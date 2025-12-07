Fraude la vot semnalate în Capitală. Incidente în mai multe secții cercetate de DGPMB. Ce spune legea

Mai multe tentative de fraudare a votului au fost semnalate astăzi, 7 decembrie 2025, în București. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au intervenit în mai multe secții în incidente legate de exercitarea ilegală a dreptului de vot, potrivit DGPMB.

La secția de votare nr. 1065 din Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”, un membru al comisiei a votat fără a avea acest drept, neavând viză de reședință valabilă.

A fost o situație similară și într-un alt sector, unde președintele secției B-557 de la Școala Gimnazială nr. 112 a votat deși avea domiciliul în alt județ, iar reședința era stabilită cu mai puțin de șase luni înainte de scrutin.

Alte două cazuri au fost raportate la secțiile 398 și 494 din Sectorul 3, unde două persoane cu domiciliul în alt județ au votat în ciuda faptului că reședința nu îndeplinea condițiile legale.

Un alt incident a avut loc în Sectorul 2, unde un bărbat de 41 de ani, membru al secției nr. 210 de la Școala Gimnazială nr. 39, și-a exercitat votul fără să aibă viză de reședință valabilă.

De asemenea, la secția 103 de la Liceul „Miguel de Cervantes”, o femeie de 33 de ani a votat deși avea domiciliul în alt județ și o reședință stabilită recent, cu mai puțin de șase luni înainte.

În Sectorul 5, la secția 731 din Școala Gimnazială nr. 102, o persoană, membră a comisiei de votare, ar fi încercat să voteze deși nu avea acest drept.

În toate cazurile, polițiștii au deschis verificări pentru stabilirea situațiilor de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Ce spune legea 115/2015

Conform art. 3 din Legea 115/2015 au dreptul de a vota la alegerile locale:

- cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.

- alegătorii care au domiciliul sau reședința în localitatea respectivă – dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau sectorul în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Art. 6 stabilește că nu pot vota la alegerile locale:

- debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie;

- persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.