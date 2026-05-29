Video Bolojan condamnă de la Chișinău incidentul cu drona rusească. Ce i-a transmis premierul Moldovei

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns joi seară, 28 mai, în Republica Moldova, iar vineri are o întrevedere la Chișinău cu omologul său, Alexandru Munteanu.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

În timpul întâlnirii cu Ilie Bolojan, Alexandru Munteanu i-a spus că avea „niște dubii că se contramandează zborurile”, din cauza incidentului.

„Sunt foarte bucuros că ați ajuns. Ieri, când am aflat de situație, am avut niște dubii că se contramandează zborurile, dar este bine că ați ajuns cu bine”, i-a transmis premierul de la Chișinău.

Ilie Bolojan i-a spus că incidentul de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc, este „inacceptabil” a fost condamnat de oficialii români „fără echivoc în această dimineață”.

„Noi am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară ca să ne permită pe de-o parte să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine.

Acest sisteme de radare urmează să le achiziționăm prin SAFE, dar urmează să fie livrate în următoarele luni, și deci până în doi ani de zile. Am solicitat transferul de antiaeriene, pentru că, pentru a le doborî, tehnica pe care o deținem e disproporționată față de situația din teren.”

Ilie Bolojan spune că România și Republica Moldova au probleme importante de securitate pe care trebuie să le gestioneze pentru a-și proteja cetățenii, în contextul războiului din Ucraina. El subliniază că situația din regiune este complicată și îngrijorătoare atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova.

Premierul interimar se află într-o vizită în Republica Moldova, unde se va întâlni președintele țării, Maia Sandu, și cu șeful Guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu.

Potrivit unui anunț al Guvernului, discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune şi cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României îl acordă Republicii Moldova, scrie Agerpres.

Şeful Executivului de la București va fi însoțit în această vizită de către șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Potrivit guvernului, Bolojan a plecat spre Chișinău joi, la ora 23;00, și a aterizat la miezul nopții.