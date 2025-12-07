search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
Anca Alexandrescu: „Este un moment complicat pentru țara noastră". Simion: „Nimeni nu ne poate trimite la colț"

Alegeri Primăria București 2025
Anca Alexandrescu și George Simion au făcut primele declarații după închiderea urnelor și anunțarea rezultatului exit-poll. Cei doi au transmis că vor aștepta numărătoarea voturilor și vor analiza ulterior campania electorală.

Anca Alexandrescu și George Simion FOTO Inquam Photos / Alex Nechez
Anca Alexandrescu și George Simion FOTO Inquam Photos / Alex Nechez

Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, a mulțumit bucureștenilor care au mers la urne, subliniind însă că prezența la vot a fost redusă. Aceasta a declarat că rezultatul scrutinului va fi analizat după finalizarea numărătorii, evitând să comenteze cifrele din exit-polluri.

„Mulțumesc bucureștenilor care au ieșit la vot. Este un moment complicat pentru țara noastră. Îmi pare rău că au ieșit atât de puțini bucureșteni la vot. Nu vreau să fac foarte multe comentarii, exit-pollurile sunt rezultate de la ora 19.00. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024. Așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt”, a spus Anca Alexandrescu.

Aceasta a transmis că, indiferent de rezultatul final, își va continua demersurile asumate în fața alegătorilor.

„Indiferent de rezultat, voi face ceea ce am promis românilor: dreptate la București. De fapt, voi continua ce am făcut și până acum și îi voi reprezenta așa cum am promis”, a adăugat Anca Alexandrescu.

La rândul său, liderul AUR, George Simion, a declarat că formațiunea sa va prezenta rezultatele unei numărători paralele și că urmează o analiză a campaniei electorale.

„Vă vom ține la curent cu numărătoarea paralelă pe care noi o desfășurăm. Așteptăm rezultatele. (...) În această campanie, în care ne-am pus în jurul unui candidat independent pentru a menține unitatea mișcării suvereniste, am dat dovadă de loialitate. Vom face analiza acestei campanii și vom vedea ce se putea face mai mult din punct de vedere politic”, a declarat George Simion.

El a acuzat puterea politică de tentative de excludere a opoziției din procesul electoral.

„Dacă dorința unora este de a anula democrația și de a se pune în afara competiției democratice între partide, datoria noastră, ca partide politice, este să încurajăm democrația și să le explicăm românilor că această guvernare, care a anulat alegerile fiindcă nu a câștigat cine trebuia în România, nu poate fi înlăturată în mod pașnic decât prin democrație. Cel mai greu lucru de făcut este să explici unor cetățeni să aibă încredere în democrație după un an în care democrația a fost călcată în picioare”, a mai declarat Simion.

Liderul AUR a mai spus că formațiunea pe care o conduce va „vota orice proiect care își propune să aducă înapoi alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi”.

„Am făcut o campanie cu resurse mai puține decât contracandidații, am fost puși la colț, ni s-a spus că Bucureștiul nu e un teritoriu favorabil din punct de vedere al simpatiei cetățenilor. Cred că un prim obiectiv poate fi atins: am arătat că suntem parte a societății bucureștene și nimeni nu ne poate trimite la colț”. 

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%. 

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.

Rezultatele oficiale ale scrutinului urmează să fie comunicate de Biroul Electoral Central în cursul următoarelor ore.  

