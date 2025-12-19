Cadouri de Crăciun pentru copii: 25 de hanorace și pulovere festive – de la modele la reducere sub 100 de lei, la cadouri unicat și personalizate

Căutarea cadoului perfect de sărbători pentru cei mici poate fi o adevărată provocare – mai ales când vrem ceva festiv, spectaculos, practic și de calitate. În acest ghid de shopping online am selectat 25 de hanorace, bluze și pulovere cu imprimeuri tematice de Crăciun 2025 și iarnă, potrivite pentru copii între 6 luni și 14 ani, care să aducă zâmbete și magie direct în garderoba lor.

Un avantaj important al acestei selecții este că puțin peste jumătate dintre recomandări au prețuri sub 100 de lei, ceea ce face ca multe dintre aceste hanorace, bluze și pulovere festive să fie cadouri de Crăciun accesibile, fără compromisuri la capitolul calitate sau design. Dincolo de modelele accesibile și de ofertele avantajoase, am inclus și haine de Crăciun pentru copii cu adevărat speciale: variante premium, cu imprimeuri spectaculoase sau personalizabile cu nume ori mesaje, ideale atunci când vrei un cadou unicat, care să iasă din tipare.

Fiecare articol din această selecție a fost ales după criterii stricte: materiale confortabile și durabile, culori rezistente la multiple spălări, design vesel și creativ, și comercianți cu rating excelent pe eMAG. Am inclus atât produse la reducere prin campanii Genius Deals și MultiDeals, cât și modele spectaculoase disponibile în afara ofertelor, pentru cei care vor să iasă în evidență.

De la personaje simpatice care aduc zâmbete instant, până la imprimeuri tradiționale de sezon, selecția noastră acoperă modele pentru fete și băieți, cu opțiuni variate de culori, imprimeuri și mărimi, astfel încât să găsești rapid cadoul ideal – pentru ținute cozy de zi cu zi, petreceri festive sau momente speciale de Crăciun instagramabile.

Fiecare dintre cele 25 de articole selectate pentru colecția noastră este prezentat într-o casetă de produs detaliată care include toate informațiile esențiale – de la culori, materiale și mărimi, până la specificații despre imprimeu sau tipul de croială. În plus, fiecare casetă conține un link afiliat către pagina oficială a produsului, astfel încât să poți verifica prețul, stocul și toate detaliile, pentru a face cumpărături online în siguranță, fără stres sau surprize neplăcute.

Scopul acestui ghid este simplu: să economisești timp, să elimini stresul comparării miilor de produse și să descoperi o selecție de cadouri care aduc cu adevărat bucurie și magie în sezonul sărbătorilor. Inspiră-te și alege cu încredere dintre cele patru categorii / colecții atent organizate: hanorace sau bluze și pulovere la reducere, hanorace spectaculoase dar și pulovere și bluze festive disponibile în afara ofertelor din campaniile eMAG. Transformă Crăciunul într-o experiență memorabilă și sărbătorile într-un sezon de neuitat pentru copilul tău și pentru toți juniorii din familie sau din cercul tău apropiat.

Top hanorace de Crăciun pentru copii – modele festive, călduroase și la reducere pe eMAG

Pregătește-te să descoperi o selecție de hanorace festive care combină confortul, stilul și magia sărbătorilor! În acest prim calup vei găsi modele vesele, moi și călduroase, cu imprimeuri tematice de Crăciun, perfecte pentru copii între 3 și 13 ani. Fiecare hanorac a fost ales cu atenție pentru materiale durabile, culori vibrante și design festiv, iar prețurile speciale, de până la 100 de lei, prin campaniile MultiDeals și Genius Deals fac cadourile de sărbători și mai atractive.

Nu doar aceste hanorace de Crăciun pentru copii sunt cadouri inspirate sub 100 de lei pentru cei dragi. Într-un ghid al cumpărătorului anterior am recomandat și cadouri de Crăciun pentru bărbați, precum pijamale și pulovere haioase, care se încadrează în acest buget. Am realizat inclusiv o colecție de pijamale pentru copii de Crăciun 2025 aflate la ofertă pe eMAG, cozy și hazlii, considerate adevărate cadouri de la Moșu’ pentru dimineți pline de magie, care, de asemenea, nu depășesc bugetul de 100 de lei.

Explorează fiecare casetă de prezentare din acest ghid al cumpărătorului pentru a descoperi detaliile complete, variantele de culori și mărimi și a face shopping online în siguranță prin linkurile directe către eMAG. Inspiră-te și adu magia Crăciunului în viața celor mici!

Hanorac de Crăciun pentru copii cu mânecă lungă și glugă - cu Lilo și Stitch – 15% Extra | MultiDeals Hanoracul cu glugă „Crăciun Fericit" Lilo & Stitch este o alegere veselă și confortabilă pentru sezonul rece, disponibil în variantele bleumarin sau alb, pentru copii între 3 și 8 ani. Realizat din bumbac și poliester, cu design festiv și mâneci lungi, este ideal pentru ținute de iarnă sau ca idee de cadou de Crăciun, mai ales că este și la reducere. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii OEM - Labubu de Crăciun, negru cu glugă – 15% Extra | Genius Deals Hanoracul negru Labubu în costum de Moș Crăciun este lejer, de calitate superioară și rezistent la spălări. Cusăturile duble la gât și umeri îi asigură durabilitate, iar buzunarul tip kangaroo completează designul festiv. Disponibil pentru fete, dar și pentru băieți, cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani, pe alb și pe negru, este perfect pentru sezonul toamnă–iarnă sau ca idee de cadou de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii OEM - Stitch Moș Crăciun, alb cu glugă – 15% Extra | Genius Deals Hanoracul alb Stitch de Crăciun combină confortul cu stilul festiv: este moale, ușor de purtat și rezistent la spălări, iar imprimeul rămâne vibrant chiar și după mai multe utilizări. Cusăturile duble la gât și umeri îi garantează durabilitatea, iar buzunarul tip kangaroo adaugă un plus de funcționalitate. Disponibil și pe negru, pentru fete și băieți între 4 și 13 ani, este alegerea ideală pentru sezonul toamnă–iarnă sau ca dar de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii OEM - Labubu la schi iarna, alb cu glugă – 15% Extra | Genius Deals Moale, lejer și de calitate superioară, acest hanorac cu imprimeu digital rezistă la multiple spălări fără să-și piardă culoarea sau forma. Cusăturile duble la gât și umeri îi asigură durabilitatea, iar buzunarul tip kangaroo adaugă un plus de funcționalitate. Disponibil și pe negru, pentru fete și băieți între 4 și 13 ani, este alegerea ideală pentru zilele reci de iarnă sau ca dar festiv, plin de spiritul aventuros al sezonului. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii OEM - Squishmallows Moș Crăciun, cu glugă – 15% Extra | Genius Deals (pentru varianta pe alb) Acest hanorac cu imprimeu digital Squishmallows este moale, lejer și de calitate superioară, rezistând la multiple spălări fără să-și piardă forma sau culorile vii. Cusăturile duble la gât și umeri îi oferă durabilitate, iar buzunarul kangaroo completează designul festiv. Disponibil pe negru și alb, pentru băieți și fete, este ideal în sezonul rece și pentru a fi dăruit de sărbători. Vezi prețul și alte detalii

Pulovere festive de Crăciun pentru copii – top modele cozy la reducere pe eMAG

Acum descoperă selecția noastră de pulovere festive pentru copii, perfecte pentru sezonul rece și momentele speciale de Crăciun, disponibile pe eMAG. În această colecție vei găsi modele cu imprimeuri jucăușe și culori vii, de la personaje Disney și eroi de desene animate, până la designuri tricotate elegante și ursuleți simpatici – toate create pentru a aduce zâmbete și căldură celor mici.

Prețurile din această selecție variază între 60 și 165 de lei (după reducere), oferind opțiuni accesibile și versatile pentru părinți, bunici sau prieteni care caută un cadou de calitate. Fiecare articol este atent ales pentru confort, durabilitate și siguranță, și este disponibil, de asemenea, la reduceri prin campanii MultiDeals și Genius Deals.

Iată colecția noastră de recomandări de pulovere de Crăciun pentru copii:

Pulover de Crăciun pentru copii - Mickey Mouse Disney, roșu – 15% Extra | MultiDeals Puloverul roșu Mickey Mouse este moale, călduros și confortabil, realizat dintr-un amestec de acril, poliester și elastan, perfect pentru sezonul rece. Disponibil pentru copii între 3 și 6 ani, este ideal pentru ținute de Crăciun sau ca idee de cadou festiv dăruit celor care adoră sărbătorile și personajele Disney. Vezi prețul și alte detalii

Pulover de Crăciun pentru copii - Sonic, albastru – 15% Extra | MultiDeals Puloverul albastru Sonic este moale, călduros și confortabil, ideal pentru ținute festive de Crăciun și de sărbători de iarnă în general. Potrivit pentru copii între 3 și 6 ani, este un cadou distractiv și jucăuș pentru micii fani Sonic, fiind realizat din poliester, acril și elastan. Vezi prețul și alte detalii

Pulover de Crăciun pentru copii Coccodrillo, model geometric, alb/roșu, pentru fete – 15% Extra | Genius Deals Puloverul tricotat Coccodrillo, alb, combină căldura firului gros cu un design geometric modern în nuanțe de roșu și negru, oferind confort și stil chiar și în cele mai reci zile. Disponibil pentru fete între 4 și 13 ani, cu guler rotunjit și mâneci lungi, este perfect pentru școală, plimbări sau cadouri de iarnă, respectând standardele ECO 5® pentru siguranță și ecologie. Vezi prețul și alte detalii

Pulover de Crăciun pentru copii Coccodrillo, multicolor, pentru băieți – 15% Extra | Genius Deals Încălzește zilele reci de iarnă cu puloverul tricotat Coccodrillo, cu model après-ski multicolor, care combină tonuri de verde, roșu, albastru închis și alb. Lejer și călduros, este potrivit pentru băieți între 4 și 13 ani, oferind libertate de mișcare și confort la școală, joacă sau aventuri în familie. Ca și modelul anterior respectă standardele ECO 5®. Vezi prețul și alte detalii

Pulover de Crăciun pentru copii IDO, din amestec de bumbac, cu ursuleț festiv, roșu – 10% Extra | Genius Deals Puloverul roșu, călduros, moale și confortabil pentru copii între 3 și 6 ani, este realizat din bumbac, poliamidă și un strop de lână. Are decolteu la baza gâtului, mâneci lungi și ursuleț festiv imprimat într-o combinație de albastru ultramarin și maro deschis, fiind perfect pentru sezonul toamnă–iarnă sau ca idee de cadou de sărbători. Vezi prețul și alte detalii

Iar pentru cei care vor să extindă atmosfera festivă dincolo de haine, lenjeriile de Crăciun care aduc magia sărbătorilor în dormitor se numără, de asemenea, printre cele mai apreciate cadouri cozy și festive pentru întreaga familie, de la cei mici până la bunici. Într-un articol anterior am selectat câteva modele relevante în acest sens.

Hanorace de Crăciun pentru copii – modele festive premium și cadouri personalizabile

Descoperă în acest Ghid al cumpărătorului și cele mai frumoase hanorace și bluze festive pentru copii, cu imprimeuri spectaculoase de Crăciun și iarnă, disponibile în afara campaniilor eMAG de reducere. Prețuri variază pentru această colecție între 70 și 240 de lei, modele jucăușe sau premium, culori vibrante și materiale confortabile – perfecte pentru cadouri cu adevărat memorabile, care ies din tipare și pot fi personalizate cu nume sau mesaje speciale.

Este cea mai generoasă dintre cele patru colecții ale ghidului nostru de astăzi. Fiecare articol este prezentat într-o casetă de produs ca tu să poți face shopping online rapid, sigur și inspirat.

Dacă vrei mai multă varietate în materie de culori și imprimeuri, există și opțiuni premium, cu prețuri mai ridicate, dar cu designuri mult mai diverse. Mai jos am selectat câteva exemple relevante din oferta eMAG.

Hanorac de Crăciun pentru copii Funny Gift - Christmas Kendama și Moș Crăciun, alb Hanoracul subțire cu mânecă lungă din 100% bumbac flexibil îi va încânta pe micii pasionați de kendama, având un imprimeu festiv cu Moș Crăciun și cusături rezistente la multiple spălări. Ideal pentru școală, petreceri sau ținute casual, disponibil pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. Vezi prețul și alte detalii

