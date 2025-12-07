LIVE TEXT Alegeri Primaria București 2025. Secțiile de votare se deschid la ora 7:00

search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Alegeri Primăria București 2025

Alegeri Primăria București 2025
Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară.

Pentru aceste alegeri, autoritățile au înființat un număr total de 1.771 de secții de votare. Pe lângă scrutinul ce vizează funcția de primar general al Capitalei și cel pentru președinția Consiliului Județean Buzău, sunt organizate alegeri locale parțiale și în Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir și Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Şieu și Poienile de sub Munte (Maramureş) și Cârţa (Sibiu).

Unde și cine poate vota

Votul se poate exprima exclusiv la secția de votare la care alegătorul este arondat conform adresei de domiciliu sau de reședință. În cazul celor care doresc să voteze pe baza reședinței (viza de flotant), aceasta trebuie să fi fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei alegerilor, respectiv înainte de 7 iunie 2025.

Pentru municipiul București, regulile sunt specifice. Alegătorii votează doar în sectorul unde au domiciliul sau reședința valabilă, la secția la care sunt arondați. Cei care doresc să verifice secția exactă unde sunt repartizați pot consulta Registrul electoral online, disponibil pe site-ul oficial registrulelectoral.ro. De asemenea, lista completă a secțiilor este disponibilă pe site-ul roaep.ro.

Fotografierea buletinului de vot este interzisă

Procesul de votare se va desfășura în intervalul orar 07:00 – 21:00. Accesul în cabina de vot este permis pe baza unui act de identitate valabil.

Cetățenii români pot vota prezentând cartea de identitate (simplă, electronică sau provizorie), buletinul de identitate, pașaportul diplomatic sau de serviciu (inclusiv variantele electronice) sau carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare. Cetățenii Uniunii Europene cu domiciliul în România votează în aceleași condiții, însă trebuie să prezinte documentul de identitate însoțit de dovada adresei în România.

Procedura din secția de votare începe cu scanarea actului de identitate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot (SIMPV). După verificare, alegătorul semnează în lista electorală, primește buletinul de vot și ștampila, apoi intră în cabină. La final, buletinul pliat se introduce în urnă, iar ștampila se returnează membrilor biroului electoral.

Autoritățile atrag atenția că fotografierea sau filmarea buletinului de vot în incinta secției este strict interzisă, la fel ca orice altă formă de divulgare a opțiunii electorale. Persoanele care nu pot vota singure din motive obiective au dreptul să intre în cabină cu un însoțitor, cu condiția ca acesta să nu facă parte din biroul electoral și să nu fie candidat sau persoană acreditată.

O noutate pentru acest scrutin o reprezintă proiectul-pilot dedicat alegătorilor cu deficiențe de vedere. AEP implementează măsuri speciale în șase centre de votare din București, câte unul în fiecare sector, totalizând 24 de secții, pentru a facilita exercitarea dreptului de vot pentru aceste persoane.

Cine sunt candidații

În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre aceștia – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – și-au anunțat retragerea din cursă. Gheorghe și-a îndemnat susținătorii să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în timp ce fostul ministru al finanțelor și-a declarat sprijinul pentru social-democratul Daniel Băluță. Cu toate acestea, în condițiile în care nu și-au anunțat decizia până la termenul-limită de retragere, cei doi vor apărea pe buletinele de vot, iar voturile lor vor fi numărate.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general al Capitalei:

Poziţia 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România

Poziţia 2 – Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat

Poziţia 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal

Poziţia 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate

Poziţia 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache

Poziţia 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare

Poziţia 8 – Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit

Poziţia 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român Poziţia

10 – Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune

Poziţia 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”

Poziţia 12 – Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent

Poziţia 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent

Poziţia 14 – Gheorghe Neţoiu – candidat independent

Poziţia 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent

Poziţia 16 – Angela Negrotă – candidat independent

Poziţia 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.

Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, Biroul Electoral de Circumscripție a validat opt candidați. Printre aceștia se numără fostul premier Marcel Ciolacu, care se va confrunta cu antreprenorul Mihai Răzvan Moraru, susținut de o alianță formată din PNL și USR.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de președinte al CJ Buzău:

Poziţia 1 – Dogaru Aurel – SOS România

Poziţia 2 – Brânzea Dragoș-Eugen – Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 3 – Moraru Mihai Răzvan – Alianța PNL–USR

Poziţia 4 – Ciolacu Ion-Marcel – Partidul Social Democrat

Poziţia 5 – Avrămescu Ștefăniță-Alin – Alianța pentru Unirea Românilor

Poziţia 6 – Budescu Mihai – Partidul România Mare

Poziţia 7 – Pană Gheorghe-Gabriel – Acțiunea Conservatoare

Poziţia 8 – Iordache Silviu – independent.

Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
