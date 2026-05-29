search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tensiuni pe scena politică după incidentul cu drona din Galați: PNL acuză PSD și AUR că „îngenunchează în fața Moscovei”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Partidul Național Liberal a condamnat dur incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați și i-a acuzat pe liderii PSD și AUR că au avut o reacție „anti-națională” după atac.

PNL acuză PSD și AUR că „îngenunchează în fața Moscovei” după incidentul dronei. FOTO: Inquam Photos
PNL acuză PSD și AUR că „îngenunchează în fața Moscovei” după incidentul dronei. FOTO: Inquam Photos

Într-un comunicat transmis vineri, liberalii afirmă că incidentul de la Galați, soldat cu rănirea unor cetățeni români, reprezintă un moment extrem de grav și necesită o reacție coordonată împreună cu aliații din NATO și Uniunea Europeană.

„Partidul Național Liberal condamnă ferm acțiunea Rusiei cu efecte grave pe teritoriul României, generate de prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați”, a transmis PNL.

Liberalii subliniază că este „primul incident care s-a soldat cu rănirea cetățenilor români de la declanșarea războiului ilegal al Rusiei în Ucraina”.

În același comunicat, PNL îi atacă direct pe liderii PSD și AUR, Sorin Grindeanu și George Simion.

„Condamnăm de asemenea reacția anti-națională a liderilor PSD şi AUR, Sorin Grindeanu şi George Simion, la actul de agresiune al Rusiei. Absența condamnării Rusiei de către Sorin Grindeanu şi George Simion, precum și atacarea simultană a instituțiilor românești arată îngenuncherea acestor conduceri de partid în fața Moscovei”, afirmă liberalii.

PNL susține că reacțiile PSD și AUR reprezintă „o slăbire deliberată a poziției statului român”.

Formațiunea liberală cere accelerarea măsurilor pentru întărirea apărării României și solicită implementarea rapidă a Programului SAFE.

„PNL reafirmă în acest context nevoia consolidării urgente a eforturilor de apărare a României, în special prin demararea cât mai rapidă a Programului SAFE”, se arată în comunicat.

Liberalii acuză PSD și AUR că încearcă să blocheze programul și că „subminează capacitatea de apărare a ţării”.

„PSD şi AUR au încercat şi încearcă în continuare să blocheze Programul SAFE, subminând capacitatea de apărare a ţării şi servind astfel, în mod indirect, intereselor Rusiei”, afirmă PNL.

Partidul amintește și de opoziția unor formațiuni față de legislația anti-dronă.

„Românii nu trebuie să uite nici faptul că noii aliaţi ai PSD, AUR, SOS şi POT s-au opus legislaţiei anti-dronă, deşi realitatea demonstrează astăzi cât de necesare sunt instrumentele legale şi tehnice care permit autorităţilor să protejeze populaţia şi infrastructura naţională împotriva unor astfel de riscuri”, au transmis liberalii.

În final, PNL vorbește despre o „alianță de facto PSD-AUR”, despre care spune că afectează eforturile de înzestrare militară ale României și „menajează interesele Rusiei în dauna intereselor naţionale”.

PSD, după incidentul cu drona din Galați 

PSD a făcut apel vineri, 29 mai, către toate forțele politice din România „să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național”. 

„PSD condamnă ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României de către Federația Rusă. Un astfel de comportament al unui stat arată nu numai disprețul la adresa dreptului internațional, cât și față de siguranța cetățenilor unui stat membru NATO.

În aceste condiții, PSD face apel către toate forțele politice din România să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național. În acest caz, agresorul este Federația Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte și să acționeze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuși cetățenii români”, transmite partidul într-un comentariu.

Anterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că România „are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”.

„România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale”, a transmis președintele Camerei Deputaților.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.  

Ministerul Apărării spune că drona rusească de tip Geran 2 a explodat complet la impact în Galați, iar două persoane rănite au fost duse la spital. Instituția condamnă ferm Rusia și afirmă că incidentul reprezintă o amenințare la adresa securității regionale, a cetățenilor români și a NATO.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
digi24.ro
image
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați
gandul.ro
image
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
mediafax.ro
image
Florin Lovin și Sabin Ilie, contre dure în direct pe tema Marius Baciu: „Am lucrat împreună, am renunțat la toți banii” / „De ce arunci cu noroi în el?”
fanatik.ro
image
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
digisport.ro
image
Misterul fântânii din Castelul Corvinilor, rescris după 600 de ani. Descoperirea făcută la aproape 30 de metri adâncime schimbă legenda locului
click.ro
image
Racheta lui Jeff Bezos a explodat pe rampa de lansare. O anomalie a precedat deflagrația uriașă. Reacția lui Elon Musk
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
observatornews.ro
image
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
cancan.ro
image
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
De la bancomat, direct în atenția ANAF. Tranzacțiile care pot aprinde „becul roșu” inspectorilor
playtech.ro
image
David Miculescu, în lot pentru Dinamo – FCSB! Ultimele detalii despre situația jucătorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian restricţionat!"
digisport.ro
image
Aris Eram spune adevărul despre certurile cu Alexia: „Nu se lasă bătută așa ușor!”. De la ce pornesc neînțelegerile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Mariana Bitang, de nerecunoscut! Doamna de Aur a gimnasticii românești, tunsă scurt, alături de Octavian Bellu prin Herăstrău FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
JLo foto Profimedia jpg
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul