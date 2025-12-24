Top 20 mașini de spălat și uscătoare 2025 – alege modelul perfect pentru casă și economisește inteligent

Cumpărarea unei mașini de spălat rufe, a unui uscător de rufe sau a unei mașini de spălat cu uscător a devenit, în ultimii ani, o decizie mult mai complicată decât pare la prima vedere. Oferta este destul de bogată, distincțiile dintre modele sunt adesea greu de înțeles, iar prețurile nu reflectă întotdeauna diferențe reale de performanță, fiabilitate sau consum.

Tocmai de aceea am construit acest ghid ca un instrument practic de decizie, nu ca o listă de reclame sau o simplă selecție de „cele mai vândute produse”. Este o analiză a celor mai bine evaluate mașini de spălat rufe și/sau uscătoare disponibile în acest moment pe piața din România, gândită să te ajute să alegi cea mai bună mașină de spălat pentru nevoile tale, indiferent de buget sau tipul de locuință.

Am analizat sute de modele - de la mașini de spălat clasice, la uscătoare de rufe și soluții 2-în-1 cu uscător integrat - folosind date publice, specificații relevante pentru utilizarea zilnică și mii de recenzii lăsate de cumpărători reali. Selecția finală reunește 20 de electrocasnice, împărțite în patru categorii distincte, fiecare sub forma unui top 5 al celor mai bune opțiuni din gama sa.

Toate recomandările din acest ghid de shopping online sunt disponibile pe eMAG, cea mai mare platformă de electrocasnice din România. Alegerea nu este întâmplătoare: eMAG oferă recenzii verificate, afișează transparent prețurile și stocurile și permite compararea rapidă a specificațiilor tehnice. În plus, livrarea și returul sunt standardizate, ceea ce face experiența de cumpărare mai previzibilă pentru utilizatori. Astfel, cititorii pot verifica rapid dacă o mașină de spălat rufe recomandată este disponibilă și la ce preț se vinde în prezent.

Pentru și mai multe recomandări utile, descoperă și ghidul nostru cu top 10 electrocasnice 2025 – cele mai bune alegeri pentru casă, cu selecții verificate și prețuri actualizate.

Cum am ales cele mai bune mașini de spălat rufe și uscătoare

Pentru ca recomandările din acest ghid al cumpărătorului să fie relevante și ușor de verificat, selecția a pornit de la criterii obiective, aplicabile oricărui cumpărător. Am inclus doar modele cu rating minim 4,5 din 5, un număr mare de recenzii reale, specificații echilibrate pentru utilizarea zilnică — precum capacitatea, consumul și programele utile — și un raport preț–performanță bun în categoria lor. De asemenea, toate produsele selectate sunt disponibile pe stoc, nu modele greu de găsit sau retrase din ofertă.

În situațiile în care mai multe modele similare îndeplinesc aceleași condiții, alegerea a fost influențată fie de un preț mai bun, fie de includerea într-o campanie activă (SuperPreț, Top Favorite, ElectroWeekend), fie de prezența unor funcții mai relevante pentru majoritatea utilizatorilor, nu neapărat a celor mai spectaculoase din punct de vedere tehnologic.

Linkurile afiliate din fiecare casetă de produs trimit către pagina de eMAG a modelului respectiv, unde pot fi verificate prețul actual, disponibilitatea și detaliile tehnice complete, pentru ca tu să poți face cumpărături online rapid și în siguranță, dacă dorești.

Mai jos găsești cele patru categorii analizate, fiecare cu un top al celor mai bune mașini de spălat rufe, uscătoare de rufe sau modele 2-în-1, astfel încât să poți compara doar produsele care se potrivesc nevoilor tale reale.

Cele 4 topuri de mașini de spălat și uscătoare - ghid complet

Nu toate locuințele, bugetele sau stilurile de viață sunt la fel, iar acest lucru se vede foarte clar atunci când vine vorba de alegerea unei mașini de spălat sau a unui uscător de rufe. Un model excelent pentru o familie numeroasă poate fi complet nepotrivit într-un apartament mic, la fel cum o soluție compactă sau un aparat 2-în-1 implică compromisuri diferite față de un echipament standard.

De aceea, am ales să nu amestecăm toate produsele într-un singur clasament. În locul unui top general, greu de interpretat, ghidul este structurat în patru categorii distincte, fiecare adresând un tip clar de nevoie. Astfel, poți compara doar produse similare între ele și poți lua o decizie informată fără să pierzi timp filtrând opțiuni care nu ți se potrivesc.

Primele două topuri sunt dedicate mașinilor de spălat rufe clasice și compacte, diferența dintre ele fiind spațiul disponibil și capacitatea necesară. Urmează un top separat pentru mașinile de spălat cu uscător, tratate ca o categorie distinctă, deoarece sunt soluții all-in-one cu avantaje clare, dar și cu limitări specifice. În final, am inclus un top dedicat uscătoarelor de rufe, pentru cei care caută performanță maximă la uscare și eficiență energetică, fără compromisuri.

În fiecare dintre aceste patru secțiuni vei găsi un top 5 al celor mai bune opțiuni din categoria respectivă, alese pe baza recenziilor, specificațiilor și raportului real dintre preț și performanță. Astfel, indiferent dacă ai nevoie de o mașină de spălat pentru utilizare intensă, un model slim pentru spații mici, o soluție 2-în-1 sau un uscător dedicat, poți merge direct la categoria relevantă pentru tine.

1. Top 5 mașini de spălat rufe standard – ideale pentru familii și uz frecvent

Dacă ai suficient spațiu, o mașină de spălat rufe standard este alegerea practică: capacitate generoasă între 7 și 11 kg, ideală pentru familii sau pentru cei care spală frecvent cantități mari de rufe.

În acest top vei descoperi cele mai bune 5 modele, selectate după performanță, eficiență energetică, recenzii reale și raport preț–performanță. Am inclus atât opțiuni premium cu funcții inteligente și conectivitate Wi‑Fi, cât și modele accesibile, care asigură spălare eficientă și fiabilitate zilnică.

Fiecare produs a fost analizat atent, astfel încât să știi exact la ce să te aștepți: capacitate, programe speciale, nivel de zgomot și consum de energie. Compară rapid opțiunile și alege modelul potrivit stilului tău de viață.

CELE MAI BUNE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE STANDARD PE eMAG Mașină de spălat rufe Samsung WW80T504DAEAS7 – 8 kg, 1400 rpm, Clasa A ★4,53 (211 recenzii) Tehnologiile Eco Bubble și AI Control permit o spălare eficientă și delicată chiar și la temperaturi scăzute, Hygiene Steam și Bubble Soak asigură igienizarea completă a rufelor, iar Drum Clean și sertarul StayClean păstrează interiorul mașinii curat și igienic. Include conectivitate Wi‑Fi și control smart prin SmartThings, însă dimensiunea mai mare și complexitatea funcțiilor pot necesita timp pentru familiarizare, iar consumul la programele lungi este mai ridicat. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BUNE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE STANDARD PE eMAG Mașină de spălat rufe Arctic APL71024XLW1 – 7 kg, 1000 rpm, Clasa D ★4,68 (151 recenzii) Tehnologia ExtraSteam oferă o îngrijire delicată a hainelor și reduce cutele, în timp ce motorul Silent Inverter asigură performanță, consum optim de energie și nivel redus de zgomot, iar funcțiile Drum Clean, Eco Dose și programele rapide precum Rapid+ sporesc eficiența spălării pentru o familie de 3‑4 membri. Clasa energetică D și consumul mai ridicat de energie fac ca această mașină să fie mai puțin economică, comparativ cu modelele mai eficiente. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BUNE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE STANDARD PE eMAG Mașină de spălat rufe Samsung WW80T504DAE/S7 – 8 kg, 1400 rpm, Clasa B ★4,68 (128 recenzii) Tehnologiile Eco Bubble și AI Control asigură o spălare delicată și eficientă chiar și la temperaturi scăzute, iar capacitatea de 8 kg și programele diverse, inclusiv Hygiene Steam, Bubble Soak și Super Speed, permit spălarea rapidă și igienică a rufelor pentru o familie de 4 membri. Include conectivitate Wi-Fi și control smart prin SmartThings, însă clasa energetică B și consumul mai mare de energie pot fi un dezavantaj pentru cei care urmăresc costurile la factură. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BUNE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE STANDARD PE eMAG Mașină de spălat rufe Samsung WW11DG5B25ABLE – 11 kg, 1400 rpm, Clasa A ★4,83 (108 recenzii) Tehnologia AI Ecobubble™ asigură o spălare eficientă și delicată chiar și la temperaturi scăzute, SpaceMax™ oferă o capacitate uriașă de 11 kg într‑un corp standard, iar programele rapide precum Super Speed și Hygiene Steam permit o curățare completă și igienică a rufelor. Include conectivitate Wi‑Fi pentru control smart și funcții avansate, dar complexitatea numărului mare de programe poate fi dificil de intuit pentru utilizatorii care preferă simplitatea. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BUNE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE STANDARD PE eMAG Mașină de spălat rufe Beko BM3WFSU47415WB – 7 kg, 1400 rpm, Clasa A ★4,56 (108 recenzii) Tehnologia EnergySpin economisește energie pe programe diverse, iar ColdWash asigură spălare eficientă și la temperaturi scăzute, în timp ce programele specializate fac spălarea rapidă și versatilă pentru uzul zilnic. Nivelul de zgomot la centrifugare este puțin mai ridicat (~76 dB). Vezi prețul și alte detalii

2. Top 5 mașini de spălat rufe compacte - SLIM pentru spații mici

Dacă locuiești într-un apartament sau ai o baie sau bucătărie mai mică, o mașină de spălat rufe compactă (SLIM) poate fi soluția ideală. Adâncimea redusă (aproximativ 40–50 cm) le permite să se integreze în spații limitate, fără a sacrifica complet capacitatea de spălare, care variază între 7 și 8 kg – perfectă pentru 1–3 persoane.

În acest top vei descoperi cele mai bune 5 modele slim, selectate pe baza performanței, eficienței energetice și recenziilor reale. Am inclus opțiuni cu funcții inteligente, display digital și programe rapide, dar și modele simple, eficiente și fiabile pentru uzul zilnic.

Fiecare aparat a fost analizat atent, astfel încât să știi exact ce să aștepți: de la dimensiuni și programe speciale, până la nivel de zgomot și consum de energie. Compară rapid opțiunile și alege modelul care se potrivește cel mai bine spațiului și stilului tău de viață.

CELE MAI BINE COTATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE COMPACT - SLIM - eMAG Mașină de spălat rufe slim Heinner HWM-M714IVSMNA+++ – 7 kg, 1400 rpm, Clasa A ★4,77 (124 recenzii) / -20% ElectroWeekend Mașina de spălat slim Heinner oferă o capacitate de 7 kg într-un corp compact de doar 47,5 cm adâncime, motor inverter pentru eficiență energetică și silentiozitate, display digital și programe variate precum Baby Care sau rapid 15 min pentru spălări rapide și eficiente. Deși este foarte compactă și potrivită pentru spații înguste, viteza de centrifugare și capacitatea mai mică pot fi limitative pentru familiile mai numeroase sau pentru încărcături mari de rufe. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BINE COTATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE COMPACT - SLIM - eMAG Mașină de spălat rufe slim Heinner HWM-H7014IVSMTC+++ – 7 kg, 1400 rpm, Clasa C ★4,78 (106 recenzii) Mașina de spălat slim Heinner combină un corp compact de 46,5 cm adâncime cu o capacitate de 7 kg, motor inverter silențios, display digital și programe variate precum Baby Care Steam și rapid 15 minute pentru spălări eficiente și delicate. Clasa energetică C și nivelul mai ridicat de zgomot la centrifugare (76 dB) pot fi considerate dezavantaje pentru cei care caută economii maxime și liniște în locuință. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BINE COTATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE COMPACT - SLIM - eMAG Mașină de spălat rufe slim Haier HW80-B14979-S – 8 kg, 1400 rpm, Clasa A ★4,71 (85 recenzii) / -10% ElectroWeekend Mașina de spălat slim Haier oferă o capacitate de 8 kg într-un corp compact de 46 cm adâncime, motor Direct Motion silențios, Touch Screen, programe variate precum Steam, Refresh și Smart Detecting pentru spălări eficiente și delicate, și funcții precum Pillow Drum și ABT pentru igienizare optimă. Deși capacitatea și tehnologiile sunt avansate, clasa energetică A și durata programelor ECO mai lungi pot fi considerate mai puțin economice. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BINE COTATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE COMPACT - SLIM - eMAG Mașină de spălat rufe slim LG F2WR508SBM – 8 kg, 1200 rpm, Clasa A ★4,56 (63 recenzii) – SuperPreț Mașina de spălat slim LG combină eficiența energetică A, capacitatea de 8 kg și funcțiile Steam™ și Deep-learning AI DD™ pentru o spălare delicată și inteligentă, cu protecția țesăturilor și reducerea alergenilor. Deși oferă confort și tehnologie avansată, viteza maximă de centrifugare de 1200 rpm poate fi considerată mai redusă pentru cei care doresc uscarea rapidă a rufelor. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BINE COTATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE COMPACT - SLIM - eMAG Mașină de spălat rufe slim LG F2WR508S0W – 8 kg, 1200 rpm, Clasa A ★4,60 (60 recenzii) – Top Favorite Mașina de spălat slim LG cu capacitate de 8 kg combină eficiența energetică și motorul Direct Drive pentru o spălare delicată și puternică. Include Smart Diagnosis pentru diagnosticare rapidă, 12 programe de spălare și funcții precum prespălare, pornire întârziată și Auto Restart. Este potrivită pentru familii de 4 membri și se integrează ușor în spații restrânse, cu adâncime de doar 47,5 cm. Vezi prețul și alte detalii

