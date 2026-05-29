Franța îl convoacă pe ambasadorul rus după explozia dronei rusești la Galați: „Condamnăm acest act iresponsabil”

Franța a reacționat ferm după atacul cu dronă de la Galați. Ministrul de Externe a declarat că l-a convocat de urgență pe ambasadorul Rusiei.

Ministrul francez de Externe, Jean‑Noël Barrot, a anunțat că l‑a convocat pe ambasadorul Rusiei la Paris și a condamnat ferm acțiunea Moscovei.

„L‑am convocat pe ambasadorul rus în legătură cu drona căzută pe un imobil rezidențial din Galați, în România. Condamnăm acest act iresponsabil.”

Ministerul francez de Externe subliniază că astfel de incidente reprezintă o escaladare periculoasă a agresiunii ruse și că Parisul urmărește îndeaproape evoluțiile de la granița estică a UE.

La rândul său, ministrul pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, a declarat vineri că incidentul în care a fost implicată o dronă rusească care a lovit un bloc de locuinţe din Galaţi arată că Rusia reprezintă o ameninţare la adresa securităţii europene.

„Rusia nu numai că a atacat Ucraina, dar a ameninţat şi arhitectura de securitate europeană. O dronă rusească s-a prăbuşit din nou în România aseară, reprezentând o ameninţare prin interferenţa sa", a declarat Haddad pentru postul de radio francez RMC.

„Aş dori, de asemenea, să subliniez că avem trupe franceze staţionate în România ca parte a operaţiunilor de reasigurare ale NATO, în special pentru a demonstra sprijinul nostru pentru suveranitatea partenerilor noştri din Europa", a adăugat ministrul francez.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.

Președintele României, Nicușor Dan, va convoca vineri, 29 mai, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).