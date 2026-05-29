Locuitorii blocului afectat de drona prăbușită în Galați primesc cazare gratuită. Explozia puternică a făcut o gaură în acoperiș

Locuitorii blocului din centrul orașului Galați, afectat după prăbușirea unei drone, vor beneficia de cazare temporară pusă la dispoziție de autorități. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Prefectul județului Galați, George Toderașc, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), după incidentul produs în noaptea de joi spre vineri, când o dronă a căzut pe un bloc de locuințe situat pe strada Brăilei din municipiul Galați.

În cadrul ședinței extraordinare au fost analizate efectele produse asupra imobilului afectat și au fost stabilite măsurile urgente necesare pentru protejarea locatarilor și limitarea pagubelor.

„Astfel, s-a decis ca persoanele care solicită cazare temporară să fie relocate într-un imobil pus la dispoziție de Primăria municipiului Galați. Totodată, vor fi va dispuse măsurile tehnice necesare pentru punerea în siguranță a acoperișului blocului avariat, astfel încât apartamentul afectat să fie protejat împotriva infiltrațiilor și a eventualelor degradări provocate de condițiile meteorologice”, a transmis Prefectura Galați.

În urma verificărilor va fi întocmit un raport de specialitate care va stabili starea structurii de rezistență și eventualele măsuri suplimentare necesare.

Instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență au intervenit imediat după producerea incidentului. Zona a fost securizată, au fost evaluate pagubele, iar echipele operative au acționat pentru protejarea locatarilor.

De asemenea, pompierii verifică balcoanele apartamentelor pentru a vedea dacă sunt pagube sau resturi de dronă.

„A fost o mobilizare impresionantă de forțe și s-a intervenit prompt pentru protejarea populației. Le mulțumesc tuturor structurilor implicate pentru mobilizarea și profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea acestei situații – pompieri, polițiști, jandarmi, pirotehniști ai SRI, militari și tuturor celor care au acționat la fața locului pentru gestionarea acestui incident. Protejarea populației și sprijinirea persoanelor afectate rămân priorități absolute”, a declarat prefectul județului Galați, George Toderașc.

Două persoane rănite și 70 de locatari evacuați

O dronă rusească s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc de locuințe din centrul municipiului Galați, în urma incidentului două persoane fiind rănite. Toti locatarii blocului au iesit din imobil, fiind vorba despre 70 de persoane.

La fata locului au acționat zeci de echipaje MAI si MApN, autospeciale ISU, ale Politiei SRI si Jandarmeriei, oamenii de ordine stabilind un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de m, în jurul blocului.

Pe trotuarul din fața blocului au căzut multe bucăți de tencuiala geamuri sparte etc, rezultate în urma exploziei. Mai multe autovehicule parcate în zonă au fost afectate de bucățile de moloz si geamurile sparte, căzute de la etaj.