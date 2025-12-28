search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Motivul pentru care stațiunile de schi din Alpi sunt abandonate în fiecare an. Peste 150 au fost închise doar în Franța

Peste 150 de stațiuni de schi din Franța au fost închise din cauza încălzirii globale, iar alte zeci sunt în pericol. Printre ele se numără și Céüze, o stațiune din Alpii francezi de sud care, după 85 de ani de funcționare, a fost abandonată.

Stațiunile de schi, amenințate de încălzirea globală/FOTO: Shutterstock
Stațiunile de schi, amenințate de încălzirea globală/FOTO: Shutterstock

Potrivit The Guardian, peste 186 de stațiuni au fost deja închise definitiv.

„Ne costa mai mult să o ținem deschisă decât să o închidem… Am analizat folosirea zăpezii artificiale, dar ne-am dat seama că asta nu ar fi făcut decât să amâne inevitabilul”, spune Michel Ricou-Charles, președinte al consiliului comunal local Buëch-Dévoluy.

Tot din cauza încălzirii globale, care împinge limita zăpezii tot mai sus în Alpi, mii de structuri sunt lăsate să se degradeze, unele descompunându-se și contaminând solul din jur, alimentând dezbaterile despre soarta rămășițelor unor vechi moduri de viață și dacă natura ar trebui lăsată să recucerească munții.

La stațiunea Céüze, ninsorile au devenit imprevizibile încă din anii ’90, iar pentru a fi rentabilă, resortul trebuia să funcționeze cel puțin trei luni pe sezon.

În ultimii ani de activitate, sezonul s-a redus la o lună și jumătate, iar deschiderea anuală costa autoritățile până la 450.000 de euro, ceea ce a dus la decizia de închidere.

În Franța, există 113 instalații de transport pe cablu abandonate, iar peste 3.000 de structuri vechi (inclusiv resturi militare, industriale și forestiere) se degradează în munți, afectând mediul.

Stațiunea Céüze este un exemplu de poluare: cabanele pierd izolația, frânghiile și plasticul se deteriorează, iar transformatoare, azbest și uleiuri se infiltrează în sol și apă.

Coroziunea structurilor metalice vechi a început deja să modifice speciile de plante din zonă, indicând ce ar putea urma dacă infrastructura rămâne abandonată decenii la rând.

„În latină spunem memento mori – amintește-ți că ești muritor. Nu crede că faci lucruri eterne; ele vor deveni în cele din urmă depășite”, spune Nicolas Masson, de la Mountain Wilderness, organizație care militează pentru demontarea vechii infrastructuri de schi pentru a face loc naturii.

„Când le construiești, întreabă-te: ce va rămâne?”

Unii consideră că stațiunile ar trebui păstrate ca peisaje memoriale, în onoarea generațiilor care au trăit și au schiat acolo, alții că ar trebui redate naturii.

Demontarea stațiunii Céüze a început pe 4 noiembrie 2025, cu o lună înainte de momentul în care, altădată, ar fi început sezonul de schi.

Legea franceză prevede demontarea instalațiilor de schi neutilizate doar pentru cele construite după 2017, iar costurile ridicate fac ca majoritatea infrastructurii abandonate să fie lăsată să se degradeze. Cazul Céüze, a cărei demontare va costa 123.000 de euro, este o excepție.

„Acest loc va deveni o pădure”

După șapte ani de la închidere, primele semne de refacere ecologică sunt vizibile: fructele de măceș apar pe pârtia necosită, oferind hrană păsărilor rare precum stăncuța cu cioc roșu, iar vara versanții sunt acoperiți de orhidee și gențiane galbene. Zona este clasificată Natura 2000, protejând unele dintre cele mai rare specii din Europa.

„Nu știu dacă va dura 10, 20 sau 50 de ani, dar acest loc va deveni o pădure. O fracțiune de grad schimbă totul în mediul montan. Este diferența dintre zăpadă și lipsa zăpezii”, spune Masson.

Mistreții și căprioarele vor avea ierni mai liniștite, iar păsările precum cocoșul de munte beneficiază de stratul gros de zăpadă, esențial pentru supraviețuire. Demontarea de la Céüze are loc într-un context de restrângere a spațiilor naturale, iar experții discută dacă este vorba doar de îndepărtarea mecanică a instalațiilor sau de restabilirea unui ecosistem aproape original.

Refacerea ecologică poate aduce surprize: întreținerea pârtiilor poate ajuta unele flori alpine, dar revenirea spontană a naturii poate favoriza și specii invazive.

Studii de caz, precum închiderea stațiunii Valcotos în 1999, arată că astfel de procese pot duce la refacerea vegetației native, a apelor și la reducerea eroziunii solului.

„Aceste locuri sunt laboratoare despre cum ar putea arăta muntele în viitor, odată cu noi închideri”, spune Métral.

„O fracțiune de grad schimbă totul”

Cercetările arată că, la o încălzire a temperaturilor cu 2 grade celsius, peste jumătate dintre stațiunile existente riscă să rămână fără suficientă zăpadă.

„Multe stațiuni de altitudine joasă sunt deja închise”, spune Masson. „O fracțiune de grad schimbă totul.”

Unele stațiuni, precum St-Honoré 1500, au fost abandonate înainte ca lucrările să fie finalizate. Chiar și stațiunile mari, care dispun de fonduri pentru pârtii noi și zăpadă artificială, se luptă să supraviețuiască.

Ceea ce se întâmplă la Céüze oferă o privire asupra viitorului care așteaptă zeci de alte stațiuni mici și peisaje montane din Europa.

„Care este patrimoniul pe care vrem să-l păstrăm?”, se întreabă Masson. „Și ce este doar o ruină pe care vrem să o demontăm? Este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem de fiecare dată și care necesită reflecție.”

Europa

loading Se încarcă comentariile...
