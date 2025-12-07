Ana Ciceală, prima reacție după exit-poll: „Sondajele au fost folosite pentru a manipula”

Ana-Maria Ciceală, candidata SENS la alegerile locale parțiale de duminică, spune că este mulțumită că mesajele campaniei ei au ajuns la bucureșteni, chiar dacă rezultatele exit-poll o plasează pe locul 5, cu 6% din voturi.

Imediat după publicarea rezultatelor exit-poll, Ana-Maria Ciceală a declarat că votanții au înțeles direcția pe care o propune, în ciuda presiunilor și a sondajelor folosite în campanie. „Mulțumesc tuturor celor care ați dat o șansă unui proiect nou, într-o lume politică care a rămas înțepenită în ideile altui secol”, a spus candidata SENS.

Ea a subliniat că una dintre mizele importante ale candidaturii sale a fost aducerea în dezbaterea publică a unor teme pe care „Bucureștiul, dar și alte orașe din România, le evită de foarte mulți ani”.

Critici la adresa sondajelor din campanie

Ciceală a afirmat că problemele ridicate în campanie au fost totuși observate de institutele de sondare, „chiar dacă au fost folosite pentru a manipula”. În opinia ei, interesul bucureștenilor pentru temele propuse reprezintă o confirmare că proiectul SENS a fost auzit.

În final, candidata a transmis mulțumiri voluntarilor și tuturor celor care au votat în aceste alegeri locale parțiale.

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.