Retorica agresivă a Moscovei escaladează după incidentul din România. Medvedev amenință direct Europa: „Pregătiți-vă, se va mai întâmpla!”

Reacțiile la vârful puterii de la Moscova după prăbușirea unei drone pe un imobil din Galați capătă accente de o agresivitate fără precedent. În timp ce Kremlinul adoptă o poziție de expectativă cinică, fostul președinte rus Dmitri Medvedev lansează amenințări directe la adresa securității statelor membre UE și NATO, avertizând că astfel de incidente vor continua.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, cunoscut pentru ieșirile sale publice extrem de violente de la începutul invaziei din Ucraina, a reacționat dur pe rețelele sociale în legătură cu situația din România. Acesta i-a etichetat pe liderii europeni drept „euro-impotenți” și a cerut, pe un ton sfidător, dovezi clare privind apartenența aparatului de zbor prăbușit la Galați.

Mai mult, oficialul rus a transmis un avertisment brutal cetățenilor din statele Uniunii Europene, subliniind că, din perspectiva Moscovei, aceștia nu mai pot avea pretenția la siguranță în contextul sprijinului militar acordat Kievului.

„Să se pregătească: acest lucru se va mai întâmpla și pe viitor. Este război! Iar cetățenii statelor UE, ca populație a unor țări aflate în conflict, nu vor mai putea dormi liniștiți. În special în locurile unde există facilități de producție pentru drone destinate Ucrainei”, a declarat Medvedev, adăugând pe un ton amenințător că actualul incident de pe teritoriul românesc este „doar începutul”.

Această retorică incendiară contrastează parțial cu abordarea formală de la Kremlin, care preferă să mențină o ambiguitate calculată. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a confirmat că Vladimir Putin a primit toate datele disponibile în cadrul programului normal de lucru, însă a evitat să transmită vreo poziție oficială de asumare sau de investigare comună a incidentului.

Potrivit Moscovei, evoluția situației va depinde exclusiv de concluziile anchetelor tehnice și de reacțiile politice venite din partea Bucureștiului și a partenerilor săi din Alianța Nord-Atlantică.

Nu este prima dată când Medvedev folosește episoadele de tensiune maximă pentru a lansa atacuri verbale la adresa Occidentului. Recent, acesta a ironizat și decizia ambasadelor europene de a nu-și evacua personalul diplomatic din Kiev, în ciuda avertismentelor rusești privind atacurile masive cu rachete, speculând cinic că statele europene „nu dau doi bani pe proprii diplomați”.