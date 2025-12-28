Injuriile antrenorului au răsunat pe transmisiunea live la meciul românilor. Derapaj verbal grav la adresa arbitrilor: „Vă f** în gură, țăranilor!”

Formația U-BT Cluj-Napoca a obținut vineri o nouă victorie în Liga Adriatică, trecând de Studentski Centar din Muntenegru cu scorul de 96-85.

Rezultatul confirmă parcursul solid al clujenilor, care ajung astfel la trei succese la rând în această competiție regională. Întâlnirea nu a fost lipsită de momente tensionate. Într-un time-out, antrenorul echipei vizitatoare, Petar Mijović, a avut o ieșire nervoasă, fiind profund nemulțumit de maniera de arbitraj.

„Vă bag p***a-n gură, niște gunoaie!”

Acesta a folosit un limbaj vulgar la adresa arbitrilor, iar replica sa a fost surprinsă de transmisiunea televiziunii din Muntenegru, notează sportal.blic.rs. Meciul nu a putut fi urmărit în direct în România.

„Nu cădeți, nu cădeți! Gunoaiele astea fură tot meciul! Nu cădeți, e clar? Jucați la limita faultului! Niște gunoaie, vă bag p***a-n gură, vă f** în gură, țăranilor!”, a cedat nervos antrenorul oaspeților.

„Cluj este una dintre cele mai dificile echipe din această competiție și din Eurocup!”

Brigada de arbitri delegată la această partidă a fost alcătuită din oficiali din Serbia: Vladimir Tomic, Aleksandar Milojevic și Vladimir Veskovic. La finalul confruntării, antrenorul Petar Mijović și-a schimbat tonul, având o intervenție vizibil mai temperată față de momentele tensionate din timpul jocului.

„În primul rând, vreau să felicit echipa din Cluj. Au jucat foarte bine, au fructificat multe aruncări dificile și au adus multă energie, iar la final au câștigat pe merit. Cred că și noi am făcut un meci solid, cu excepția primului sfert, când am intrat puțin moale.

În rest, sunt mulțumit de anumite momente ale jocului nostru, mai ales ținând cont de valoarea adversarului. Cluj este una dintre cele mai dificile echipe din această competiție și din Eurocup, cu jucători foarte puternici. Așa cum am spus, sunt cu adevărat mulțumit de unele părți ale jocului nostru.

Nu am renunțat niciodată și am făcut tot ce am putut pentru a rămâne în meci. La final, câteva aruncări grele reușite în ultimele patru-cinci minute au decis partida!”, a spus tehnicianul, pe un ton mult mai calm.