reddit citind știrea că o dronă a lovit un bloc de apartamente din Galați, rănind doi oameni. „Suntem terminați dacă asta rămâne fără răspuns”, este un alt comentariu care trădează îngrijorarea. „Acum ajungem să vedem cât de lipsit de putere este, de fapt, NATO” se exprimă în continuare străinii, făcând un istoric al prezenței dronelor rusești în mai multe state membre NATO și atrăgând atenția că de fiecare dată alianța a transmis mesaje în care își exprima „îngrijorarea”.

„Asta se întâmplă când, cum ar fi pe 14 septembrie 2025, petreci 50 de minute urmărind o dronă Shahed cu două avioane F-16 deasupra propriului teritoriu și aștepți să zboare în Ucraina și să explodeze acolo, în loc să o dobori imediat. Acest tip de politică duce doar la consecințe precum cele întâmplate în seara asta”, continuă comentariile.

Deloc puține sunt opiniile potrivit cărora în urma acestui incident Rusia va obține, în fapt, un și mai puternic sprijin în rândul populației din România.

„Cetățenii „suverani” vor da vina pe Ucraina și vor susține că UE a făcut asta. Sprijinul pentru Rusia va crește cumva după acest eveniment. De asemenea, pariez că NATO și ONU nu vor face nimic, ca întotdeauna”, a comentat un cetățean străin.

„<Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru>. Realitate: Nu vrem o escaladare. Dar dacă ar fi fost o dronă ucraineană, am fi doborât-o”, continuă cetățenii să-și exprime opiniile pe temă.

„Rusia încearcă în mod clar să deschidă un fel de front nou undeva”

Străinii încearcă de asemenea să găsească explicații pentru cele întâmplate. Ar fi putut fi o dronă rătăcită, lovită cu un sistem de război electronic, „dar, evident, nu putem exclude posibilitatea ca mercenarii lui Putin din Transnistria să fi primit instrucțiuni să provoace probleme”, cred cetățenii care au comentat pe Reddit.

„Rusia încearcă în mod clar să deschidă un fel de <front nou> undeva, astfel încât Putin să poată negocia pacea acolo, pentru a-l determina pe Trump să pretindă că <a pus capăt războiului> și să se retragă din Ucraina, susținând cumva că Ucraina, care continuă să se apere, <încalcă armistițiul>”, se merge și mai departe cu scenariile posibile.

„E o testare a apelor”, este de părere un alt comentator. „Există o șansă de 100% să nu facă nimic”, este susținută în continuare teoria, străinii, europeni în cea mai mare parte, comentând că „Trump este maimuța de companie a lui Putin”, că „NATO este moartă” și că „trebuie să reconstruim structura de securitate a Europei și să luăm măsuri mai decisive pentru a ne apăra”.

„Rusia testează cât de departe poate merge atacând o țară NATO și scăpând nepedepsită. Acesta este doar începutul dacă NATO nu reacționează în consecință”, se exprimă alte temeri.

Pe de altă parte, opiniile cu privire la o intervenție în forță decisă de NATO sunt împărțite. În timp ce unii europeni critică reacția slabă a reprezentanților alianței, alții se întreabă dacă nu cumva o ripostă agresivă i-ar ridica lui Vladimir Putin mingea la fileu.

„Acțiunea militară ne va transforma imediat în combatanți și se va integra în narațiunea lui Putin”, se atrage cu îngrijorare atenția. „Kremlinul a promovat ani de zile povestea că luptă împotriva NATO, deși nu a avut prea mult succes în Ucraina. împingerea forțelor armate pe teren riscă să revitalizeze Kremlinul”, este susținută aceeași idee.

O revenire la tensiunile din timpul Războiului Rece este tot ceea ce încearcă țările europene să evite, mai comentează străinii. Statele nu-și doresc să investească bani în menținerea armatelor permanente și în achiziția de armament specific, pentru că „menținerea unei armate moderne costă mult mai mult decât acum 50 de ani, datorită tuturor echipamentelor de înaltă tehnologie”.

Clar este în schimb că „politicienii europeni va trebui să înceapă să arate mai mult respect pentru naționalism și armată”, continuă analizele comentatorilor de pe platforma de socializare, iar asta chiar dacă „liberalii urăsc armata și ultimul lucru pe care și-l doresc este să o împuternicească”.

O altă teorie exprimată de străinii care comentează căderea dronei rusești în România este aceea că SUA vor ca Europa să fie în război cu Rusia și China, timp în care americanii își consolidează poziția de lider. „Rusia este ciomagul pe care îl folosesc pentru a ține Europa sub control”, comentează străinii.

„E timpul să nu mai suportăm asta”, mai spun europenii, insistând că NATO ar trebui să ceară Rusiei să plătească pentru pagube și să despăgubească persoanele rănite, iar dacă Rusia nu o face, NATO să trimită trupe să lupte în Ucraina.

De ce RO-ALERT nu mai este de ajuns în cazul dronelor rusești. Expert în securitate: „Populația trebuie să știe cum să reacționeze”

„Ce se întâmplă dacă statele vecine decid să își extindă zona de protecție a spațiului aerian, creând o zonă de interdicție aeriană deasupra frontierei de vest a Ucrainei, ca autoprotecție?”, se mai lansează o ipoteză de lucru. „Pun pariu că nu s-ar întâmpla nimic chiar dacă ar muri o grămadă de oameni. Rusia poate acum legal să ucidă oameni și/sau să-ți distrugă proprietatea”, comentează în continuare cetățenii străini.„

„Avem nevoie de o locație IP și de arestări pentru răspândirea de propagandă inamică”

O parte semnificativă din comentarii se concentrează pe reacția românilor vizavi de cele întâmplate. Străinii sunt uimiți de ceea ce văd în mediul online și nu numai.

„Nu vă faceți griji, majoritatea românilor pe care îi cunosc vor da vina pe Ucraina, nu pe Rusia. Practic, ei cred că sunt același lucru oricum”, este comentariul care îi atrage și pe alți străini să-și scrie opinia.

„Este cu adevărat surprinzător pentru mine numărul de oameni pro-ruși din România, Bulgaria și Ungaria, țări în care regimurile pro-sovietice/ruse ​​din timpul Războiului Rece au fost cele mai brutale, în România fiind detronați violent și executați. Și chiar mai surprinzător este faptul că bătrânii, care au trăit în acele vremuri, par a fi cei mai sensibili la propaganda rusească”, arată străinii în comentarii.

Care este explicația? „Își amintesc de acele vremuri ca fiind „simple”, „clare” și vremuri în care toată lumea avea un loc de muncă și dacă pur și simplu munceai - primeai totul, cineva avea grijă de tine. Iar vremurile moderne sunt complicate - toate acele tehnologii, partide, LGBTQ+, toată lumea ofensată, nu poți spune asta, nu poți spune aia, trebuie să ai grijă de tine, China este o amenințare, SUA este o amenințare - este confuz și complicat. Și iată Rusia, care promite revenirea la vremuri simple prin curățarea de toate acele lucruri confuze”, vine un răspuns tot pe Reddit.

Un alt comentator arată că la fel se întâmplă și în Slovacia, unde „nebunul de dreapta” a ajuns la putere promițând o pensie suplimentară de 20 de euro pe lună. „E la fel și cu est-germanii”, continuă discuția. Un cetățean din Ungaria relatează cum în țara lui propagandiștii lui Victor Orban le spuneau cetățenilor, înainte de alegeri, că „dacă se schimbă guvernul, Zelenski va forma guvernul aici, iar copiii noștri vor fi duși la război”.

Comentariile românilor pro-ruși din online „inundă” deja internetul, se mai desprinde din reacțiile străinilor. „Da, e <drona era ucraineană>. Am petrecut 3 ore pe Facebook demontând asta, dar pur și simplu te inundă. Nu poți câștiga. Avem nevoie de o locație IP și de arestări pentru răspândirea de propagandă inamică”, este constatarea.

Cine e de vină că a căzut drona?

