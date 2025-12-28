search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Injuriile antrenorului au răsunat pe transmisiunea live la meciul românilor. Derapaj verbal grav la adresa arbitrilor: „Vă f** în gură, țăranilor!”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Formația U-BT Cluj-Napoca a obținut vineri o nouă victorie în Liga Adriatică, trecând de Studentski Centar din Muntenegru cu scorul de 96-85.

Antrenorul celor de la Studentski Center, cădere nervoasă la meciul U-BT Cluj Foto/Instagram
Antrenorul celor de la Studentski Center, cădere nervoasă la meciul U-BT Cluj Foto/Instagram

Rezultatul confirmă parcursul solid al clujenilor, care ajung astfel la trei succese la rând în această competiție regională. Întâlnirea nu a fost lipsită de momente tensionate. Într-un time-out, antrenorul echipei vizitatoare, Petar Mijović, a avut o ieșire nervoasă, fiind profund nemulțumit de maniera de arbitraj.

„Vă bag p***a-n gură, niște gunoaie!”

Acesta a folosit un limbaj vulgar la adresa arbitrilor, iar replica sa a fost surprinsă de transmisiunea televiziunii din Muntenegru, notează sportal.blic.rs. Meciul nu a putut fi urmărit în direct în România.

„Nu cădeți, nu cădeți! Gunoaiele astea fură tot meciul! Nu cădeți, e clar? Jucați la limita faultului! Niște gunoaie, vă bag p***a-n gură, vă f** în gură, țăranilor!”, a cedat nervos antrenorul oaspeților.

„Cluj este una dintre cele mai dificile echipe din această competiție și din Eurocup!”

Brigada de arbitri delegată la această partidă a fost alcătuită din oficiali din Serbia: Vladimir Tomic, Aleksandar Milojevic și Vladimir Veskovic. La finalul confruntării, antrenorul Petar Mijović și-a schimbat tonul, având o intervenție vizibil mai temperată față de momentele tensionate din timpul jocului.

„În primul rând, vreau să felicit echipa din Cluj. Au jucat foarte bine, au fructificat multe aruncări dificile și au adus multă energie, iar la final au câștigat pe merit. Cred că și noi am făcut un meci solid, cu excepția primului sfert, când am intrat puțin moale.

În rest, sunt mulțumit de anumite momente ale jocului nostru, mai ales ținând cont de valoarea adversarului. Cluj este una dintre cele mai dificile echipe din această competiție și din Eurocup, cu jucători foarte puternici. Așa cum am spus, sunt cu adevărat mulțumit de unele părți ale jocului nostru.

Nu am renunțat niciodată și am făcut tot ce am putut pentru a rămâne în meci. La final, câteva aruncări grele reușite în ultimele patru-cinci minute au decis partida!, a spus tehnicianul, pe un ton mult mai calm.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a lui Nicușor Dan: ”Nu este mofturos la mâncare”, preferă fasolea cu ciolan
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
mediafax.ro
image
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazino: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă”
fanatik.ro
image
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV „Copleșită” de eticheta de Primă Doamnă: „Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicușor Dan”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat lecția vieții unui străin
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
antena3.ro
image
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun
observatornews.ro
image
Durere SFÂȘIETOARE pentru o influenceră celebră. I-a murit fiica în ziua de Crăciun, la 2 ani după ce fata mai mare s-a stins din cauza septicemiei
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Avertizare meteo severă pentru Revelion. Am putea avea cod roșu de ninsori abundente, viscol puternic și vânt
playtech.ro
image
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Românii ar putea beneficia de un nou tip de concediu plătit. Ce prevede proiectul
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințul Louis, Crăciun 2025, Profimedia (1) jpg
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite, spre deliciul celor aflați la Sandrigham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit