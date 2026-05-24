Video Cel mai cool cadou de 1 Iunie? Setup-ul de gaming pentru copii – top periferice eMAG 2026 pentru experiențe wow: tastaturi, căști și mouse-uri RGB

Vrei să-ți surprinzi copilul cu un cadou de 1 Iunie, sau pentru altă ocazie, cu adevărat „cool”? Dacă este pasionat de jocuri, tehnologie și gadgeturi moderne, nu e vorba despre a-l ține mai mult în fața ecranului, ci despre a transforma experiența de gaming deja existentă într-una mai plăcută, mai confortabilă și mai captivantă.

În continuarea ghidului anterior — Ce își doresc copiii în 2026: cadouri grozave de pe eMAG, unde am explorat universuri precum LEGO Minecraft, figurine Roblox, K-pop, kendama și gadgeturi în trend — acest ghid merge mai departe și se concentrează pe universul gamingului propriu-zis: modul în care copiii își pot îmbunătăți experiența digitală prin periferice dedicate.

Nu vorbim de jucării obișnuite, ci de un setup de gaming — un ansamblu de gadgeturi care oferă control mai precis, confort sporit și o experiență vizuală și tehnică mult mai interesantă decât echipamentele clasice.

Gamingul responsabil - jocurile video cu măsură - nu înseamnă doar distracție, ci poate contribui și la dezvoltarea unor abilități reale, precum coordonarea mână–ochi, atenția, gândirea rapidă și colaborarea. Diferența nu este dată de timpul petrecut în fața ecranelor, ci de modul în care jocurile sunt integrate în rutina de zi cu zi. Iar perifericele de gaming de calitate nu înseamnă exces sau „mai mult ecran”, ci o experiență mai bine construită: mai precisă, mai confortabilă și vizual mai captivantă.

În acest ghid vei descoperi cele mai bune tastaturi, mouse-uri și căști de pe eMAG — nu simple gadgeturi de gaming cu lumini RGB, ci periferice atent alese care pot transforma un cadou de 1 Iunie într-o experiență memorabilă și utilă pe termen lung.

EDITOR’S CHOICE 2026 - GAMING GEAR FOR KIDS Logitech G502 Hero 25K DPI | 4.61⭐ (1205 reviews) | SuperPreț Logitech G502 Hero 25K DPI este un mouse iconic și standardul de aur al gamingului pe PC, alegerea universal validă care transformă instant orice setup prin precizie reală și senzația imediată de upgrade. Vezi prețul și alte detalii

Unele produse sunt bune. Altele fac diferența. Iar foarte puține devin alegerea #1 a Editor’s Choice 2026 pentru că bifează exact ce contează într-un setup de gaming pentru copii: performanță reală, control imediat și diferență care se simte din prima utilizare.

Logitech G502 Hero nu e doar un mouse „cu lumini colorate” (RGB), ci un instrument de gaming testat și folosit de profesioniști, cu peste 1200 de recenzii care confirmă consistența și fiabilitatea sa. Este acel tip de produs care nu te face să te întrebi „e bun?” — ci te asigură instant că ai făcut alegerea corectă.

Pentru cei care caută o variantă mai accesibilă, Logitech G102 Lightsync RGB este perfect pentru primul mouse de gaming. Pentru un cadou premium, Logitech G502 X Plus Lightspeed Wireless RGB oferă libertatea completă a unui setup wireless și un impact vizual de top.

Vezi cum G502 Hero și celelalte recomandări pot transforma orice copil într-un adevărat gamer în secțiunea „Gaming Gear” – cadouri care fac diferența.

Cum am selectat cele mai bune periferice de gaming 2026 pentru copii de pe eMAG

Pentru acest ghid de cadouri de 1 Iunie am selectat doar cele mai bune tastaturi, mouse-uri și căști de gaming de pe eMAG, alese pentru performanță, confort și experiență reală în utilizare.

Selecția este bazată pe criterii clare și verificabile:

rating minim 4,5 stele și peste 50 de recenzii;

performanță reală în gaming (precizie, răspuns rapid, stabilitate);

confort și ergonomie pentru copii și adolescenți;

funcții esențiale (RGB, DPI reglabil, switch-uri mecanice, wireless);

raport calitate–preț optim.

Au rezultat astfel 8 produse selectate din 3 categorii principale, fiecare categorie având:

1 recomandare principală („best pick”);

1–2 alternative în funcție de buget și preferințe.

Fiecare produs include motivarea alegerii, avantaje, tip de utilizator și casetă de produs, iar alternativele acoperă opțiuni accesibile, echilibrate sau premium.

Toate recomandările includ linkuri afiliate direct către eMAG, pentru verificarea în timp real a prețului, stocului și ofertelor active, dar și pentru o experiență de cumpărare rapidă și inspirată.

În continuare vei găsi selecția completă de produse, filtrate și explicate simplu, pentru a alege ușor un setup de gaming potrivit copilului.

Gaming Gear – top cadouri cool care transformă orice copil într-un „adevărat gamer”

Această categorie este pentru copiii care nu doar se joacă, ci își construiesc propriul „setup” de gaming acasă. Produsele au fost alese pentru echilibru între design, funcționalitate și impact vizual, astfel încât experiența de joc să devină mai confortabilă, mai precisă și mult mai captivantă.

În această selecție nu am urmărit doar specificații tehnice, ci acel „wow factor” pe care îl simte un copil atunci când își vede primul setup complet de gaming — luminos, rapid și adaptat stilului său de joacă.

1. Tastatura gaming setup: performanță, RGB și confort pentru tinerii gameri

De la setup-uri compacte la iluminare RGB spectaculoasă, tastatura TechOne® HexaBoard rămâne una dintre cele mai sigure alegeri pentru copiii și adolescenții pasionați de gaming pe PC. Motivul este simplu: combină perfect experiența digitală cu confortul și funcționalitatea, într-un design modern și accesibil ca preț.

Dintre numeroasele tastaturi disponibile, HexaBoard 68 taste reușește să bifeze aproape toate criteriile importante pentru un cadou de 1 Iunie: este compactă, cu iluminare RGB atrăgătoare, feedback mecanic lineare ideal pentru copii, include switch-uri extra și are un preț echilibrat pentru părinți.

În plus, combină foarte bine două lucruri importante pentru părinți: un produs foarte apreciat de comunitatea gamerilor (rating 4.98 din 84 de recenzii) și o tastatură silențioasă, confortabilă pentru sesiuni lungi de joc. Față de o tastatură clasică sau ieftină, HexaBoard oferă o experiență mai completă: copilul se bucură de feedback mecanic real, iluminare RGB și setup „cool” fără să coste o avere.

Ce avantaje oferă: tastatură mecanică cu switch-uri roșii → lineare și silențioase, ideale pentru copii; iluminare RGB cu 19 moduri → aspect vizual atrăgător, cadou „wow" ; design compact (60–65%) → ocupă puțin spațiu pe birou; include 3 switch-uri extra → bonus practic care crește valoarea percepută; preț și rating excelente → raport foarte bun între preț și experiență + produs foarte apreciat de comunitate.

BEST GAMING KEYBOARD TechOne® HexaBoard 68 taste | 4.98⭐ (84 reviews) | Top Favorite Tastatură mecanică compactă, cu iluminare RGB personalizabilă și taste anti-ghosting. Include 3 switch-uri de rezervă și cablu USB, pentru o experiență de gaming confortabilă și adaptabilă. Vezi prețul și alte detalii

Alternativă personalizabilă: Tastatura mecanică gaming Timebox 60% Violet Switch și funcție Hot-Swap (disponibilă pe lângă varianta violet și pe alb, negru/gri și albastru) iese în evidență prin posibilitatea de a schimba switch-urile, oferind copiilor și adolescenților pasionați de gaming libertatea de a-și configura experiența exact așa cum își doresc. Compactă, portabilă și cu iluminare RGB atractivă, este perfectă pentru cei care vor un setup mai high-tech și mai personal. Rating-ul ușor mai mic (4.78 vs 4.98) și tipul de switch mai specific fac ca experiența să fie mai potrivită pentru copii mai mari sau pentru cei care au deja experiență cu tastaturi mecanice, dar pentru ei reprezintă o alternativă solidă, personalizabilă și plină de potențial pentru cadouri de 1 Iunie.

