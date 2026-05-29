Vineri, 29 Mai 2026
Război în Ucraina

Video Generalul Gheorghe Maxim explică de ce armata nu a neutralizat drona din Galați: „Prima limitare pe care o avem este legală”

Locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, a explicat vineri, 29 mai, că drona prăbușită în Galați nu a fost doborâtă din mai multe motive. Acesta a subliniat că timpul de reacție a fost foarte scurt, de doar patru minute de la intrarea în spațiul aerian românesc, iar armata trebuia să detecteze, să identifice și să decidă dacă poate angaja ținta.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Ministerului Apărării Naționale, după incidentul cu drona din Galați, generalul a fost întrebat cu privire la motivul pentru care dispozitivul nu a fost distrus.

Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc, astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei.

În continuare, așa tot cum am spus mai devreme, pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut – patru minute – a fost extrem de scurt”, a explicat generalul.

Gheorghe Maxim spune că România are sisteme performante pentru supravegherea spațiului aerian și sisteme de apărare antiaeriană la sol, însă acestea au fost concepute înainte de apariția războiului modern cu drone.

El afirmă că autoritățile încearcă să îmbunătățească apărarea împotriva unor astfel de amenințări și că, prin programul SAFE, urmează să fie achiziționate sisteme anti-dronă precum SkyX și Skyranger.

Generalul spune că Ministerul Apărării continuă să lucreze la adaptarea legislației pentru situații de pace, astfel încât armata să poată interveni mai eficient în cazuri precum incidentul cu drona din Galați.

Da, vă informez că în cadrul Ministerului Apărării Naționale este o preocupare permanentă pentru adaptarea cadrului legislativ aplicabil pe timp de pace, pentru că suntem pe timp de pace, pentru a putea angaja și limita astfel de situații, cum este a fost cea din această noapte.”

„Nu putem să amplasăm sisteme militare în orice loc de pe teritoriul național”

Gheorghe Maxim spune că legea care permite intervenția împotriva dronelor este în vigoare, însă există limitări legate de folosirea armamentului în apropierea spațiului aerian al altor state.

El explică faptul că doborârea dronei deasupra unei zone locuite ar fi putut pune și mai mult în pericol populația și că armata folosește atât avioane F-16 și elicoptere, cât și sisteme antiaeriene la sol precum Ghepard, tunuri antiaeriene și rachete cu rază scurtă de acțiune.

„În primul rând, așa cum am menționat, suntem într-o perioadă de pace. Nu putem să amplasăm sisteme militare în orice loc de pe teritoriul național, deci trebuie să avem acordul proprietarilor terenurilor, ale autorităților și ale autorităților le avem pentru a amplasa astfel de sisteme. Astfel de sisteme care au o rază de acțiune limitată, de la 1,5 km până la 6 km

Deci nu poți acoperi întreaga graniță. Ai nevoie de mult mai multe sisteme ca să poți să acoperi întreaga suprafață. Ca să poți să creezi acea perdea prin care nu poate pătrunde nimic, ai nevoie de mult mai multe sisteme și sistemele trebuie să poată să acopere înălțimile mici până la înălțimile mari.”

