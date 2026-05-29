Fetiță de 9 ani, lovită de o trotinetă electrică în Parcul Național din București. Agresorul a fugit de la locul incidentului

O fetiță în vârstă de 9 ani a fost rănită după ce a fost lovită de o trotinetă electrică în Parcul Național din București, un incident reclamat de mama copilului pe rețelele de socializare și sesizat ulterior autorităților.

Potrivit relatării mamei, copilul se afla pe o alee pietonală din parc când a fost acroșat de un bărbat aflat pe o trotinetă electrică, care circula cu viteză și ar fi părăsit locul incidentului imediat după impact.

„Aseară, în Parcul Național, fiica mea de 9 ani a fost lovită de un individ pe trotinetă electrică, care circula cu viteză pe aleea pietonală. A trântit-o la pământ și a fugit”, a scris femeia.

Aceasta a acuzat lipsa de intervenție din partea pazei parcului și a atras atenția asupra pericolului reprezentat de circulația trotinetelor în zonele pietonale aglomerate.

„Parcul e plin zilnic de trotinete care merg printre copii ca pe pistă de curse, iar paza „veghează” inutil. Nicio intervenție. Nicio prevenție”, a mai transmis mama copilului.

Femeia susține că nu există suficiente măsuri de control și că aleile pietonale sunt frecvent utilizate de trotinete electrice cu viteză ridicată.

„Camere? Probabil tot inexistente. Până când trebuie să fie lovit grav un copil ca să se aplice legea?”, a mai scris aceasta.

Mama fetiței a anunțat că a depus plângere pentru vătămare corporală și sesizări privind circulația ilegală și periculoasă a trotinetelor electrice în parc, urmând să fie emis și certificatul medico-legal.

În mesajul său, aceasta a transmis că scopul demersului este prevenirea unor incidente similare.

„Nu caut reacții. Caut ca astfel de lucruri să nu se mai repete”, a precizat femeia.

Incidentul readuce în discuție problema circulației trotinetelor electrice pe alei pietonale, în condițiile în care autoritățile locale sunt frecvent criticate pentru lipsa unor măsuri ferme de control și sancționare a utilizatorilor care încalcă regulile de circulație.