Verdict final: Atât HexaBoard 68 taste de la TechOne, cât și Timebox Violet sunt recomandări excelente pentru un setup RGB de gaming, combinând distracția vizuală cu confortul mecanic și experiența personalizabilă. Prima este ușor de utilizat și plug & play, ideală pentru copii mai mici sau începători, în timp ce a doua oferă libertatea de personalizare și experiența mai „high-tech” pentru pasionați mai mari. Împreună, cele două tastaturi acoperă toate nevoile unui cadou de 1 Iunie pentru copii și adolescenți pasionați de jocuri pe PC, făcând alegerea ușoară și sigură pentru părinți.

2. Căști gaming – libertate wireless și confort pentru sesiuni lungi online

Căștile wireless TechOne® SoundForge GX G06-BT oferă cel mai mare upgrade pe care îl poate primi un copil pasionat de gaming: sunet clar, conectivitate multiplatformă și libertate totală de mișcare. Designul ergonomic și bateria generoasă asigură confort chiar și pentru sesiuni lungi, iar experiența wireless + Bluetooth le face să se simtă ca un cadou „adevărat” pentru 1 Iunie. În plus, combinația de microfon unidirecțional, difuzoare de 50 mm și virtual surround 3D transformă gaming-ul și ascultarea de muzică într-o experiență modernă și completă, mai aproape de ce își doresc copiii și adolescenții: libertate, confort și aspect premium.

Ce avantaje oferă: wireless 2.4 GHz + Bluetooth; autonomie mare; compatibilitate multiplatformă; confort ridicat pentru ore întregi de utilizare; design modern, „cadou-ready"; rating bun (4.74 din 211 review-uri).

BEST WIRELESS GAMING HEADSET TechOne® SoundForge GX G06-BT | 4.74⭐ (211 reviews) | Disponibile în variantele negru și negru/verde Căști gaming wireless cu conectare duală 2.4GHz și Bluetooth, oferind libertate de mișcare și compatibilitate multiplatformă (PC, PS4, PS5, Xbox, Switch). Difuzoarele de 50mm cu virtual surround 3D și microfon unidirecțional asigură sunet clar în jocuri și comunicare stabilă în echipă. Vezi prețul și alte detalii

Alternativă buget: HunterSpider V3 Pro 7.1 RGB (disponibile în variantele roșu/negru și albastru/negru) se remarcă prin popularitate, design atractiv și preț accesibil, fiind ideală pentru entry-level, gaming casual sau pentru copiii care abia încep să-și construiască primul setup RGB. Cu 953 review-uri și LED-uri spectaculoase, arată și se simte „gaming adevărat”, chiar dacă sunetul și microfonul sunt medii.

Alternativă premium: Logitech G733 Wireless RGB (disponibile în mai multe culori) oferă confort superior, stabilitate excelentă și iluminare sincronizată cu setup-ul, fiind varianta high-end pentru copiii și adolescenții care vor un setup complet și performant. Prețul ridicat îl transformă mai degrabă într-un cadou excepțional decât într-o recomandare mainstream de 1 Iunie.

Verdict final: Atât SoundForge GX de la TechOne, cât și alternativele HunterSpider și Logitech Wireless RGB se potrivesc perfect în ghidul de cadouri de 1 Iunie pentru copii și adolescenți pasionați de gaming, acoperind toate nevoile: de la un cadou accesibil și popular, la o experiență wireless completă și high-tech. Prima oferă un echilibru ideal între libertate, confort și preț, în timp ce alternativele permit alegerea în funcție de buget, experiență și nivelul de personalizare dorit.

3. Mouse gaming – precizie, RGB și upgrade real pentru tinerii gameri

Mouse-ul Logitech G502 Hero 25K DPI combină performanța reală de gaming cu un design agresiv, RGB și confort pentru sesiuni lungi, oferind un cadou „serios” de 1 Iunie. Este echilibrul perfect între preț și performanță: nu este entry-level, dar nici premium inutil, având peste 1200 de review-uri și un rating solid (4.61), ceea ce îl face foarte validat și de încredere. Copiii pasionați de gaming simt imediat diferența față de un mouse obișnuit: precizie ridicată, butoane programabile și senzația de upgrade real pentru setup-ul lor.

Ce avantaje oferă: senzor performant 25K DPI → precizie excelentă; RGB → aspect „wow" și cadou fotogenic; design ergonomic → confort chiar și pentru sesiuni lungi; foarte multe review-uri → validare socială; preț echilibrat → cadou serios fără riscuri.