Românii de pe Reddit, care comentează de asemenea pe tema celor întâmplate la Galați, sunt împărțiți în tabere. Cei care vor să afle cum se poziționează parlamentarii blocului suveranist și susținătorii lor față de evenimentul soldat cu victime rănite reamintesc cum s-a votat, în decembrie 2025, pentru proiectul prin care Armata era împuternicită să doboare drone. Proiectul a fost votat cu 196 voturi pentru și 99 împotrivă ( AUR, POT și SOS). De la această statistică se pornesc reacții aprinse.

„Dacă erau legionari adevărați, asa cum se dau ei, acum cereau capul ambasadorilor ruși de la noi, dar probabil o să zică că e vina noastră că am ajutat Ukraina și d-aia ne lovește tata Putin”, este un prim comentariu.

„Rusia în primul rând, a lor e vina, pentru că ei au trimis drona. Dacă nu ar fi trimis drona, nu era problema asta azi. Partidele sunt vinovate de altă problemă, nu că a picat drona. Dacă legea nu trecea, de dimineață nu ai fi auzit că piloții de avion și elicopter au încercat să își facă meseria și să apere cetățenii. Faptul că încerci nu îți dă garanție că reușești din o grămadă de motive și decizii. Dacă avioanele trăgeau cu rachete, cel mai probabil riscau să rateze ținta și să facă mai multe pagube, elicopterul aparent nu a avut echipament de noapte. Ce poate să facă armata la fața locului cu uneltele, oameni, protocoale, muniții, etc., în condiții în care să nu facă mai mult rău, e altă treabă. Ce au votat ar fi la nivelul: nu dăm voie la ambulanță să meargă la cazuri de infarct. Efectiv ar fi blocat armata. Sunt destule interviuri și video-uri cu piloți ucraineni care se chinuie de ani de zile să doboare drone cu viteză mică cu avioane de vânătoare care nu zboară bine și sunt greu de controlat cu viteze sub 500 km/h cu toată tehnologia. Nu-s construite să facă asta eficient”, explică un alt comentator.

Solidaritate cu România, dar cu rezerve. Mesajul fostului premier maghiar după incidentul din Galați

Discuția se mută însă rapid de la votul din februarie 2025 la cele întâmplate în dimineața zilei de 29 mai 2026, când armata nu a reușit să înlăture drona.

„Deci practic doar Rusia și AUR sunt vinovați. Aia e, în 2026 nu avem cum să doborâm drone se pare, mai bine poate moare cineva când cade drona pe casa lui”, comentează în continuare românii pe Reddit.

Iar răspunsurile curg:

- „Păi, acum avem lege și tot nu se doboară dronele”;

- „Întrebare. Nu dau cu parul. Legea e în vigoare. S-a zis că dacă nu trece legea ne vor pica dronele pe case. Dronele au căzut. Cu lege. Cine e de vină?”;

- „Sunt responsabili cei care au trimis drona în primul rând”;

- „Din păcate nu se poate dovedi trădarea”;

- „Faptul că se încearcă doborârea unei drone nu garantează succesul. Dacă ar fi așa ușor de interceptat, dronele nu ar putea fi folosite în acest război. Dar iată că aceste drone fac pagube însemnata în Ucraina și în Rusia, parcurgând sute de km în teritoriu inamic, fără să poată fi interceptate. Nu e de ajuns sa vrei sa le dobori, e chiar dificil”;

- „Boss, nu mai pune botul la vrăjeală, legea ESTE în VIGOARE cu ZERO rezultate. Nu exista comunicat OFFICIAL că e drona rusească, doar titluri de ziare”; „Degeaba ai legea dacă Patriot-ul dă rateu că mentenanța se face doar pe caiet. Elicopterul era orb. În curând o să aflam că avioanele nu aveau armament la ele”;

- „Toți știm că România e ruptă în cur, dar după ce că e ruptă în cur, mai avem și agenții ăștia de destabilizare care n-ai cum să afirmi că nu înrăutățesc și încetinesc și mai mult orice fel de schimbare sau progres” etc.