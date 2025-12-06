search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
Ghidul alegătorului în Capitală. Unde votezi în funcție de domiciliu sau reședință

Alegeri Primăria București 2025
Bucureștenii votează pe 7 decembrie noul primar general. Iată regulile, condițiile și pașii necesari pentru a afla exact unde poți vota.

Bucureştenii îşi votează primarul pe 7 decembrie. FOTO: arhivă
Bucureştenii îşi votează primarul pe 7 decembrie. FOTO: arhivă

Bucureștenii sunt chemați la vot duminică, 7 decembrie, pentru a-și alege primarul general, într-un scrutin care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate. Secțiile se vor deschide la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00, timp în care alegătorii își pot exercita dreptul în baza actului de identitate valabil.

Pentru alegerile locale, votul se poate exercita numai în țară și doar la secția la care alegătorul este arondat conform domiciliului sau reședinței declarate.

Legislația nu permite votul în străinătate pentru acest tip de scrutin, iar regulile privind arondarea sunt strict legate de evidența populației și de înscrierea în Registrul Electoral.

Condițiile pentru votul la reședință

Cetățenii care locuiesc în București, dar nu au domiciliul în Capitală, pot vota aici doar dacă și-au stabilit oficial reședința și au obținut dovada acesteia cu cel puțin 60 de zile înainte de data alegerilor.

Termenul-limită pentru obținerea dovezii a fost 8 octombrie şi doar persoanele care au respectat această procedură sunt înscrise în Registrul Electoral cu adresa de reședință.

Cum îți afli secția de votare

Pentru a verifica secția arondată, alegătorii pot accesa platforma registrulelectoral.ro, unde trebuie să introducă CNP-ul și numele de familie în formularul dedicat.

Sistemul identifică automat secția corectă, iar ulterior oferă și o funcție de localizare pentru a genera traseul până la secția de vot.

Categoriile de alegători și unde pot vota

Pot vota toți bucureştenii care au împlinit 18 ani dacă au un act de identitate valabil. Arondarea se face în funcție de statutul locativ:

* Alegătorii cu domiciliu în București votează în sectorul și la secția înscrisă pe adresa indicată în cartea de identitate.

* Alegătorii cu reședință stabilită (viză de flotant) votează în sectorul unde au reședința, cu condiția ca aceasta să fi fost declarată la evidența persoanelor cu cel puțin șase luni înainte de ziua alegerilor.

* Alegătorii înscriși pe liste permanente la reședință votează în sectorul de reședință dacă au depus cererea de înscriere în Registrul Electoral cu minimum 45 de zile înainte de scrutin, adică până la 23 octombrie, și dacă obținuseră dovada reședinței până la 8 octombrie.

* Alegătorii care au viză de flotant, dar nu au depus cererea de înscriere pe liste permanente, pot vota în localitatea de reședință pe liste suplimentare.

Aceste reguli sunt impuse pentru a preveni votul multiplu și pentru a asigura o distribuție corectă a alegătorilor între secții, evitând supraaglomerarea sau fraudarea procesului electoral.

Prezenţa la vot în timp real

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și-a pus la punct sistemele informatice și de comunicații pentru alegerile locale parțiale din București, care vor avea loc pe 7 decembrie 2025. Cetățenii vor putea urmări, începând cu ora 07:00, prezența la vot în timp real și, după închiderea secțiilor, rezultatele cumulate, pe măsură ce datele din procesele-verbale sunt centralizate, accesând platforma https://prezenta.roaep.ro.

Pentru buna desfășurare a scrutinului, aproximativ 3.000 de persoane, instruite de Autoritatea Electorală Permanentă, vor activa în birourile secțiilor de votare și vor folosi echipamente specializate, inclusiv tablete și telefoane, conectate la sisteme informatice securizate.

În plus, pe toată durata alegerilor, STS va menține un centru de suport tehnic care va oferi asistență în timp real președinților secțiilor de votare și operatorilor de calculator, pentru a preveni eventualele probleme și a garanta o desfășurare fără incidente a procesului electoral, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă, 6 decembrie, de STS.

București

Top articole