BEST GAMING MOUSE Logitech G502 Hero 25K DPI | 4.61⭐ (1205 reviews) | SuperPreț Mouse de gaming cu senzor HERO de înaltă precizie (până la 25.600 DPI) pentru control rapid și exact în jocuri. Dispune de 11 butoane programabile și greutate optimizată, oferind personalizare avansată și stabilitate în utilizare intensă. Vezi prețul și alte detalii

Alternativă buget: Logitech G102 Lightsync RGB, alb (disponibil și în culorile negru, lila și albastru), reprezintă alegerea ideală pentru primul mouse de gaming, copii mai mici sau buget redus. Cu RGB atractiv și funcții de bază, arată „gaming adevărat” fără să coste mult, fiind un cadou sigur și foarte „cadou-ready” pentru 90% dintre copii.

Alternativă premium: Logitech G502 X Plus Lightspeed Wireless RGB este varianta high-end, perfectă pentru cadouri care impresionează: design spectaculos, wireless stabil, RGB premium și senzori de top, oferind o experiență modernă completă. Prețul ridicat îl face recomandarea potrivită pentru părinții care vor și își permit să ofere un cadou „wow” și să completeze un setup RGB complet alături de tastatură și căști.

Verdict final: G502 Hero și alternativele G102 Lightsync și G502 X Plus acoperă toate nevoile unui cadou de 1 Iunie pentru tinerii gameri: de la primul mouse de gaming accesibil, la upgrade serios și experiență premium wireless RGB. Împreună cu tastatura și căștile RGB, aceste opțiuni creează setup-ul complet, vizual și funcțional, pentru copii și adolescenți pasionați de gaming.

Periferice esențiale pentru copii pasionați de gaming: ghid complet 2026 pentru cadouri cool

Acum că ai văzut selecția de produse recomandate pentru un setup de gaming complet — de la tastaturi mecanice și căști wireless, până la mouse-uri de precizie — următorul pas este să înțelegem de ce aceste periferice contează cu adevărat în experiența unui copil pasionat de jocuri.

Pentru că dincolo de branduri, specificații și efecte RGB, fiecare dintre aceste produse are un rol clar în modul în care se joacă, comunică și interacționează în mediul digital: tastatura influențează controlul și feedback-ul, căștile schimbă imersiunea și comunicarea, iar mouse-ul definește precizia și viteza de reacție.

Cu alte cuvinte, produsele de mai sus nu sunt doar alegeri „bune pentru gaming”, ci exemple concrete de cum arată un setup modern gândit pentru confort, performanță și experiență completă.

În continuare vei înțelege exact ce face fiecare categorie specială și de ce aceste diferențe chiar contează atunci când alegi un cadou de 1 Iunie.

De ce un setup de gaming merită dăruit de 1 Iunie: tastaturi, căști și mouse care fac diferența

Acum că am explorat care sunt cele mai bune produse pentru un setup de gaming, să vedem ce fac ele cu adevărat special. În primul rând trebuie să înțelegem că un setup de gamer nu înseamnă doar câteva dispozitive scumpe, iluminate ori colorate, ci un ansamblu de periferice concepute pentru precizie, confort și experiență captivantă.

Tastaturile, căștile și mouse-urile pe care le recomandăm în acest ghid de shopping online nu sunt doar gadget-uri cu luminițe și butoane: ele încorporează tehnologii moderne care transformă experiența digitală a copilului, fac jocul mai distractiv și precis și oferă un confort mult mai mare decât modelele obișnuite.

În rândurile următoare vom explica, pas cu pas, ce înseamnă fiecare tehnologie — de la tastele mecanice și RGB-ul colorat, la switch-uri, Hot-Swap, DPI-ul mare și căștile wireless — ca părinții să înțeleagă de ce aceste periferice sunt cadouri de 1 Iunie mai „cool” și mai utile decât orice alt obiect simplu sau jucărie clasică.

1. Tastaturile de gaming: feedback fizic, personalizare și distracție vizuală

O tastatură mecanică de gaming nu este doar o tastatură obișnuită cu mai multe luminițe.

Taste mecanice: au un mic mecanism intern care oferă feedback fizic la fiecare apăsare, făcând scrisul și jocul mai precise și mai plăcute.

au un mic mecanism intern care oferă feedback fizic la fiecare apăsare, făcând scrisul și jocul mai precise și mai plăcute. Iluminare RGB: fiecare tastă poate fi luminată cu milioane de culori și efecte, ajutând copiii să găsească mai ușor tastele în timpul jocului și să personalizeze aspectul tastaturii după gustul lor.

fiecare tastă poate fi luminată cu milioane de culori și efecte, ajutând copiii să găsească mai ușor tastele în timpul jocului și să personalizeze aspectul tastaturii după gustul lor. Switch-uri: definesc tipul de apăsare, fie lineare (fine și silențioase), tactile (cu „bum” simțit la apăsare) sau clicky (cu sunet clar).

definesc tipul de apăsare, fie lineare (fine și silențioase), tactile (cu simțit la apăsare) sau clicky (cu sunet clar). Hot-Swap: permite schimbarea switch-urilor fără a cumpăra o tastatură nouă, pentru o experiență adaptată preferințelor copilului.

Astfel, o tastatură de gaming transformă experiența digitală într-un cadou tactil, vizual și memorabil de 1 Iunie, mult mai interesant decât o tastatură clasică.

2. Căștile de gaming: libertate, sunet și confort

Căștile wireless de gaming oferă mult mai mult decât sunet:

Libertate de mișcare: fără cabluri care să se încurce, copilul se poate mișca liber pe scaun sau în cameră.

fără cabluri care să se încurce, copilul se poate mișca liber pe scaun sau în cameră. Microfon și calitate audio: comunicarea în jocuri sau cu prietenii este clară și fără zgomot.

comunicarea în jocuri sau cu prietenii este clară și fără zgomot. Izolare fonică și confort: permit sesiuni lungi de gaming sau vizionare de clipuri fără oboseală.

permit sesiuni lungi de gaming sau vizionare de clipuri fără oboseală. RGB și design gaming: creează senzația unui univers digital cool, transformând căștile într-un cadou valoros, nu doar o pereche obișnuită.

Practic, aceste căști fac diferența între a avea o experiență normală și a simți că ești „în joc”, exact ca un jucător profesionist.

3. Mouse-ul de gaming: precizie, libertate și interactivitate

Mouse-ul de gaming nu este doar un dispozitiv mic de mutat cursorul:

Senzori DPI mari: permit mișcări precise și rapide, ideale pentru jocuri care cer reflexe.

permit mișcări precise și rapide, ideale pentru jocuri care cer reflexe. Butoane programabile: pot fi configurate pentru comenzi rapide sau funcții speciale.

pot fi configurate pentru comenzi rapide sau funcții speciale. Iluminare RGB: personalizare vizuală și interactivitate, făcând mouse-ul distractiv și atractiv.

personalizare vizuală și interactivitate, făcând mouse-ul distractiv și atractiv. Wireless: oferă libertate de mișcare și un setup curat.

oferă libertate de mișcare și un setup curat. Construcție solidă: durabilitate mai mare decât un mouse obișnuit, justificând prețul.

Copilul învață coordonarea mână-ochi și se simte „ca un gamer adevărat”, în timp ce părinții pot fi siguri că au făcut o alegere practică și de calitate.

Verdict: de ce aceste periferice sunt cadouri de 1 Iunie mai cool

Împreună, tastatura, căștile și mouse-ul de gaming transformă experiența digitală a copilului într-una captivantă, personalizabilă și distractivă. Sunt cadouri pentru copii care combină:

Distracția: RGB-ul și designul „gaming” impresionează imediat.

RGB-ul și designul impresionează imediat. Utilitatea: perifericele oferă confort, precizie și funcționalitate superioară modelelor obișnuite.

perifericele oferă confort, precizie și funcționalitate superioară modelelor obișnuite. Siguranța alegerii: produse apreciate de comunitatea gamerilor și construite să reziste.

Astfel, copilul se simte „ca un jucător profesionist”, părintele are certitudinea că a făcut o alegere de calitate, iar setup-ul arată spectaculos și cool. Acesta nu este doar un cadou, ci o experiență completă de gaming.

Cum alegi perifericele de gaming pentru copii: ghid practic pentru părinți

Alegerea unui mouse, a unei tastaturi sau a unor căști pentru copii nu ar trebui făcută doar în funcție de preț sau aspect, ci în funcție de experiența reală pe care o oferă în utilizare.

