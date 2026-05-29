Reacția MAE după ce o dronă a lovit un bloc din Galați: „O escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse”

„O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România la Galati cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor iar clădirea a fost evacuată. Avioane şi un elicopter aparținând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele ruseşti. Acest incident reprezintă o escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federației Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional şi a spațiului său aerian”, anunță vineri dimineaţă MAE.

România a informat Aliații și Secretarul General al NATO asupra circumstanțelor şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România.

„Federația Rusă continuă sa fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regionala şi siguranța cetățenilor. Federația Rusa poartă direct responsabilitatea pentru aceste acţiuni grave şi iresponsabile. România va acționa cu fermitate maxima pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate şi cuprinzătoare a focului”, transmite MAE.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.