search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce RO-ALERT nu mai este de ajuns în cazul dronelor rusești. Expert în securitate: „Populația trebuie să știe cum să reacționeze”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Expertul în securitate Hari Bucur-Marcu consideră că populația din zonele aflate în proximitatea războiului din Ucraina ar trebui să primească instruire practică privind reacția în cazul unor atacuri cu drone, nu doar mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT.

bloc galati
Sursă foto: Facebook

După incidentul de la Galați, Hari Bucur-Marcu susține că simpla transmitere a mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT nu este suficientă și că autoritățile ar trebui să dezvolte programe de instruire practică pentru cetățeni.

„Pentru obiectivele care nu pot fi apărate exhaustiv, România ar trebui să apeleze la populație, care să fie informată (ceea ce ar fi mult mai mult decât alertarea prin RoAlert, ori decât comunicatele MApN), dar și pregătită practic despre modul în care poate contribui la apărarea aeriană civilă", a scris Hari Bucur-Marcu.

Referindu-se la incidentul de la Galați, Hari Bucur-Marcu precizează că își bazează analiza pe informațiile comunicate de autorități și pe relatările martorilor.

Referindu-se la incidentul de la Galați, Hari Bucur-Marcu subliniază că analiza sa are la bază informațiile disponibile în prezent. Expertul scrie că, potrivit acestor date, drona ar fi ajuns în spațiul aerian românesc după ce s-ar fi desprins dintr-un grup de drone care atacau obiective din Ucraina, fiind urmărită de radare până la impactul cu blocul din Galați.

„Dacă într-adevăr așa au stat lucrurile, ne aflăm în fața unui incident grav", afirmă expertul.

Hari Bucur-Marcu identifică două căi prin care incidentul ar fi putut fi prevenit. Prima ar fi fost gestionarea comună româno-ucraineană a spațiului aerian ucrainean din zona adiacentă României, care să includă și combaterea țintelor aeriene ostile cu potențial de a lovi teritoriul românesc, încă înainte ca acestea să pătrundă în spațiul aerian al României.

În opinia lui Hari Bucur-Marcu, incidentul ar fi putut fi prevenit și dacă Bucureștiul ar fi transmis Federației Ruse că este inacceptabil ca războiul purtat împotriva Ucrainei să pună în pericol, chiar și fără intenție, teritoriul și cetățenii României.

„Este nerealist să pretindem statului România să apere fiecare bloc”

Potrivit expertului în securitate, există o diferență importantă între apărarea împotriva unor drone care ajung accidental pe teritoriul României și apărarea în cazul unui atac deliberat.

„Una este apărarea aeriană împotriva unor prezențe incidentale a unor drone «rătăcite» pe deasupra României și alta este un atac deliberat cu drone asupra obiectivelor de pe teritoriul României", afirmă Hari Bucur-Marcu.

Acesta subliniază că România beneficiază de propriile capacități de apărare și de garanțiile NATO în cazul unui atac deliberat, însă avertizează că este imposibilă protejarea în mod absolut a întregului teritoriu împotriva tuturor amenințărilor aeriene.

„Este nerealist să pretindem statului România să apere fiecare bloc, fiecare șopron, fiecare grind din Delta Dunării, fiecare pajiște pe care cad drone sau fragmente de drone provenite din arsenalul rusesc și care nu constituie un atac deliberat al inamicului asupra obiectivelor românești", susține expertul.

În opinia sa, pe lângă măsurile militare și diplomatice, autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție pregătirii populației pentru astfel de situații, astfel încât oamenii să știe exact cum să reacționeze atunci când primesc avertizări privind posibile amenințări aeriene.

Amintim că, o dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
digi24.ro
image
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
gandul.ro
image
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
mediafax.ro
image
Foștii fotbaliști ai Stelei au comentat gestul lui Ogăraru și Oprița, care nu au salutat Peluza Nord FCSB: „Am fost de la 14 ani în Ghencea” / „Ce să-i spun fetei mele?”
fanatik.ro
image
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
digisport.ro
image
Jorge, dezvăluire surprinzătoare despre Iulia Pârlea. Ce legătură avea prezentatoarea de la PRO TV cu familia artistului
click.ro
image
Racheta lui Jeff Bezos a explodat pe rampa de lansare. O anomalie a precedat deflagrația uriașă. Reacția lui Elon Musk
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
observatornews.ro
image
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
cancan.ro
image
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Cum să păstrezi răcoarea în casă fără să pornești mereu aerul condiționat. Trucurile simple care pot reduce temperatura cu câteva grade
playtech.ro
image
Dinamo – FCSB, surprize mari în primul 11 al celor două echipe. Juri Cisotti, vârf! Exclusiv
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian restricţionat!"
digisport.ro
image
Ferma lui nea Marian care atrage sute de vizitatori. Un fruct obișnuit i-a adus succesul: „Nu am mărit prețul, așa că oricine își permite”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Mariana Bitang, de nerecunoscut! Doamna de Aur a gimnasticii românești, tunsă scurt, alături de Octavian Bellu prin Herăstrău FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul