Alegeri Primăria București 2025. Ana Ciceală, mesaj de încurajare la vot: „Astăzi e o zi bună pentru a începe să construim viitorul nostru”

Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață și a transmis un mesaj de încurajare către bucureșteni, invitându-i să participe la scrutin cât mai devreme pentru a evita aglomerația de seara.

„Am votat într-un minut, a fost foarte ușor să votăm. Încurajez pe toți bucureștenii să facă asta cât mai devreme, să-și găsească secția de vot pe registrulelectoral.ro, fiindcă la locale nu se poate vota în orice secție de vot”, a declarat Ciceală, potrivit Mediafax.

Candidata a avertizat alegătorii că seara s-ar putea forma cozi la secțiile de votare și i-a îndemnat să voteze de dimineață pentru a evita timpul de așteptare.

„E o zi bună pentru a construi viitorul”

În declarațiile sale, Ana Ciceală a subliniat importanța momentului electoral pentru Capitală: Încă o dată orașul nostru poate să fie construit pentru viitor cu curaj, cu speranță și viețile noastre pot să arate diferit dacă reînnodăm încrederea dintre noi”.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate.

Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI.

Cine sunt candidații

În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre aceștia – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – și-au anunțat retragerea din cursă. Gheorghe și-a îndemnat susținătorii să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în timp ce fostul ministru al finanțelor și-a declarat sprijinul pentru social-democratul Daniel Băluță. Cu toate acestea, în condițiile în care nu și-au anunțat decizia până la termenul-limită de retragere, cei doi vor apărea pe buletinele de vot, iar voturile lor vor fi numărate.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general al Capitalei:

Poziţia 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România

Poziţia 2 – Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat

Poziţia 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal

Poziţia 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate

Poziţia 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache

Poziţia 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare

Poziţia 8 – Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit

Poziţia 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român Poziţia

10 – Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune

Poziţia 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”

Poziţia 12 – Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent

Poziţia 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent

Poziţia 14 – Gheorghe Neţoiu – candidat independent

Poziţia 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent

Poziţia 16 – Angela Negrotă – candidat independent

Poziţia 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.