Maia Sandu condamnă „atacul rusesc” de la Galați și își exprimă solidaritatea cu România

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat vineri „cu fermitate atacul rusesc cu dronă care a lovit civili români în propriile locuințe, la Galați”.

Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu condamnă vineri căderea unei drone pe un bloc, care s-a soldat cu doi răniţi şi denunţă un fapt ”grav şi pericolul pe care-l reprezintă Rusia „pentru toţi”.

„Este încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune şi pune în pericol vieţi omeneşti", a scris Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

„În aceste momente, suntem solidari cu România, iar Europa trebuie să rămână unită şi fermă în apărarea păcii, securităţii şi valorilor democratice", a adăugat preşedinta Republicii Moldova.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.