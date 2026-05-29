Bolojan anunță sancțiuni împotriva diplomaților ruși după incidentul de la Galați: „Am convenit acțiunea care va fi propusă în CSAT”

Premierul interimar Ilie Bolojan, a anunțat joi că autoritățile pregătesc măsuri diplomatice împotriva Federației Ruse după incidentul în care o dronă a ajuns pe teritoriul României, în județul Galați.

Într-o declarație susținută înaintea reuniunii Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), Bolojan a afirmat că autoritățile lucrează pe mai multe direcții, prima dintre acestea fiind răspunsul diplomatic.

„Așa cum am spus, condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri”, a declarat el.

Potrivit acestuia, Ministerul Afacerilor Externe și Administrația Prezidențială au convenit deja măsurile care urmează să fie discutate în CSAT.

„Am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vizavi de diplomații ruși la București”, a afirmat Bolojan.

România va solicita aliaților NATO tehnologii și sisteme pe care nu le are în prezent

Al doilea plan anunțat de premierul interimar vizează consolidarea securității la frontiera estică a României.

„Am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem”, a declarat Bolojan.

El a precizat că este vorba despre sisteme de apărare antiaeriană și radare capabile să detecteze amenințări care evoluează la altitudini joase.

„Capacități antiaeriene, de radare, care să poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care ține cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone”, a explicat acesta.

Program de înzestrare de aproximativ 10 miliarde de euro

Bolojan a afirmat că cel mai important proiect aflat în derulare este programul SAFE, prin care România urmează să contracteze toate capabilitățile solicitate de Armata Română.

„România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României. Care sunt în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor noștri”, a precizat Bolojan.

Acesta a criticat totodată întârzierile provocate de contestarea unor proiecte legislative privind apărarea națională.

„Vă rog să vă gândiți ceea ce înseamnă în tot acest context acțiuni iresponsabile pe care le-am avut în lumea politică, care țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor pe timp de pace în spațiul aerian”, a spus acesta.

Bolojan a făcut referire și la contestațiile depuse la Curtea Constituțională împotriva legislației privind programul SAFE.

„Cu toate acestea, în toată această perioadă am făcut tot ceea ce trebuia pentru a dota Armata României cu tehnică militară care într-adevăr să-i permită să asigure siguranța cetățenilor noștri”, a mai spus el.

Conform declarațiilor sale, măsurile discutate în CSAT vizează atât răspunsul imediat la incidentul de la Galați, cât și consolidarea pe termen lung a capacităților de apărare ale României.