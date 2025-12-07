search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Alegeri Primăria București 2025. Ciprian Ciucu a făcut pledoarie pentru votul în două tururi

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei a votat duminică la Școala 279 din București.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei FOTO: Mediafax
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei FOTO: Mediafax

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei, a votat duminică dimineața, la ora 9.00, la secția de votare de la Școala 279 din București. Primarul în funcția al Sectorului 6 s-a declarat încrezător într-un scor bun.

”Am votat nu pentru certuri sterile, am votat pentru integritate, am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie şi îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-şi exprime votul. Din păcate este un singur tur”, a declarat Ciucu.

El a anunţat că, de acum înainte, va fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi.

”Am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmiţare foarte mare a spectrului politic, cel puţin pentru primari care au nevoie de legitimitate”, a argumentat Ciprian Ciucu.

El a precizat că aşteaptă rezultatele scrutinului, declarându-se ”foarte încrezător”.

”Am văzut că au fost în ultimul timp fel şi fel de manipulări, care s-au făcut prin sondaje de opinie dar eu rămân încrezător în şansa pe care o am pentru a câştiga aceste alegeri”, a declarat Ciprian Ciucu, la ieşirea din secţia de votare.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. 

  Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI.  

Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal (BEM) pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar general al Capitalei.

Conform hotărârii BEM, operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării, în zona de protecţie de 500 de metri a secţiilor de votare, fără a avea acces în interiorul acestora. Totodată, operatorii de sondaj au obligaţia de a nu tulbura liniştea şi ordinea publică şi de a nu interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