Bluză de trening pentru copii United Colors of Benetton, cu tematică de Crăciun, roșie Bluza de trening cu mânecă lungă, realizată din bumbac și poliester, combină confortul cu un design festiv de Crăciun. Potrivită pentru cei mici între 1 și 6 ani, este ideală pentru ținute cozy de iarnă sau ca idee de cadou. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii OEM - Huntrix Kpop, negru/alb, cu tematică de Crăciun Hanoracul lejer, din bumbac și poliester, combină confortul cu un imprimeu digital festiv, rezistent la multiple spălări. Creat pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani, fascinați de cultura coreană Kpop și fenomenul Huntrix, este disponibil atât pe varianta alb, cât și pe negru. Are cusături duble la gât și umeri și buzunar tip kangaroo, fiind ideal pentru sezonul toamnă–iarnă sau ca idee de cadou de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii TraLaLa, personalizat, Grinch festiv, din bumbac negru, cu glugă Hanoracul din bumbac și poliester, cu mânecă lungă, glugă și buzunar tip kangaroo, are imprimat un Grinch festiv, fiind ideal pentru cadouri de Crăciun sau ținute de sărbători, putând fi personalizat cu nume sau text la comandă. Disponibil pentru copii între 6 și 12 ani, realizat prin imprimare digitală directă (DTG), culori vibrante și ecologice, rezistă la multiple spălări fără a pierde din intensitatea imprimeului, potrivit producătorului. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii TraLaLa, personalizat, Grinch Merry Christmas, negru, cu glugă Hanoracul din bumbac și poliester cu imprimeu festiv „Grinch Merry Christmas" poate fi personalizat cu nume sau text la comandă, ceea ce îl face ca un candidat ideal pentru cadourile de Crăciun. Potrivit pentru vârstele 6–12 ani, imprimeul rămâne luminos și rezistent la spălări, realizat prin DTG ecologic. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii TraLaLa, personalizat, Love Christmas, negru, cu glugă Hanoracul din bumbac și poliester, cu mânecă lungă și buzunar tip kangaroo, are imprimeu festiv „Love Christmas" și poate fi personalizat cu nume sau text la comandă, ideal pentru cadouri de Crăciun. Recomandat copiilor 6–12 ani, culorile imprimatului digital direct (DTG) rezistă chiar și după multe spălări. Vezi prețul și alte detalii

Bluza de Crăciun pentru copii PuroAbito, Grinch Mode, roșu, cu glugă Bluza din bumbac premium pentru copii între 1 și 12 ani face parte din colecția de Crăciun și impresionează prin imprimeul grafic frontal inspirat de Grinch. Disponibilă în mai multe culori vii, include și cod QR interactiv, iar printul digital DTG păstrează culorile vii chiar și după multiple spălări, potrivit producătorului. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii OEM - „Merry Christmas" și 3 personaje festive într-un peisaj de iarnă, bleu, cu glugă Hanoracul cu glugă, pentru copii între 3 și 13 ani, aduce magia Crăciunului direct în garderobă, grație imprimeului cu Om de zăpadă, Moș Crăciun și ren dansând împreună, deasupra urării „Merry Christmas". Materialul moale, bleu, cu fulgi de zăpadă, din bumbac și poliester, asigură confort și căldură pentru joacă, plimbări de sezon sau momente festive în familie, fiind un spectaculos cadou de sărbători. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii OEM – imprimeu cu Moș modern, multicolor, cu glugă Hanoracul cu glugă, pentru copii între 3 și 13 ani, aduce un strop de umor și stil în garderobă: Moș Crăciun modern, cu ochelari de soare și mănuși de piele, pe un fundal bleumarin elegant. Materialul moale asigură confort, căldură și libertate de mișcare în zilele răcoroase, fiind perfect pentru inspirate și colorate cadouri, dar și pentru momente festive. Vezi prețul și alte detalii

Hanorac de Crăciun pentru copii OEM – Ren festiv cu mesaj „Merry Christmas", multicolor, cu glugă Hanoracul multicolor, pentru copii între 3 și 13 ani, aduce instant zâmbetul pe buze datorită simpaticului ren imprimat îmbrăcat în pulover festiv ce însoțește mesajul „Merry Christmas". Materialul moale din bumbac și poliester oferă confort și căldură în zilele reci de iarnă, fiind ideal pentru ținute cozy de sărbători și cadouri inspirate și wow pentru copiii din viața ta. Vezi prețul și alte detalii

Bluze și pulovere de Crăciun pentru copii – modele festive premium fără reduceri eMAG

Dacă nu te-am convins încă, aruncă un ochi și asupra acestei colecții de bluze și pulovere tematice de Crăciun pentru copii. Transformă garderoba celor mici cu aceste recomandări festive: reni amuzanți, Moș Crăciun în sanie și ursuleți jucăuși. Modelele atent selectate combină confortul, culorile vii și imprimeurile tematice care aduc magia iernii în fiecare zi direct în garderobă.

Prețuri între 60 și 170 de lei, opțiuni versatile și premium, perfecte pentru cadouri pentru copilul tău sau micii juniori din familie și cercul tău de prieteni. Fiecare casetă conține detalii complete despre stoc, mărimi și culori – fă shopping rapid, sigur și inspirat!

Pulover de Crăciun pentru copii LC Waikiki – imprimeu ren cu ochelari de ski Puloverul cu decolteu rotund, pentru copii între 6 luni și 4 ani, aduce spiritul sărbătorilor în ținutele celor mici. Confecționat din bumbac moale cu adaos de poliamidă, imprimat cu un ren haios cu ochelari de schi într-o ținută sobră, oferă confort și căldură, fiind ideal pentru iarnă sau cadouri cozy de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

Pulover de Crăciun pentru copii Be You – imp

CELE MAI FRUMOASE PULOVERE DE CRĂCIUN PENTRU COPII Pulover de Crăciun pentru copii Koton – cu paiete, bleumarin Puloverul bleumarin pentru copii între 4 și 8 ani combină confortul materialelor moi (poliester, acril, poliamidă și elastan) cu un design festiv de Crăciun și detalii sclipitoare cu paiete. Cu croială regular fit și guler pe gât, este ideal pentru ținute cozy de iarnă sau cadouri de Crăciun elegante și vesele. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI FRUMOASE PULOVERE DE CRĂCIUN PENTRU COPII Pulover de Crăciun pentru copii Pepe Jeans London, alb cu model grafic roșu cu negru Puloverul pentru copii între 8 și 12 ani combină confortul bumbacului și acrilului cu un design uni clasic, potrivit pentru ținute zilnice sau activități de iarnă. Croiala regular fit și decolteul la baza gâtului îl fac ușor de purtat și de asortat, ideal pentru sezonul toamnă–iarnă și cadouri inspirate de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI FRUMOASE BLUZE DE CRĂCIUN PENTRU COPII Bluza de Crăciun pentru copii OEM – Moș Crăciun în sanie, multicolor (cod 22.10) Bluza cu mânecă lungă, pentru copii între 3 și 13 ani, surprinde magia Crăciunului prin imprimeul cu Moș Crăciun în sania trasă de reni, zburând să aducă daruri și mesajul Merry Christmas. Confecționată din bumbac și poliester, croiala regular fit și culorile vibrante o fac confortabilă și rezistentă la purtare, ideală pentru sezonul rece sau cadouri colorate de sărbători. Vezi prețul și alte detalii

Cadouri de Crăciun pentru copii – idei de hanorace, pulovere și bluze festive pentru toate vârstele și bugetele

Indiferent dacă ești în căutarea unor hanorace de Crăciun pentru copii, pulovere festive de iarnă, bluze cozy sau cadouri personalizate pentru cei mici, acest ghid complet te ajută să faci o alegere rapidă, sigură și inspirată. Selecția noastră atent curatoriată pentru idei de cadouri pentru sărbători reunește produse confortabile, rezistente și spectaculoase, potrivite pentru toate vârstele – de la bebeluși de 6 luni până la adolescenți de 14 ani – și pentru orice buget.

Am adunat într-un singur loc cele mai frumoase haine festive pentru copii disponibile pe eMAG, cu reduceri atractive, comercianți de încredere și designuri care aduc magia Crăciunului direct în garderoba celor mici. Fie că alegi un hanorac cu personaje îndrăgite, un pulover tricotat elegant sau o bluză cu imprimeu jucăuș, fiecare produs este gândit să ofere bucurie, confort și zâmbete autentice. Hanoracele OEM cele mai accesibile, incluse în selecție, sunt disponibile doar în variantele alb sau negru, cu imprimeuri mai mici și simple, disponibile pentru fete și băieți. Pentru cei care doresc culori vibrante, imprimeuri masive, cozy și extrem de haioase, prețurile se pot dubla. Am ținut să facem această clarificare deoarece, în cele 4 colecții prezentate în ghidul nostru de shopping, mai există și hanorace extrem de colorate de la alte branduri. Din selecțiile disponibile pe eMAG, am ales câteva exemple reprezentative care să te inspire și să-ți permită să faci achiziții rapide și sigure, dacă recomandările noastre îți plac.

Pe lângă hanorace și pulovere festive, mulți părinți aleg și modelele cool de șosete de Crăciun pentru întreaga familie drept cadouri inspirate de sărbători, după cum poți descoperi și din colecția pe care am recomandat-o într-o ediție anterioară.

Indiferent dacă îți propui să rămâi într-un buget strict sau să alegi un cadou premium, acest ghid oferă opțiuni reale pentru orice portofel. Faptul că peste jumătate dintre recomandări se încadrează sub pragul de 100 de lei demonstrează că magia Crăciunului nu trebuie să fie costisitoare pentru a fi memorabilă.

Nu mai amâna cumpărăturile de sărbători! Intră pe linkurile din articol, verifică stocurile și prețurile actualizate și alege chiar acum cadoul ideal de Crăciun disponibil pe eMAG pentru copilul tău sau micii juniori din familie. Economisește timp, evită stresul și transformă acest sezon festiv într-o experiență memorabilă – cu haine de iarnă care spun o poveste și creează amintiri de neuitat și aduc magia Crăciunului în familie!