search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce este articolul 4 din Tratatul NATO și când poate fi activat. De ce este invocat după incidentul cu drona care a ajuns în Galați

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Incidentul în care o dronă a ajuns pe teritoriul României și s-a prăbușit în județul Galați a readus în discuție unul dintre cele mai importante mecanisme de consultare din cadrul NATO: articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic.

drona galati incendiu
Sursă foto: Facebook

Subiectul a fost invocat în spațiul public după ce mai mulți analiști și experți în securitate au apreciat că România ar putea solicita consultări cu aliații în contextul riscurilor generate de războiul din Ucraina.

Spre deosebire de articolul 5, care se referă la apărarea colectivă în cazul unui atac armat, articolul 4 nu presupune automat măsuri militare și nici nu obligă statele membre să intervină.

Ce prevede articolul 4

Textul Tratatului Nord-Atlantic este clar: „Părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre Părți.”

Cu alte cuvinte, orice stat membru NATO poate cere convocarea consultărilor atunci când consideră că securitatea sa este afectată sau amenințată.

Asta nu înseamnă că NATO intră în război și nici că este declanșată automat apărarea colectivă. Ci reprezintă o procedură de consultare politică și militară între aliați, care poate conduce ulterior la măsuri suplimentare de apărare, întărirea prezenței militare sau alte decizii comune.

Care este diferența dintre articolul 4 și articolul 5

Articolul 4 se referă la consultări între statele membre în cazul unei amenințări la adresa securității unui aliat.

În schimb, articolul 5 stabilește că „un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele (...) va fi considerat un atac împotriva tuturor”.

Acesta este motivul pentru care experții atrag atenția că activarea articolului 4 nu trebuie confundată cu declanșarea mecanismului de apărare colectivă prevăzut de articolul 5.

De ce este invocat acum în cazul României

Discuția a apărut după incidentul în care o dronă provenită din zona conflictului din Ucraina a ajuns pe teritoriul României.

Cei care susțin oportunitatea activării articolului 4 argumentează că repetarea unor astfel de incidente poate ridica probleme privind securitatea spațiului aerian românesc și necesitatea unor consultări suplimentare cu aliații NATO.

O eventuală solicitare a României ar permite discutarea situației în cadrul Alianței și evaluarea măsurilor care ar putea fi luate pentru consolidarea securității pe flancul estic.

A mai fost folosit articolul 4

Articolul 4 a fost folosit de mai multe ori în istoria Alianței. După invazia Rusiei în Ucraina, Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au solicitat consultări în cadrul NATO privind impactul conflictului asupra securității flancului estic. De asemenea, Turcia a apelat în repetate rânduri la acest mecanism în contextul războiului din Siria și al amenințărilor la adresa securității sale de la frontiera sudică.

În prezent, nu există o decizie oficială a autorităților române privind solicitarea activării articolului 4, însă subiectul a intrat în dezbaterea publică după incidentul de la Galați și pe fondul preocupărilor legate de securitatea graniței estice a NATO.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
gandul.ro
image
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
mediafax.ro
image
Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele Wyscout nu mint
fanatik.ro
image
Poliția Română, în era infracțiunilor informatice: „Incredibil cât de mulți oameni se lasă păcăliți! Ca să înțelegeți, ne luptăm cu un fel de Putin”
libertatea.ro
image
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
digisport.ro
image
Scrisoarea care i-a adus un job la 74 de ani. Ce a făcut o pensionară din Bistrița ca să se angajeze într-o fabrică. „Am sunat-o imediat ce am citit-o”
click.ro
image
Racheta lui Jeff Bezos a explodat pe rampa de lansare. O anomalie a precedat deflagrația uriașă. Reacția lui Elon Musk
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Facultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elită
observatornews.ro
image
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
cancan.ro
image
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu îți schimbi buletinul la timp după mutare. Mulţi ignoră legea fără să aibă habar
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil pentru care a fost amendat drastic de autorități
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l voi vedea așa”
digisport.ro
image
Nicușor Dan convoacă de urgență CSAT după explozia dronei de la Galați: „Responsabilitatea aparține Federației Ruse”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 29 mai. Zodiile pentru care ar putea apărea oportunități în carieră, finanțe și dragoste
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
29 mai 1945. Ziua în care Mihail Sebastian, autorul pieselor „Steaua fără nume“ şi „Jocul de-a vacanţa“, moare la doar 37 de ani. Modul absurd în care și-a pierdut viața marele scriitor
click.ro
image
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
click.ro
image
Costi Ioniță a încins Internetul cu remixul piesei „M-am născut lângă Carpați”. Reacția lui Dragoș Dolănescu: „Nu e pentru cei de 50 de ani, dar...”
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirela Retegan, dezvăluiri după Asia Express! Cât a slăbit și ce s-a schimbat în relația cu fiica ei, Maya: „Am avut timp doar pentru noi”
image
29 mai 1945. Ziua în care Mihail Sebastian, autorul pieselor „Steaua fără nume“ şi „Jocul de-a vacanţa“, moare la doar 37 de ani. Modul absurd în care și-a pierdut viața marele scriitor

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică