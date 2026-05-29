Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager: „Omului în vârstă îi trebuie mișcare”

O femeie de 74 de ani din Bistrița demonstrează că vârsta nu este o barieră atunci când există dorință de muncă. Lidia Pleșca, fostă angajată în domeniul tehnic, continuă să lucreze și astăzi, la aproape două decenii după pensionare, după ce a reușit să impresioneze un manager cu o simplă scrisoare scrisă de mână.

Lidia Pleșca are 74 de ani FOTO: Timp Online
După ce a ieșit la pensie la 58 de ani, femeia spune că nu a stat nicio zi acasă și a căutat imediat un nou loc de muncă. „Cu o lună înainte să ies la pensie, la 58 de ani, mi-am căutat un loc de muncă pentru că sunt un om excesiv de energic. Am lucrat întâi la o firmă de mase plastice, apoi la una de cartoane, unde am stat șapte ani”, a povestit Lidia Pleșca, potrivit Timp Online.  

Ulterior, după ce firma la care lucra a avut dificultăți, aceasta a ajuns la Eurocompozite, unde a decis să se angajeze din nou.

Scrisoarea care a decis angajarea

Pentru că nu l-a găsit pe administratorul companiei, Dumitru Tănase, femeia i-a lăsat o scrisoare scrisă de mână. Mesajul a avut un impact imediat asupra conducerii.

Scrisoarea Lidiei Pleșca FOTO: Timp Online
„Dacă aveți nevoie de un om vesel, cu voință, cu putere fizică și mentală, dornic de a munci, vă rog contactați acest număr”, se arăta în scrisoare, potrivit sursei citate. 

Lidia Pleșca a mai precizat că a fost sportivă în tinerețe și că disciplina a fost mereu o parte importantă a vieții sale.

„Cea mai mare greșeală este să stai acasă”

La 74 de ani, femeia spune că munca o ajută să se mențină activă și sănătoasă.

„Omului în vârstă îi trebuie mișcare. Nu poți merge mereu în excursii sau la schi, iar munca te ține în formă. Îi sfătuiesc pe toți oamenii în vârstă să facă mișcare, să își ungă încheieturile”, a declarat aceasta.

Ea consideră că pensionarea completă poate deveni o capcană.

„Cei care ies la pensie și stau acasă fac cea mai mare greșeală. Te băbăcești, te îndobitocește televizorul și ajungi să te încarci negativ”, a mai spus femeia.

Pe lângă activitatea profesională, Lidia Pleșca are grijă și de animalele abandonate pe care le-a salvat de-a lungul timpului. În prezent îngrijește trei câini și opt pisici.

„Mă trezesc zilnic la ora 4 dimineața. Până la 5 este ora animalelor. Le dau de mâncare, apă și le alint pe fiecare. Apoi mă pregătesc de muncă și fug la gară”, a povestit ea.

De aproape 20 de ani face naveta cu trenul, iar angajații CFR o cunosc deja.

„Dacă nu apuc să ajung în gară, trenul oprește și mă ia de unde sunt”, a spus femeia zâmbind.

Administratorul companiei la care lucrează în prezent spune că scrisoarea primită a fost decisivă.

„Am sunat-o imediat după ce am citit scrisoarea. Mi-a rămas în minte faptul că își dorește să vadă că rămâne ceva în urma muncii ei”, a declarat acesta, pentru publicația citată. 

