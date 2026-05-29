Vicepremierul Oana Gheorghiu, după incidentul din Galați: „Incidentul ne-a demonstrat capacitățile reduse ale României de a se apăra”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat vineri, 29 mai, că incidentul cu drona de la Galați „a demonstrat capacitățile reduse ale României de a se apăra împotriva acestui tip de atac”.

„Dormi liniștit la tine acasă și, deodată, o dronă rusească îți lovește blocul. Din fericire, incidentul de la Galați nu a produs victime omenești, deși oamenii au fost răniți.

Din păcate, incidentul ne-a demonstrat capacitățile reduse ale României de a se apăra pentru acest tip de atac”, a spus aceasta.

Oana Gheorghiu spune că România a ajuns vulnerabilă în fața unor atacuri precum cel din Galați din cauza întârzierilor și blocajelor legate de programul SAFE pentru înzestrarea armatei.

„Domnul Sorin Grindeanu a spus astăzi că Armata are nevoie urgentă de înzestrare cu echipamente. Asta după ce tot domnul Sorin Grindeanu a atacat la CCR ordonanța privind programul SAFE de înzestrare armată.

Propaganda extremistă AUR, SOS, POT și ceilalți sateliți manipulează de luni de zile cu minciuni despre Programul SAFE. AUR a sesizat Avocatul Poporului tot pentru a bloca programul SAFE.

Domnul Călin Georgescu a spus că în Ucraina nu există, de fapt, niciun conflict: «Ați fost acolo? Ați văzut cu ochii dumneavoastră?».”

Vicepremierul subliniază că „unii manipulează cu bună știință, alții manipulează nerealizând că sunt, la rândul lor, manipulați.”

Oana Gheorghiu îi acuză pe unii politicieni că folosesc subiectul apărării în scop electoral și că blochează sau sabotează măsurile necesare pentru întărirea securității României.

Ea face un apel către parlamentarii PSD, AUR și partidele apropiate acestora să înceteze să se opună programelor de înzestrare militară.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.