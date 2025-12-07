Alegeri Primăria București 2025. Un sociolog avertizează că prezența la vot ar putea fi de doar 30%

Sociologul Remus Ștefureac avertizează că prezența la alegerile locale parțiale din București ar putea fi dezastruoasă.

Remus Ștefureac estimează duminică, la câteva ore după deschiderea urnelor de vot, că dacă se păstrează ritmul actual de vot prezența finală va fi sub 30%.

„Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot la alegerile anterioare din 9 iunie 2024, prezența finală va fi sub 30%”, a declarat Remus Ștefureac.

Sociologul explică însă că scenariul poate evolua în funcție de mobilizarea din orele următoare:. „Dacă crește ritmul de vot, atunci este posibil să ne apropiem de nivelul din 2024 care a fost la final de 41%”.

Remus Ștefureac apreciază că depășirea prezenței de 41% înregistrate la alegerile locale din 9 iunie 2024 în București „pare, nu imposibilă, dar improbabilă acum”, având în vedere datele curente.

La alegerile din 9 iunie 2024, prezența finală în Capitală a fost de 41,3% la alegerile locale – cea mai scăzută din țară.

Estimările sociologului sugerează că scrutinul de astăzi ar putea înregistra o mobilizare și mai slabă, în absența unei creșteri semnificative a numărului de votanți în orele următoare.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate.

Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI.