La scurt timp după anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că principalele reforme pentru București trebuie aplicate imediat, începând cu implementarea referendumului privind urbanismul și cu schimbarea sistemului electoral.

Drulă a atras atenția că Parlamentul se află „în fază finală la adoptarea codul urbanismului care aduce toate autorizațiile de construire la Primăria Capitalei”. El a subliniat că „referendumul votat de bucureșteni trebuie implementat de urgență, este și jalon în PNRR”.

Potrivit acestuia, una dintre primele provocări pentru viitorul primar va fi bugetul pe 2026. „Există legea depusă în Parlament pentru implementarea referendumului, noi o să o susținem în continuare cu aceeași tărie, le cerem tuturor partidelor să susțină această lege”, a spus liderul USR.

Drulă a precizat că USR va continua să susțină proiectele „bune pentru oraș”, atât prin consilierii generali, cât și prin activitatea partidului: „Consilierii Generali USR și noi cei din USR vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraș”.

Apel pentru alegeri în două tururi

Candidatul USR a comentat și discuțiile privind sistemul electoral: „Am auzit pe domnul Ciucu ieri spunând că vrea să fie aceste alegeri ultimele într-un singur tur, să nu mai avem de acum decât alegeri în două tururi”. Drulă a subliniat că există, în opinia sa, sprijin politic pentru modificare: „Dominic Fritz, USR, susținem două tururi, există majoritate în Parlament în acest moment pentru două tururi. Trebuie acum, în decembrie, să trecem această lege”.

Mesaj pentru bucureșteni și apel la reforme

„Le mulțumesc bucureștenilor care ne-au dat încrederea și au crezut în proiectul nostru și le spunem că rămânem alături de București”, a afirmat Drulă, adăugând că are o legătură personală puternică cu orașul: „Eu sunt bucureștean de-o viață, îmi cresc familia aici, îmi doresc ca acest oraș să înflorească”.

El a transmis și un mesaj pentru primarul ales, Ciprian Ciucu: „În același timp cred cu fermitate că acest succes este posibil doar pe baza unor reforme. De aceea l-am și îndemnat pe Ciprian să aibă curaj, pentru că trebuie acest curaj pentru reforme. Orașul are nevoie și de pricepere, dar și de curaj”.

Numărătoarea voturilor și mesajul final

Drulă a precizat că USR are delegați în toate secțiile de votare: „Suntem în secțiile de vot, avem câte doi delegați în fiecare secție de vot, și pe cei de la PNL și bineînțeles toate partidele îi sprijinim astfel încât numărătoarea să se desfășoare rapid, corect, să nu mai trecem prin coșmarul prin care au trecut colegii noștri anul trecut la sectorul 1 și la sectorul 2”.

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.