Alegeri Primăria București 2025. Cătălin Drulă, după ce a votat: „De mâine să începem construcția orașului”

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcția de primar general al Capitalei a votat la Colegiul ”Tudor Vianu” din București, liceul pe care l-a absolvit.

La ora 10.00, la secția de vot de la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu” a votat și Cătălin Drulă, candidatul USR la funcția de primar general al Capitalei.

”Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei, să facem proiectele mari de care acest oraş are nevoie, să ţinem departe de Primăria Capitalei orice influenţe nefaste şi cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor.

Îi îndemn pe bucureşteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere pentru că aşa se construieşte viitorul şi de mâine să începem construcţia de care acest oraş are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect ale dezvoltării reţelei de transporturi, de termoficare, toate probleme care trenează de prea mult timp şi care în sfârşit îşi pot găsi rezolvarea în acest moment”, a declarat Cătălin Drulă, la ieşirea din secţia de votare.

El a fost întrebat dacă este încrezător în rezultatul acestui vot.

”Da, sunt foarte încrezător. Simt că această comunitate mare care se numeşte Bucureşti, oraşul în care m-am născut, în care am crescut, aici suntem curtea liceului pe care l-am absolvit, suntem la ”Tudor Vianu”, aici sunt de-o viaţă, aici sunt copiii mei care m-au însoţit în acest exerciţiu frumos al democraţiei aşa că da, sunt plin de optimism”, a transmis candidatul USR la Primăria Capitalei.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate.

Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI.

Cine sunt candidații

În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre aceștia – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – și-au anunțat retragerea din cursă. Gheorghe și-a îndemnat susținătorii să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în timp ce fostul ministru al finanțelor și-a declarat sprijinul pentru social-democratul Daniel Băluță. Cu toate acestea, în condițiile în care nu și-au anunțat decizia până la termenul-limită de retragere, cei doi vor apărea pe buletinele de vot, iar voturile lor vor fi numărate.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general al Capitalei:

Poziţia 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România

Poziţia 2 – Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat

Poziţia 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal

Poziţia 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate

Poziţia 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache

Poziţia 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare

Poziţia 8 – Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit

Poziţia 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român Poziţia

10 – Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune

Poziţia 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”

Poziţia 12 – Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent

Poziţia 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent

Poziţia 14 – Gheorghe Neţoiu – candidat independent

Poziţia 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent

Poziţia 16 – Angela Negrotă – candidat independent

Poziţia 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.