3. Top 5 mașini de spălat cu uscător 2-în-1 – inclusiv modele SLIM pentru spații mici

Dacă locuiești într-un apartament sau ai nevoie să economisești spațiu, o mașină de spălat cu uscător 2-în-1 – inclusiv modelele SLIM – poate fi soluția ideală. Aceste aparate combină spălarea și uscarea în același corp, economisind timp și loc, fără a sacrifica complet capacitatea de spălare, care variază între 8 și 9 kg.

În acest top vei găsi cele mai bune 5 modele 2-în-1, de la aparate compacte, SLIM, potrivite pentru spații restrânse, până la modele cu capacitate mai mare pentru familii, toate selectate după performanță, eficiență energetică și recenzii reale.

Fiecare aparat a fost analizat atent, astfel încât să știi exact la ce să te aștepți: de la capacitate, programe speciale și funcții smart, până la consum de energie și viteza de centrifugare. Compară rapid opțiunile și alege modelul potrivit nevoilor tale și stilului de viață.

CELE MAI BINE EVALUATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE 2 ÎN 1 CU USCĂTOR PE EMAG Mașină de spălat rufe cu uscător slim Haier HWD80-B14959S8U1S – 8/5 kg, 1400 rpm, Clasa A ★4,50 (84 recenzii) – SuperPreț / -15% ElectroWeekend Mașina de spălat slim cu uscător Haier combină spălarea de 8 kg cu uscarea de 5 kg, tehnologiile Direct Motion, Wi-Fi și iRefresh pentru eficiență și control smart, fiind ideală pentru familiile cu 3–4 membri. Deși oferă multiple funcții și programe inteligente, clasa energetică redusă la uscător (Clasa D) implică un consum mai mare de energie în timpul uscării. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BINE EVALUATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE 2 ÎN 1 CU USCĂTOR PE EMAG Mașină de spălat rufe cu uscător slim LG F2DR508SWW – 8/5 kg, 1200 rpm, Clasa B ★4,59 (75 recenzii) – SuperPreț Mașina de spălat slim cu uscător LG oferă spălare de 8 kg și uscător de 5 kg, cu motor AI Direct Drive, funcții inteligente, precum Smart Diagnosis, Steam™, Deep-learning AI DD™ și programe variate și rapide, pentru protecția și igienizarea rufelor, fiind ideală pentru familiile de 4 membri. Deși este compactă (slim) și eficientă energetic la spălare (Clasa A), uscarea (viteza maximă de centrifugare de 1200 rpm) și clasa energetică mai redusă (Clasa B) implică un consum mai mare. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BINE EVALUATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE 2 ÎN 1 CU USCĂTOR PE EMAG Mașină de spălat rufe cu uscător slim LG F2DR508S1W – 8/5 kg, 1200 rpm, Clasa B ★4,54 (50 recenzii) – Top Favorite Mașina de spălat slim cu uscător LG combină spălarea de 8 kg și uscătorul de 5 kg cu motor Direct Drive și tehnologia TurboWash, oferind performanță ridicată și protecție pentru țesături. Compactă și eficientă energetic la spălare (Clasa A), uscarea are consum mai mare (Clasa B), ceea ce trebuie luat în considerare pentru utilizare frecventă. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BINE EVALUATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE 2 ÎN 1 CU USCĂTOR PE EMAG Mașină de spălat rufe cu uscător Samsung WD90DG5B15BBLE – 9/6 kg, 1400 rpm, Clasa D ★4,64 (42 recenzii) – SuperPreț Mașină de spălat cu uscător Samsung, capacitate mare de 9 kg pentru spălare și 6 kg pentru uscare, potrivită pentru familii de 4‑5 membri. Include AI Ecobubble pentru spălare eficientă chiar și la temperaturi scăzute și AI Energy pentru optimizarea consumului energetic. Dotată cu Wi-Fi SmartThings, Drum Clean+, Bubble Soak, Hygiene Steam și mai multe programe rapide și eco, pentru o experiență de spălare completă. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BINE EVALUATE MAȘINI DE SPĂLAT RUFE 2 ÎN 1 CU USCĂTOR PE EMAG Mașină de spălat cu uscător Samsung WD90DG6B85BBU4 – 9/6 kg, 1400 rpm, Clasa D ★4,78 (32 recenzii) – Top Favorite / -10% ElectroWeekend Mașină de spălat cu uscător Samsung, capacitate mare pentru familii de 4‑5 membri. Include AI Wash și AI Ecobubble pentru spălare eficientă și delicată, Auto Dispense pentru dozaj automat de detergent, AI Control și Super Speed 39 de minute pentru cicluri rapide. Dotată cu Wi-Fi SmartThings, Drum Clean+, Hygiene Steam, programe variate de spălare și uscare și funcții inteligente pentru economisirea energiei și protejarea hainelor. Vezi prețul și alte detalii

4. Top 5 uscătoare de rufe standard – eficiente și delicate cu țesăturile

Dacă spălătoria ta include deja o mașină de spălat, următorul pas logic este un uscător de rufe standard. Modelele cu pompă de căldură asigură uscarea eficientă, protejând țesăturile și economisind energie, fiind ideale pentru familii sau pentru cei care vor rezultate rapide și uniforme.

În acest top vei descoperi cele mai bune 5 uscătoare standard, selectate după performanță, eficiență energetică și recenzii reale. Am inclus atât modele premium, cu funcții avansate, cât și opțiuni mai accesibile, care oferă fiabilitate și durabilitate pentru uzul zilnic.

Fiecare uscător a fost analizat atent, astfel încât să știi la ce să te aștepți: de la capacitate și programe speciale, până la nivelul de zgomot și consumul de energie. Compară rapid opțiunile și alege uscătorul care se potrivește cel mai bine nevoilor tale și stilului de viață.

