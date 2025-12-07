Tentativă de fraudă la alegerile locale parțiale din București. Polițiștii au deschis primul dosar penal

Polițiștii din București au deschis primul dosar penal din ziua alegerilor locale parțiale pentru Primăria Capitalei, după un incident produs într-o secție de votare din oraș.

Potrivit unor surse, oamenii legii au fost sesizați cu privire la un alegător care ar fi votat fără a avea acest drept.

În urma verificărilor, s-a stabilit că persoana în cauză are domiciliul în județul Ilfov, însă și-a exercitat dreptul de vot în București în baza unei vize de reședință expirate. Bărbatul a declarat că nu și-a dat seama de acest lucru.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru fraudă la vot, conform prevederilor legale în vigoare.

Un alt incident a avut loc în județul Constanța, unde un bărbat a fost surprins în timp ce fotografia buletinul de vot. Membrii secției au sesizat imediat poliția, iar autoritățile s-au deplasat la fața locului pentru a verifica situația. Deși a spus că „a apăsat din greșeală” pentru a face poză, a fost scos din secție și s-a ales cu o amendă de 600 de lei.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară. Prezența la vot și alte detalii despre procesul electoral AICI.

În București sunt așteptați la urne aproape 1,8 milioane de alegători, iar la nivel național au fost organizate 1.771 secții de votare.

De exemplu, în județul Constanța sunt înscriși 2.603 alegători în Dobromir și 10.548 în Lumina, potrivit datelor publicate înainte de ziua votului.