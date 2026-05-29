De ce RO-ALERT nu mai este de ajuns în cazul dronelor rusești. Expert în securitate: „Populația trebuie să știe cum să reacționeze”

Expertul în securitate Hari Bucur-Marcu consideră că populația din zonele aflate în proximitatea războiului din Ucraina ar trebui să primească instruire practică privind reacția în cazul unor atacuri cu drone, nu doar mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT.

„Pentru obiectivele care nu pot fi apărate exhaustiv, România ar trebui să apeleze la populație, care să fie informată (ceea ce ar fi mult mai mult decât alertarea prin RoAlert, ori decât comunicatele MApN), dar și pregătită practic despre modul în care poate contribui la apărarea aeriană civilă", a scris Hari Bucur-Marcu.

Referindu-se la incidentul de la Galați, Hari Bucur-Marcu subliniază că analiza sa are la bază informațiile disponibile în prezent. Expertul scrie că, potrivit acestor date, drona ar fi ajuns în spațiul aerian românesc după ce s-ar fi desprins dintr-un grup de drone care atacau obiective din Ucraina, fiind urmărită de radare până la impactul cu blocul din Galați.

„Dacă într-adevăr așa au stat lucrurile, ne aflăm în fața unui incident grav", afirmă expertul.

Hari Bucur-Marcu identifică două căi prin care incidentul ar fi putut fi prevenit. Prima ar fi fost gestionarea comună româno-ucraineană a spațiului aerian ucrainean din zona adiacentă României, care să includă și combaterea țintelor aeriene ostile cu potențial de a lovi teritoriul românesc, încă înainte ca acestea să pătrundă în spațiul aerian al României.

În opinia lui Hari Bucur-Marcu, incidentul ar fi putut fi prevenit și dacă Bucureștiul ar fi transmis Federației Ruse că este inacceptabil ca războiul purtat împotriva Ucrainei să pună în pericol, chiar și fără intenție, teritoriul și cetățenii României.

„Este nerealist să pretindem statului România să apere fiecare bloc”

Potrivit expertului în securitate, există o diferență importantă între apărarea împotriva unor drone care ajung accidental pe teritoriul României și apărarea în cazul unui atac deliberat.

„Una este apărarea aeriană împotriva unor prezențe incidentale a unor drone «rătăcite» pe deasupra României și alta este un atac deliberat cu drone asupra obiectivelor de pe teritoriul României", afirmă Hari Bucur-Marcu.

Acesta subliniază că România beneficiază de propriile capacități de apărare și de garanțiile NATO în cazul unui atac deliberat, însă avertizează că este imposibilă protejarea în mod absolut a întregului teritoriu împotriva tuturor amenințărilor aeriene.

„Este nerealist să pretindem statului România să apere fiecare bloc, fiecare șopron, fiecare grind din Delta Dunării, fiecare pajiște pe care cad drone sau fragmente de drone provenite din arsenalul rusesc și care nu constituie un atac deliberat al inamicului asupra obiectivelor românești", susține expertul.

În opinia sa, pe lângă măsurile militare și diplomatice, autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție pregătirii populației pentru astfel de situații, astfel încât oamenii să știe exact cum să reacționeze atunci când primesc avertizări privind posibile amenințări aeriene.

Amintim că, o dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.