CELE MAI BUNE USCĂTOARE DE HAINE PE eMAG Uscător de rufe Beko B3T42242 – 8 kg, pompă de căldură, 15 programe, Clasa C ★4,68 (155 recenzii) – SuperPreț Uscătorul Beko B3T42242, cu pompă de căldură și motor ProSmart™ Inverter, asigură o uscare eficientă și delicată a hainelor, cu funcții precum OptiSense, Aquawave® și RecycledDry pentru economisirea energiei. Are 15 programe variate, dar dimensiunile standard îl fac mai greu de integrat în spații foarte mici. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BUNE USCĂTOARE DE HAINE PE eMAG Uscător de rufe Bosch WTH8520BBY – 8 kg, pompă de căldură, 15 programe, Clasa D ★4,86 (149 recenzii) – Top Favorite / -10% ElectroWeekend Uscătorul Bosch WTH8520BBY, cu pompă de căldură și tehnologia AutoDry, asigură uscarea eficientă și delicată a rufelor, cu 15 programe variate, sistem AntiVibration pentru funcționare silențioasă și filtre EasyClean. Poate fi mai scump decât alte modele comparabile, însă oferă durabilitate și funcții premium. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BUNE USCĂTOARE DE HAINE PE eMAG Uscător de rufe Beko B3T67230 – 7 kg, pompă de căldură, 15 programe, Clasa E ★4,77 (145 recenzii) – Top Favorite / -10% ElectroWeekend Uscătorul Beko B3T67230, cu pompă de căldură și funcția SteamCure, oferă uscarea eficientă și igienică a rufelor, cu programe adaptate diferitelor tipuri de țesături. Clasa energetică E poate duce la un consum mai mare de curent comparativ cu alte modele. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BUNE USCĂTOARE DE HAINE PE eMAG Uscător de rufe Beko B5T68247 – 8 kg, pompă de căldură, 15 programe, Clasa C ★4,74 (100 recenzii) – Top Favorite / Smart Deals Uscătorul Beko B5T68247 cu pompă de căldură și tehnologiile SteamCure și GentleCare asigură uscarea delicată și eficientă a rufelor, protejând țesăturile și economisind energie. Clasa energetică C poate determina un consum mai ridicat comparativ cu modelele mai eficiente. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI BUNE USCĂTOARE DE HAINE PE eMAG Uscător de rufe Heinner HHPD-V9T1CHA++ – 9 kg, pompă de căldură, 15 programe, Clasa A+/E ★4,63 (95 recenzii) – Top Favorite Heinner HHPD-V9T1CHA++ oferă uscarea eficientă și delicată a rufelor cu ajutorul pompei de căldură și senzorului de umiditate, fiind echipat cu funcții utile precum Anti-șifonare și Baby Care. Poate fi puțin mai zgomotos la programul de uscare intensiv. Vezi prețul și alte detalii

Cum să folosești ghidul complet pentru a alege rapid mașina de spălat sau uscătorul ideal

Fiecare produs recomandat în acest ghid este prezentat clar, în casete dedicate, cu:

punctele forte reale ale fiecărei mașini sau uscător;

un posibil dezavantaj, pentru transparență și a te ajuta să iei o decizie informată;

link afiliat direct către pagina oficială eMAG, unde poți verifica prețul, stocul și toate specificațiile tehnice.

Nu trebuie să parcurgi întregul ghid cap-coadă. Poți sări direct la categoria care te interesează, să compari 2–3 modele și să alegi rapid produsul potrivit nevoilor tale.

Reduceri și campanii active

Dacă vrei să prinzi cel mai bun preț, urmărește modelele marcate cu:

SuperPreț,

Top Favorite,

Voucher Extra ElectroWeekend.

Campania ElectroWeekend eMAG este valabilă în perioada 23–25 decembrie 2025, iar unele produse din acest ghid beneficiază deja de reduceri sau vouchere suplimentare. Astfel, poți profita de oferte reale și economisi bani la achiziția mașinii de spălat sau a uscătorului.

Ghid final: Cum să alegi cele mai bune mașini de spălat rufe și uscătoare online

Acest ghid de shopping online îți arată cele mai bune mașini de spălat rufe și uscătoare disponibile pe piața din România, validate de recenzii reale și evaluări de performanță. Fie că ești în căutarea unui model standard, compact (SLIM) sau a unei soluții 2-în-1 cu uscător, aici găsești informațiile esențiale pentru o alegere rapidă și sigură.

Folosește casetele de produs și linkurile directe către eMAG pentru a compara prețuri, verifica stocul actual și descoperi funcțiile care contează pentru nevoile tale. În câteva minute poți selecta modelul potrivit, fără să pierzi timp și fără riscuri.

Fă cumpărături inteligente: alege cele mai bune mașini de spălat rufe și uscătoare, economisește energie și bani și profită de ofertele actuale disponibile online.