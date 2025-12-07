search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Alegeri Primăria București 2025. Traian Băsescu, la ieșirea de la urne: „Am venit la vot îngrijorat”

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a votat duminică dimineață, alături de soția sa, la alegerile pentru funcția de primar general al municipiului București.

Traian Băsescu, fostul președinte al României FOTO: Mediafax
Traian Băsescu, fostul președinte al României FOTO: Mediafax

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, care a fost între 2000-2024 primar general al Capitalei, a votat duminică, puțin după ora 10.00, la secția de votare unde este arondat. El a venit la vot împreună cu soția sa, Maria Băsescu, după ce sâmbătă au aniversat 50 de ani de căsătorie. Băsescu s-a arătat îngrijorat în legătură cu viitorul țării.

"România nu e într-o situaţie grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie să fie luate în continuare sunt dure, nepopulare pentru populaţie. Nu mai vorbim că avem şi o propagandă formidabilă - nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile. La fel şi cu alegerile: nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor şi ne interesează următorul preşedinte, care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor. Deci, suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitaţi-vă la Statele Unite că mai au puţin şi declară cel mai bun aliat al lor Rusia. Uitaţi-vă că România nu reuşeşte să reintre pe un făgaş de politică externă care să ne dea certitudini. Am venit la vot îngrijorat", a afirmat Bădescu, care a fost la urne alături de soţia sa, Maria.

Cea mai dură critică a fost îndreptată către calitatea discursului public și politic, pe care o consideră periculoasă pentru unitatea națională.

„Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitați-vă la Statele Unite că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor, Rusia. Uitați-vă că România nu reușește să reintre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. În momentul de faţă, tot ce se întâmplă în România influenţează negocierile din păcate, pentru că oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid”, a subliniat fostul șef de stat.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. 

  Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI.  

Cine sunt candidații

În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre aceștia – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – și-au anunțat retragerea din cursă. Gheorghe și-a îndemnat susținătorii să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în timp ce fostul ministru al finanțelor și-a declarat sprijinul pentru social-democratul Daniel Băluță. Cu toate acestea, în condițiile în care nu și-au anunțat decizia până la termenul-limită de retragere, cei doi vor apărea pe buletinele de vot, iar voturile lor vor fi numărate.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general al Capitalei:

Poziţia 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România

Poziţia 2 – Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat

Poziţia 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal

Poziţia 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate

Poziţia 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache

Poziţia 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare

Poziţia 8 – Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit

Poziţia 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român Poziţia

10 – Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune

Poziţia 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”

Poziţia 12 – Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent

Poziţia 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent

Poziţia 14 – Gheorghe Neţoiu – candidat independent

Poziţia 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent

Poziţia 16 – Angela Negrotă – candidat independent

Poziţia 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.