Câteva criterii esențiale de care merită să ții cont:

Compatibilitatea – să funcționeze corect cu PC-ul sau consola copilului; Tipul de periferic – mecanic vs membrană, DPI reglabil la mouse, wireless vs cu fir la căști; Confort și ergonomie – formă adaptată, greutate potrivită, utilizare comodă pe termen lung; Calitatea construcției – rezistență în timp, mai ales pentru utilizare intensă; Funcții utile – RGB, butoane programabile, Hot-Swap (unde este cazul); Recenzii și ratinguri – experiențele altor utilizatori; Raport preț–valoare – cel mai scump produs nu este automat și cel mai potrivit.

Un setup de gaming bine ales înseamnă echilibru între confort, performanță și experiență, nu doar aspect sau efecte vizuale.

Cum alegi corect: legătura dintre ghidul de gaming și recomandările noastre

Acum că știi la ce să fii atent atunci când alegi periferice de gaming, hai să vedem cum se regăsesc aceste criterii în produsele pe care le-am recomandat în acest ghid. Informațiile prezentate mai sus nu sunt doar teoretice, ci reprezintă exact baza pe care am selectat produsele.

Pentru fiecare categorie principală — tastaturi, căști și mouse — am ales o recomandare care respectă criteriile esențiale de performanță, confort și experiență de utilizare, dar și alternative care răspund unor nevoi diferite de buget sau preferințe.

De exemplu, în cazul tastaturilor de gaming, am pus accent pe tipul de switch, confort și experiența vizuală RGB, aspecte regăsite în modele precum TechOne® HexaBoard sau alternativa personalizabilă Timebox 60%.

Pentru căști, criteriile importante au fost libertatea de mișcare, calitatea audio și confortul în utilizare, reflectate în recomandări precum TechOne® SoundForge GX, dar și în opțiuni alternative precum HunterSpider V3 Pro sau Logitech G733.

În cazul mouse-urilor, am urmărit precizia, ergonomia și funcțiile utile în jocuri, criterii aplicate în selecții precum Logitech G502 Hero, dar și în alternative precum Logitech G102 Lightsync sau Logitech G502 X Plus.

Astfel, fiecare produs din ghid este ales pe baza unor criterii clare și explicate, pentru ca părinții să poată face o alegere informată, nu doar una bazată pe aspect sau preț.

Arsenalul de gaming: ce mai poate include un setup complet

Pe lângă tastatură, mouse și căști — pe care le-am ales ca recomandări în acest ghid — un setup de gaming mai poate include și alte periferice care îmbunătățesc experiența de joc. Acestea nu sunt obligatorii, dar pot face diferența în funcție de nivelul și preferințele copilului.

Printre cele mai comune echipamente se numără:

mousepad-uri de gaming pentru precizie mai bună; controlere (gamepad-uri) pentru jocuri pe consolă sau platforme compatibile; microfoane sau căști cu sunet surround pentru comunicare mai clară; accesorii ergonomice pentru confort în sesiuni lungi de joc; iluminare ambientală RGB pentru atmosferă de setup.

Important: acestea completează experiența, dar nu sunt esențiale pentru a începe un setup de gaming.

Concluzie și recomandări finale: alege cel mai bun setup de gaming pentru copii

Un setup de gaming bine ales nu înseamnă doar periferice cu lumini RGB sau design atractiv, ci o experiență completă care combină distracția, confortul și performanța. Tastatura, mouse-ul și căștile potrivite pot transforma modul în care un copil se joacă, comunică și interacționează cu lumea digitală.

În acest ghid am selectat cu atenție produse care respectă criterii clare de calitate, ergonomie și raport preț–valoare, astfel încât părinții să poată face alegeri sigure, fără stres și fără pierdere de timp în zeci de opțiuni similare.

Fie că vorbim despre o tastatură mecanică RGB, un mouse precis pentru gaming sau căști confortabile pentru sesiuni lungi de joacă, fiecare produs recomandat în acest ghid este ales pentru a oferi o experiență cât mai bună și mai echilibrată.

Poți alege direct produsele recomandate sau variantele alternative în funcție de buget și nivelul de experiență al copilului.