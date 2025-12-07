Premierul Ilie Bolojan îi cheamă pe români la urne: „Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori”

Premierul Ilie Bolojan a lansat, duminică, un apel în care îi îndeamnă pe bucureșteni și pe alegătorii din celelalte localități să iasă la vot și să aleagă „oameni pricepuți și corecți”.

„Încă 5 ore de vot. Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!”, a transmis premierul Ilie Bolojan, pe FB.

Ilie Bolojan a subliniat importanța implicării civice și a explicat că dezvoltarea României depinde de calitatea administrației locale.

„Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”, a mai scris acesta.

Bucureștenii își aleg, duminică, 7 decembrie, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate.

Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară, unde funcțiile de primar au devenit vacante.