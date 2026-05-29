Mark Rutte a discutat cu Nicușor Dan despre incidentul cu drona din Galați. „NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis vineri, 29 mai, că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre drona rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați și l-a asigurat de „solidaritatea deplină a NATO cu România”.

„Am vorbit recent cu președintele Nicușor Dan despre drona rusească care a lovit o clădire rezidențială din Galați. L-am asigurat de solidaritatea deplină a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea pentru persoanele rănite în incident.

Am reafirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne consolidăm capacitatea de reacție pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a dronelor”, a transmis Rutte pe X.

„Comportamentul iresponsabil al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți”, a mai spus Rutte, adăugând că Moscova continuă să atace civili și infrastructură civilă în Ucraina.

„Noaptea trecută a demonstrat încă o dată că implicațiile războiului său ilegal de agresiune nu se opresc la graniță.

Războiul Rusiei trebuie să înceteze, la fel și lipsa de respect a Rusiei pentru siguranța civililor. În ceea ce ne privește, vom continua să ne întărim capacitatea de descurajare și apărare acasă și să sprijinim Ucraina în apărarea împotriva agresiunii ruse.”

La rândul său, Nicușor Dan a transmis că i-a mulțumit lui Mark Rutte și aliaților pentru solidaritate, și că au discutat despre întărirea apărării României și a Flancului Estic, în special prin dezvoltarea sistemelor antiaeriene și anti-dronă.

„Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Întreaga responsabilitate aparține Federației Ruse, al cărei comportament demonstrează un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat membru NATO.

I-am mulțumit secretarului general și aliaților pentru solidaritate și am convenit să continuăm coordonarea strânsă în cadrul NATO pentru consolidarea apărării și a Flancului Estic, în special prin capabilități antiaeriene și anti-dronă.

România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români”, a declarat șeful statului într-o postare pe X.

Președintele României a anunțat că a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), la ora 11, ca urmare a incidentului cu drona care s-a prăbușit peste un bloc din municipiul Galați.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.

Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a transmis șeful statului.

Acesta adaugă că, în urma acestui incident, este necesar „un răspuns ferm, coordonat și pe măsură, la nivel național, aliat și internațional.”