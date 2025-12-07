search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Fraude la vot semnalate în Capitală. Incidente în mai multe secții cercetate de DGPMB. Ce spune legea

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mai multe tentative de fraudare a votului au fost semnalate astăzi, 7 decembrie 2025, în București. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au intervenit în mai multe secții în incidente legate de exercitarea ilegală a dreptului de vot, potrivit DGPMB.

Mai multe tentative de fraudare a votului au fost semnalate. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Mai multe tentative de fraudare a votului au fost semnalate. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

La secția de votare nr. 1065 din Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”, un membru al comisiei a votat fără a avea acest drept, neavând viză de reședință valabilă.

A fost o situație similară și într-un alt sector, unde președintele secției B-557 de la Școala Gimnazială nr. 112 a votat deși avea domiciliul în alt județ, iar reședința era stabilită cu mai puțin de șase luni înainte de scrutin.

Alte două cazuri au fost raportate la secțiile 398 și 494 din Sectorul 3, unde două persoane cu domiciliul în alt județ au votat în ciuda faptului că reședința nu îndeplinea condițiile legale.

Un alt incident a avut loc în Sectorul 2, unde un bărbat de 41 de ani, membru al secției nr. 210 de la Școala Gimnazială nr. 39, și-a exercitat votul fără să aibă viză de reședință valabilă.

De asemenea, la secția 103 de la Liceul „Miguel de Cervantes”, o femeie de 33 de ani a votat deși avea domiciliul în alt județ și o reședință stabilită recent, cu mai puțin de șase luni înainte.

În Sectorul 5, la secția 731 din Școala Gimnazială nr. 102, o persoană, membră a comisiei de votare, ar fi încercat să voteze deși nu avea acest drept.

În toate cazurile, polițiștii au deschis verificări pentru stabilirea situațiilor de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Ce spune legea 115/2015

Conform art. 3 din Legea 115/2015 au dreptul de a vota la alegerile locale:

- cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.

- alegătorii care au domiciliul sau reședința în localitatea respectivă – dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau sectorul în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Art. 6 stabilește că nu pot vota la alegerile locale:

- debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie;

- persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
digi24.ro
image
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 2%
stirileprotv.ro
image
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
gandul.ro
image
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
mediafax.ro
image
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
fanatik.ro
image
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
libertatea.ro
image
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
digi24.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
prosport.ro
image
Clauza de uzufruct viager: ce avantaje are și cum îi protejează pe vârstnici la vânzarea casei
playtech.ro
image
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Shakira l-a descris într-un singur cuvânt pe Gerard Pique, după împăcare: ”Nu se aștepta nimeni! Șocant”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Rezultatele Exit Poll-lui. Răspunsuri de la cinci case de sondare
mediaflux.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă