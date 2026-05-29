„Oamenii trebuie să știe exact ce au de făcut”. Mesajul președintei Comisiei pentru apărare din Senat

Președinta Comisiei pentru apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, a declarat, pentru TVR, că Parlamentul a aprobat toate solicitările formulate de Ministerul Apărării pentru consolidarea capacităților de apărare, iar în prezent accentul trebuie pus pe măsuri concrete și pe informarea corectă a populației.

Pauliuc a susținut că toate solicitările venite din partea Armatei Române au fost tratate cu prioritate în Parlament.

„Absolut orice solicitare din partea Ministerului Apărării, orice capabilitate pe care militarii noștri și-au dorit-o, în comisiile de apărare, în regim de celeritate, au fost dezbătute”, a afirmat aceasta.

Potrivit președintei Comisiei pentru apărare, instituția legislativă a oferit sprijin atât prin modificări legislative, cât și prin emiterea avizelor necesare pentru derularea programelor de înzestrare.

„Dacă a fost nevoie de legislație, le-am dat legislație, dacă a fost nevoie de avize, ca Ministerul Apărării să meargă mai departe, să-și achiziționeze capabilitățile, am dat aceste avize”, a declarat Pauliuc.

Aceasta a precizat că, în actualul context de securitate, cetățenii au nevoie în primul rând de măsuri concrete și de informații clare despre evenimentele care au loc în apropierea graniței.

„Eu astăzi cred că românii nu au nevoie de justificări, să dăm vina dintr-o parte în alta, ci acum avem nevoie de acțiune concretă, de o informare corectă a românilor asupra evenimentelor care s-au întâmplat noaptea trecută”, a spus senatoarea.

Plan pentru informarea populației din zonele aflate lângă războiul din Ucraina

Nicoleta Pauliuc a susținut necesitatea dezvoltării unui sistem special de informare și protecție pentru comunitățile aflate în apropierea conflictului din Ucraina.

„Nu doar să primești mesajul RO-Alert că o dronă a intrat și a pătruns pe teritoriul României, ci trebuie să-i spui exact ce trebuie să facă românul în următoarele trei minute”, a afirmat aceasta.

Președinta Comisiei pentru apărare consideră că populația trebuie să primească informații clare despre adăposturile disponibile și despre măsurile care trebuie luate în cazul unor astfel de incidente.

„Care sunt: o mapare exactă a adăposturilor, ca ei să știe exact unde să meargă, cum, ce trebuie să ia cu ei”, a explicat Pauliuc.

Totodată, aceasta a pledat pentru accelerarea programelor de detectare și combatere a dronelor și a salutat solicitarea adresată de România aliaților din NATO pentru dislocarea unor astfel de sisteme pe teritoriul țării.

„Cred eu că este un prim pas și este foarte bine”, a declarat senatoarea.

„Parlamentul și-a făcut datoria”, spune șefa Comisiei pentru apărare

Nicoleta Pauliuc a afirmat că Parlamentul și-a îndeplinit obligațiile prin adoptarea legislației necesare și prin alocarea resurselor financiare solicitate de Ministerul Apărării.

„Din punctul de vedere al Parlamentului, absolut tot ce a ținut de atribuțiile noastre, pentru că suntem forul legislativ, am dat aceste instrumente Ministerului Apărării să facă lucrurile pe care trebuie să le facă”, a spus aceasta.

Ea a invocat inclusiv legislația care permite neutralizarea dronelor care pătrund ilegal în spațiul aerian românesc.

„Astăzi, dacă noi putem vorbi de o lege care să permită Ministerului Apărării să doboare o dronă intrată pe teritoriul României, înseamnă că Parlamentul și-a făcut treaba”, a declarat Pauliuc.

Președinta Comisiei pentru apărare a arătat că există deja cadrul legal și resursele necesare pentru dezvoltarea programelor antidronă.

„Există legislație, sunt bani, am dat o aprobare prealabilă pentru ca Ministerul Apărării să facă achiziții legate de cele opt capabilități care vorbesc despre programele de detectare și contracarare, de combatere a dronelor”, a afirmat aceasta.

În același timp, Pauliuc a precizat că Parlamentul rămâne deschis unor noi solicitări venite din partea Ministerului Apărării și consideră că în perioada următoare autoritățile trebuie să îmbunătățească modul în care comunică cu populația.

„Eu cred că în următoarea perioadă trebuie să comunicăm mult mai bine, să informăm cetățenii ce au de făcut”, a concluzionat președinta Comisiei pentru apărare din Senat.



Amintim că, o dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.