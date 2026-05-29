Care este starea celor două persoane rănite în incidentul cu dronă de la Galați. Victimele, mamă și fiu, sunt tratate în spitale diferite

Medicii au transmis detalii despre starea victimelor și despre momentele prin care acestea au trecut după explozia provocată de drona rusească, incident care a avariat un apartament din Galați.

Cele două persoane rănite după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați și a explodat avariind un apartament sunt o femeie de 52 de ani și copilul ei de 14 ani.

Băiatul de14 ani are arsuri minore și este monitorizat la Spitalul de Copii din Galați. Mama acestuia, femeia în vârstă de 53 ani, cu arsuri de gradele 1 și 2, pe picioare, este monitorizată în secția de Chirurgie Plastică și Arși a Spitalului Județean de Urgență Galați.

Cei doi au suferit arsuri minore când au trecut prin holul în care era incendiul izbucnit după prăbușirea dronei și după explozie.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis vineri, 29 mai, că structurile de ordine publică rămân mobilizate în Galați, iar ancheta vizează infracțiuni precum violarea spațiului aerian, distrugere și tentativă de omor.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea și Galați.

Ulterior, Președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).